Blue-chips lao dốc, cổ phiếu nhỏ kịch trần cả loạt

VN-Index bổ nhào giảm trong phiên chiều nay khi nhiều cổ phiếu lớn không thể trụ vững được. Tuy nhiên thị trường lại thể hiện sự phân hóa đối lập rõ nét khi rất nhiều cổ phiếu nhỏ tăng nóng, thậm chí là kịch trần hàng loạt.

Diễn biến lình xình của VN-Index như trong phiên sáng kéo dài thêm tới khoảng 2h chiều, kết thúc bằng một nhịp lao dốc khá dứt khoát. Chỉ số đóng cửa giảm 3,36 điểm tương đương -0,26%. Mặc dù tổng thể mức giảm này không nhiều nhưng trong tình thế biên độ dao động rất hẹp cả ngày, nhịp rơi cuối phiên đã là khác biệt. Chỉ số đóng cửa ở mức thấp nhất ngày và nhiều blue-chips cũng tương tự hoặc sát giá thấp nhất.

VN30-Index chốt phiên giảm 0,49% với 9 mã tăng/19 mã giảm. Dù về độ rộng cũng không kém hơn quá nhiều so với phiên sáng, nhưng thống kê cho thấy tới 23/30 mã đã tụt giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 5 mã có cải thiện. Thậm chí nhiều cổ phiếu rất mạnh cũng chịu tác động: BVH sáng nay còn tăng khá 0,74% và duy trì độ cao đến tận gần 2h thì đột ngột rơi tự do. BVH đóng cửa thành giảm 1,47% so với tham chiếu, tức là riêng chiều nay bốc hơi tới 2,19% mà toàn bộ biên độ này xuất hiện chỉ trong 30 phút. GVR là mã mạnh nhất rổ VN30 sáng nay, đến cuối phiên vẫn còn tăng 0,66% nhưng thực chất cũng đã lao dốc khoảng 1,93% chỉ trong phiên chiều. Cổ phiếu này thậm chí tụt giá 2,24% so với mức đỉnh trong ngày.

Nhóm cổ phiếu trụ của VN-Index chiều nay cũng khá yếu: VHM, VIC, VPB, BID, CTG, FPT, TCB… đều tụt giá. BID đóng cửa giảm 1,11%, TCB giảm 1,15% là hai trụ kém nhất nhóm Top 10 vốn hóa. Không chỉ vậy, với độ rộng rất hẹp, 10 cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất cũng toàn là VN30.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu neo giữ điểm số hôm nay lại là các mã vừa và nhỏ. SSB, GVR, SHB là 3 cổ phiếu duy nhất đáng kể trong nhóm VN30, trong khi sức mạnh còn lại phụ thuộc vào GEE tăng 6,9%, VIX tăng 5,91%, SJS tăng 6,93%, EVF tăng 6,83%, VND tăng 2,75%, GEX tăng 2,05%...

Trong các cổ phiếu nói trên, nhóm chứng khoán đóng góp khá nhiều. Nhóm này đã mạnh sẵn từ sáng và chiều nay vẫn duy trì được. Đây cũng là nhóm cổ phiếu tăng đều nhất, đồng thời cũng phản ánh rõ nét xu hướng mạnh vượt trội ở các mã nhỏ. SSI, VCI, HCM tăng rất hạn chế nhưng tới 28 mã khác tăng hơn 1%. Trừ EVF kịch trần, các mã nhỏ như EVS, VIX, AAS, WSS, APG, TCI, SBS, BVS, ABW, APS tăng trên 3%.

Trong các cổ phiếu thanh khoản tốt nhất hôm nay, sự phân hóa là rõ ràng.

Mở rộng hơn, nhóm cổ phiếu nhỏ phiên này cũng tăng vượt trội blue-chips. Độ rộng cuối phiên của VN-Index ghi nhận 195 mã tăng/266 mã giảm thì rổ VN30 chỉ đóng góp 9 mã tăng. Trong 195 cổ phiếu này, có tới 96 mã tăng trên 1% thì VN30 có duy nhất SHB và SSB.

Trong một phiên mà VN-Index bất ngờ lao dốc 30 phút cuối, vẫn có 14 cổ phiếu kịch trần và hàng chục mã khác tăng mạnh cho thấy mức độ phân hóa là rất cao. Nhiều cổ phiếu thậm chí đạt thanh khoản ấn tượng như EVF với 248,5 tỷ đồng, VIX với 930,8 tỷ, BCG với 129,8 tỷ, VND với 322,3 tỷ, ORS với 197,9 tỷ, BAF với 205 tỷ, GEX với 276,1 tỷ, FTS với 120,5 tỷ… Nhóm tăng mạnh với giao dịch loanh quanh 10 tỷ -20 tỷ đồng cũng rất nhiều. Tính chung 96 cổ phiếu tăng tốt nhất thị trường vẫn chiếm 27,7% tổng giá trị khớp lệnh toàn sàn HoSE.

Dòng tiền vẫn đang tiếp tục xu hướng dịch chuyển vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ rõ nét hơn nữa. Hôm nay giao dịch của rổ VN30 giảm khoảng 10% so với phiên trước tương đương hụt đi 610 tỷ đồng nhưng tổng giá trị khớp sàn HoSE lại tăng 11% tương đương +1.498 tỷ đồng. Toàn bộ mức tăng này đến từ các giao dịch của cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó nhóm smallcap tăng thanh khoản tới 36% so với phiên trước và chiếm 15,3% sàn HoSE.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều vẫn duy trì sức ép khá mạnh, bán ròng thêm 244,9 tỷ đồng nữa trên HoSE, trong khi phiên sáng bán ròng 355,4 tỷ đồng. Riêng rổ VN30 bị bán ròng thêm khoảng 206 tỷ đồng. Như vậy tính chung cả ngày, HoSE bị rút ròng trên 600 tỷ, là phiên bán ròng mạnh nhất 6 phiên gần đây. Các cổ phiếu bị xả lớn bao gồm MWG -162 tỷ, VNM -100,8 tỷ, HDB -72,9 tỷ, FPT -70,9 tỷ, SSI -45,4 tỷ, NLG -37,8 tỷ, HCM -35 tỷ, DBC -31,6 tỷ. Phía mua ròng có HPG +54 tỷ, EIB +52,7 tỷ, SHB +44,9 tỷ, VHM +37,7 tỷ.