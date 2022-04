Bộ Giao thông Vận tải ráo riết đẩy nhanh tiến độ thu phí không dừng trong quý 2

Bộ Giao thông vận tải vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai hệ thống thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng (ETC) theo chỉ đạo của Chính phủ.

Văn bản do Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ ký cho biết, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, đa dạng hóa nhiều hình thức nạp tiền, mở rộng nhiều điểm dán thẻ, tổ chức dán thẻ trực tiếp tại các cơ quan, ban ngành, các khu chung cư.

Tính đến nay, hiện có khoảng 2,7 triệu phương tiện tham gia dịch vụ, chiếm khoảng 60% tổng số phương tiện trên toàn quốc. Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác dán thẻ, phấn đấu trong năm 2022, số lượng phương tiện dán thẻ đạt từ 80 - 90%.

Liên quan đến lựa chọn một số tuyến cao tốc để thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí ETC, trên cơ sở đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải thống nhất trước mắt lựa chọn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí ETC, dự kiến triển khai trong tháng 6/2022.

"Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp với nhà đầu tư dự án, Cục Cảnh sát giao thông và các địa phương tuyến cao tốc đi qua tổ chức tuyên truyền rộng rãi tới chủ các phương tiện trước khi triển khai thực hiện thí điểm", Bộ Giao thông vận tải cho biết.

Đối với chỉ đạo mỗi trạm BOT chỉ còn duy nhất 1 làn thu phí hỗn hợp, Bộ Giao thông vận tải cho hay, các nhà đầu tư đang triển khai nhập thiết bị.

Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 nên tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu. Bộ Giao thông vận tải đang quyết liệt chỉ đạo, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ mua sắm, lắp đặt thiết bị, để hoàn thành trong quý 2/2022.

"Tương tự như các dự án, tiến độ các trạm thu phí do các địa phương quản lý chưa đáp ứng yêu cầu. Hiện nay, các địa phương đang quyết liệt triển khai, phấn đấu hoàn thành trong quý 2 năm nay", Bộ Giao thông vận tải cho biết.

Về việc triển khai hệ thống thu phí ETC tại các dự án của Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý (VEC), Bộ Giao thông vận tải cho biết, VEC tổ chức triển khai việc thuê nhà cung cấp dịch vụ thu phí cho các tuyến cao tốc do VEC quản lý bằng nguồn chi phí tổ chức thu phí trong phương án tài chính của dự án.

Do tính chất đặc thù của hình thức thuê dịch vụ thu phí ETC tại các dự án cao tốc do VEC quản lý dẫn đến trình tự, thủ tục triển khai còn một số tồn tại, vướng mắc cần có sự hướng dẫn từ phía các cơ quan có thẩm quyền, dẫn đến tiến độ triển khai hệ thống thu phí ETC tại các dự án của VEC quản lý chưa đáp ứng yêu cầu.

"Trên cơ sở chủ trương được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, ý kiến của Ủy ban quản lý vốn nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, VEC đang khẩn trương triển khai, dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu phí trong quý 2/2022, triển khai lắp đặt thiết bị và vận hành hệ thống trong quý 3 năm nay", Bộ Giao thông vận tải cho biết.

VEC được Bộ Giao thông vận tải giao làm chủ đầu tư xây dựng và quản lý vận hành, khai thác 5 dự án đường cao tốc gồm cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bến Lức - Long Thành và TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Tuy nhiên, trong 5 dự án nêu trên mới chỉ có tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được đầu tư, vận hành hệ thống thu phí ETC (15/40 làn) từ ngày 10/6/2020.

Trên cơ sở số lượng các làn, lưu lượng xe qua các trạm thu phí và năng lực khai thác của hệ thống thu phí không dừng so với hệ thống thu phí một dừng, VEC tính toán trước mắt sẽ phân kỳ đầu tư 140 làn thu phí không dừng sẽ đảm bảo các cao tốc thu phí theo hình thức thu phí ETC đồng bộ, đáp ứng yêu cầu.