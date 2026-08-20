Bộ Giáo dục và Đào tạo còn 39 cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành sắp xếp

Sau quá trình triển khai, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn 39 cơ sở chưa hoàn thành sắp xếp. Thanh tra Chính phủ đề nghị tiếp tục rà soát, xử lý những cơ sở còn lại để đưa nhà, đất vào khai thác, sử dụng....

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Thanh tra Chính phủ vừa thông báo Kết luận thanh tra cơ sở nhà, đất đôi dư sau sắp xếp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo Kết luận thanh tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện các quy định về sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP. Bộ đã ban hành 7 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phân công đầu mối thực hiện; đôn đốc các đơn vị thuộc, trực thuộc rà soát, kê khai, báo cáo. Bên cạnh đó, Bộ cũng chỉ đạo Vụ Kế hoạch tài chính kiểm tra hiện trạng, lập phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất, tham mưu Bộ lấy ý kiến địa phương theo quy định.

Trong số 277 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, từ ngày 1/3/2025 đến ngày 30/4/2026, Bộ hoàn thành sắp xếp, xử lý 21 cơ sở nhà, đất theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP. Đồng thời, tổ chức kiểm kê, kê khai tài sản công định kỳ và tiếp nhận nguyên trạng tài sản, tài chính đối với các đơn vị chuyển giao sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy từ Bộ Lao động, thương binh và xã hội.

Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ cho rằng bên cạnh những kết quả đạt, được công tác này vẫn còn nhiều thiếu sót, vi phạm. Trong đó, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Kết luận thanh tra nêu rõ: cơ sở nhà, đất do Bộ Giáo dục và đào tạo quản lý thuộc trường hợp phải sắp xếp theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP là 62 cơ sở. Từ ngày 1/3/2025 đến ngày 30/4/2026, Bộ phê duyệt và hoàn thành thực hiện phương sắp xếp được 21 cơ sở, còn 39 cơ sở chưa hoàn thành sắp xếp, 2 cơ sở đã được Bộ Tài chính phê duyệt trước thời điểm 1/3/2025.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra hồ sơ 29 cơ sở, đơn vị và nhận thấy trong quá trình thực hiện còn tồn tại hạn chế, vi phạm. Cụ thể, việc thực hiện báo cáo, kê khai sắp xếp cơ sở nhà, đất của một số đơn vị còn chậm, không báo cáo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục đào tạo (6 đơn vị chậm nộp báo cáo; 4 đơn vị không báo cáo theo yêu cầu; 4 đơn vị chậm báo cáo). Đến hạn ngày 20/5/2025, còn 1 đơn vị chậm nộp báo cáo; 1 đơn vị không nộp báo cáo.

Đối với việc tổ chức thực hiện phương án đã được phê duyệt, qua kiểm tra hồ sơ 21 cơ sở nhà, đất có phương án sắp xếp được phê duyệt, Thanh tra Chính phủ ghi nhận 7 cơ sở thực hiện sắp xếp còn tồn tại, hạn chế, vi phạm. Về nguồn lực khơi thông, kết quả kiểm tra hồ sơ 29 cơ sở, có 2 cơ sở nhà, đất có một phần diện tích trong tổng diện tích của cơ sở đang sử dụng không đúng phương án được phê duyệt hoặc có tranh chấp, lấn chiếm, tổng diện tích đất là 10.452 m2.

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh công tác quản lý. Theo đó, Bộ Giáo dục và đào tạo cần kiểm tra, rà soát các cơ sở nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ để có phương án sắp xếp lại, xử lý dứt điểm những tồn tại, hạn chế; hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, đưa các cơ sở nhà, đất vào khai thác sử dụng, tránh lãng phí. Đồng thời, kiểm tra việc tuân thủ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công thuộc thẩm quyền, trách nhiệm quản lý của Bộ; rà soát, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những đơn vị trực thuộc Bộ có sử dụng nhà, đất để cho thuê.

Mặt khác, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định của Luật Đắt đai; làm việc với cơ quan có thẩm quyền nhằm triển khai các thủ tục, giải quyết dứt điểm những trường hợp thiếu hồ sơ pháp lý, bị lấn chiếm, tranh chấp theo quy định.