Blue-chips kéo VN-Index phục hồi, thanh khoản giảm mạnh

Cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường VCB đảo chiều mạnh đã kéo VN-Index quay trở lại lên trên mức giá trung bình 20 phiên. Nhóm blue-chips phục hồi trên nền thanh khoản giảm mạnh tới 46% so với hôm qua nhưng vẫn tạo hiệu ứng điểm số cần thiết.

Chiều nay dòng tiền không cải thiện bao nhiêu so với phiên sáng nhưng hiệu ứng giảm bán giúp cổ phiếu tăng giá trên diện rộng. Tính riêng HoSE, giá trị khớp lệnh chỉ có thêm 6.627 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với phiên sáng. Nếu cộng cả HNX, tổng khớp chiều nay tăng 7% đạt 7.314 tỷ đồng.

So với phiên xả hàng đột biến hôm qua, thanh khoản suy giảm rõ nét, nhưng không hẳn là tín hiệu xấu. Một lượng hàng lớn hơn 1,1 tỷ cổ phiếu được tung ra thị trường tất yếu làm giảm nhu cầu bán sẵn có. Do đó thông thường áp lực bán ở phiên kế tiếp sẽ suy yếu. Độ rộng của VN-Index lúc đóng cửa ghi nhận 270 mã tăng/177 mã giảm cho thấy diễn biến phục hồi là phổ biến, xác nhận áp lực bán yếu đi. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết hôm nay giảm 39% so với hôm qua xuống mức 14.150 tỷ đồng.

Dẫn dắt chỉ số hôm nay là VCB với mức tăng 1,47% kéo chỉ số lên hơn 1,8 điểm, tương đương bù đắp lại hết mức giảm của BID giảm 0,94%, VPB giảm 1,29% và TCB giảm 1,16%. VCB vừa trải qua gần 2 tuần lao dốc, đặc biệt phiên hôm qua giảm 2,75% mạnh nhất kể từ đầu năm 2024. Phiên phục hồi hôm nay có thanh khoản rất thấp, đặc biệt chiều nay VCB chỉ giao dịch được 28,9 tỷ đồng nhưng giá tiếp tục lên cao hơn phiên sáng khoảng 0,45% nữa.

Tuy vậy VCB không đại diện được cho nhóm cổ phiếu ngân hàng. Cả rổ này trên các sàn chỉ có 6/27 mã là phục hồi tăng. Tổng thanh khoản nhóm ngân hàng trên HoSE giảm 58% so với hôm qua, xuống mức thấp nhất 4 phiên. VPB, TCB, BID là các blue-chips giảm mạnh nhất.

Nhóm thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay xanh khá nhiều.

Không có nhiều lực đỡ từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, VN30-Indẽ đóng cửa tăng 0,6% yếu hơn mức tăng 0,75% của VN-Index. Bù lại nhóm vốn hóa trung bình của rổ tăng khá. Nổi bật vẫn là GVR đóng cửa giữ được giá kịch trần và chiều nay chỉ bị bán thêm khoảng 11,4 tỷ đồng nữa. FPT tăng mạnh thứ 2 rổ, +4,39%, MWG tăng 2,67%, SAB tăng 2,13%, BVH tăng 1,85% là các mã ngoài ngân hàng rất ấn tượng. Độ rộng rổ blue-chips này khá tốt với 17 mã tăng/8 mã giảm nhưng thanh khoản chỉ đạt gần 5.118 tỷ đồng trong đó 39% thuộc về giao dịch của các mã ngân hàng.

Giao dịch mạnh về giá xuất hiện khá nhiều ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. 13 cổ phiếu kịch trần trừ GVR đều thuộc các nhóm này, trong đó thanh khoản khá cao thuộc về AAA, SZC, ELC, HHS, PAN. Toàn sàn HoSE có 113 mã tăng trên 1% thì VN30 chỉ đóng góp 9 mã. Các mã thanh khoản rất cao ngoài rổ VN30 có thể kể tới DIG với 443,2 tỷ đồng giá tăng 1,11%; KBC với 289,3 tỷ giá tăng 3,64%; DBC với 237,8 tỷ giá tăng 2,47%; TCH với 196,5 tỷ giá tăng 3,41%; VSC với 117,8 tỷ với 5,85%; DCM với 116 tỷ giá tăng 2,05%...

Phía giảm, áp lực xả lớn nhất chỉ nhìn thấy ở một số mã ngân hàng như TCB, VPB với thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Nhóm vừa và nhỏ cũng có một số mã suy yếu nhưng không nhiều, chỉ 5 mã giảm hơn 1% với thanh khoản trên 10 tỷ đồng là ST8, KDH, REE, VPG và DRC.

Khối ngoại chiều nay giảm đáng kể mức mua vào trên HoSE, chỉ còn 588,7 tỷ đồng, thấp hơn phiên sáng khoảng 36%. Phía bán cũng giảm nhưng vẫn cao hơn, đạt 628,6 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 39,9 tỷ đồng. Phiên sáng khối này mua ròng 101,1 tỷ. PNJ không được giao dịch thêm, vẫn giữ mức mua ròng 293,5 tỷ. HPG được mua ròng tổng cộng 61,3 tỷ, MWG +56,5 tỷ tăng nhẹ so với phiên sáng. Phía bán có VHM -72,5 tỷ, VRE -48,5 tỷ, VIC -48,1 tỷ, BID -46,6 tỷ, LPB -30 tỷ, VPB -27 tỷ, GAS -21,2 tỷ, GEX -20,8 tỷ, NKG -20,5 tỷ, KDH -20 tỷ.