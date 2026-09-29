Ngân hàng Nhà nước làm rõ quy định về khách VIP trong giám sát phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa giải thích những thông tin phản ánh chưa đúng các quy định tại dự thảo Thông tư về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng...

Đối tượng giám sát phòng chống rửa tiền là tổ chức, không phải cá nhân khách hàng (Ảnh: Duy Linh).

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước làm rõ điểm khác biệt giữa đối tượng chịu sự giám sát và các thông tin được thu thập phục vụ hoạt động giám sát.

ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT LÀ TỔ CHỨC, KHÔNG PHẢI CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Căn cứ khoản 2 Điều 1 và khoản 2 Điều 2 dự thảo Thông tư, đối tượng giám sát của Thông tư là các đối tượng báo cáo, gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức trung gian thanh toán và các tổ chức thuộc phạm vi theo quy định.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đối tượng giám sát là các tổ chức, không phải cá nhân khách hàng hay cá nhân là lãnh đạo ngân hàng.

Dự thảo đồng thời quy định việc thu thập thông tin về cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị, điều hành, kiểm soát tại đối tượng giám sát, trong đó có thông tin về hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát, cổ đông lớn, tỷ lệ sở hữu, quy mô vốn…

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết đây là những thông tin cơ bản, tổng quan phục vụ việc giám sát và đánh giá tổ chức tín dụng từ góc độ cơ cấu lãnh đạo, quản lý, quy mô và cấu trúc của đơn vị.

Các ngân hàng hiện nay cũng có trách nhiệm báo cáo những thông tin này tại báo cáo giám sát an toàn vi mô theo quy định tại Thông tư 08/2022/TT-NHNN, Luật Các tổ chức tín dụng và pháp luật về chứng khoán.

THÔNG TIN VỀ KHÁCH VIP LÀ DỮ LIỆU ĐẦU VÀO ĐỂ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng làm rõ nội dung liên quan đến việc thu thập số liệu về khách VIP, khách hàng ưu tiên và khách hàng tổ chức hoạt động trong một số lĩnh vực.

Theo dự thảo Thông tư, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm báo cáo về tổng số lượng khách hàng, được phân tách thành các nhóm theo những đặc điểm khác nhau, như khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức, khách VIP và khách hàng là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực được phân loại phục vụ mục đích giám sát phòng, chống rửa tiền.

Các lĩnh vực được đề cập gồm tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển tiền, kinh doanh ngoại tệ, sòng bạc, kinh doanh bất động sản, kinh doanh kim loại quý, đá quý và trang sức…

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các thông tin cần báo cáo và cách phân loại thông tin được quy định trên cơ sở phương pháp luận và khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nhằm phục vụ đánh giá mức độ rủi ro của tổ chức tín dụng xuất phát từ đặc điểm hoạt động kinh doanh và khách hàng của từng tổ chức.

Các thông tin về khách hàng, cổ đông, người quản lý và các chủ thể liên quan được thu thập làm dữ liệu đầu vào để phân tích, đánh giá bức tranh rủi ro tổng thể của đối tượng báo cáo.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lưu ý, việc thu thập những thông tin này không có nghĩa các chủ thể trên trở thành đối tượng giám sát riêng hoặc được mặc định là có rủi ro, vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền.

Như vậy, theo nội dung Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp, dự thảo yêu cầu thu thập số liệu tổng hợp và phân loại các nhóm khách hàng để phục vụ đánh giá rủi ro của tổ chức thuộc diện giám sát, không phải thực hiện giám sát hoặc lập danh sách theo dõi riêng đối với khách VIP, người quản lý hay các nhóm khách hàng nêu trên.

KHÔNG MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT SO VỚI LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Liên quan đến thông tin cho rằng dự thảo mở rộng thêm đối tượng từ lãnh đạo ngân hàng đến khách VIP và các tổ chức hoạt động trong những lĩnh vực có mức độ rủi ro rửa tiền đáng quan tâm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết dự thảo Thông tư không mở rộng thêm bất kỳ “đối tượng báo cáo” hay “đối tượng giám sát” nào so với Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022.

Dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục nghiệp vụ giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

Theo đó, việc thu thập thông tin về cơ cấu tổ chức, người quản lý, cổ đông và số liệu về các nhóm khách hàng là một phần dữ liệu phục vụ phân tích, đánh giá rủi ro của đối tượng báo cáo.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết đang tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ giám sát phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng. Dự thảo Thông tư đang được lấy ý kiến rộng rãi trước khi hoàn thiện theo quy định.