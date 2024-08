Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân

Theo dự thảo Tờ trình, năm 2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 quy định về tuyển sinh trong công an nhân dân, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức hoạt động tuyển sinh trong công an nhân dân.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện Thông tư còn bộc lộ một số vấn đề chưa phù hợp với các quy định của Nhà nước về công tác tuyển sinh, giáo dục đào tạo như: Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Thông tư số 77/2021/TT-BCA ngày 11/7/2021 của Bộ Công an quy định danh mục chức vụ, chức danh và bố trí, sử dụng chức danh của sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân; Thông tư số 64/2023/TT-BCA ngày 23/11/2023 của Bộ Công an quy định xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân; Thông tư số 62/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân là công tác đặc biệt quan trọng nhằm lựa chọn được những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp với mục tiêu đào tạo cán bộ Công an, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của các trường Công an nhân dân và góp phần bổ sung nguồn nhân lực và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ nhằm xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Do đó, trình tự, thủ tục, phương thức tuyển sinh cần phải đảm bảo thực hiện công khai, phát huy tính dân chủ và cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan đến công tác tuyển sinh.

Dự thảo Thông tư đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản tại Điều 5 về đối tượng, điều kiện dự tuyển trình độ thạc sĩ để phù hợp với thuật ngữ của các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thực tiễn trong công tác tuyển sinh trong Công an nhân dân.

Theo đó, đối tượng dự tuyển trình độ thạc sĩ gồm: Cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trường Công an nhân dân; Cán bộ có chức danh từ chuyên viên, nghiên cứu viên trở lên; Cán bộ có chức danh từ bậc trung cấp hoặc tương đương trở lên theo quy định tiêu chuẩn chức danh của Bộ Công an, cán bộ của Bộ Quốc phòng có chức danh từ trợ lý hoặc tương đương trở lên; Chỉ huy cấp đội và tương đương trở lên hoặc quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy từ cấp đội và tương đương trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Điều 8 về bổ sung đối tượng được phép đăng ký dự tuyển trình độ đại học vừa làm vừa học, cụ thể: cán bộ công tác trong lĩnh vực huấn luyện, sử dụng động vật nghiệp vụ, cơ yếu, lái xe phòng cháy chữa cháy.

Đồng thời, dự thảo không quy định thời gian công tác thực tế đối với đối tượng là hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn tại ngũ trong Công an nhân dân, có quyết định chuyển sang chế độ chuyên nghiệp, đảm bảo phù hợp với thực tiễn công tác tuyển sinh trong Công an nhân dân và quy định tại Thông tư số 64/2023/TT-BCA ngày 23/11/2023 của Bộ Công an quy định xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 về không quy định thời gian công tác thực tế đối với cán bộ dự tuyển văn bằng 2 là hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn tại ngũ trong Công an nhân dân, có quyết định chuyển sang chế độ chuyên nghiệp, đảm bảo phù hợp quy định tại Thông tư số 64/2023/TT-BCA.