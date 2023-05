Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 11.000 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô từ tháng 6/2023

Tại báo cáo gửi Chính phủ cuối tháng 4, Bộ Tài chính đề xuất phương án gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 6 đến tháng 9/2023. Tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt đề nghị được gia hạn khoảng 11 nghìn tỷ đồng.

ĐỀ XUẤT GIA HẠN CHỈ 4 THÁNG

Theo Bộ Tài chính, hiện nay, trên cả nước có tổng cộng 12 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, trải qua khoảng thời gian dịch bệnh bùng phát với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ đúng đắn thông qua chính sách của Chính phủ mà ngành công nghiệp ô tô trong nước phục hồi rõ rệt, với mức tăng trưởng và doanh số năm 2022 vượt năm 2019.

Dù vậy, căn cứ số liệu kê khai của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước, sản lượng và số thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đang giảm dần.

Cụ thể, từ tháng 10/2022, sản lượng kê khai là 25.571 xe với số thuế tiêu thụ đặc biệt tương ứng là 3.884 tỷ đồng. Đến tháng 11/2022 sản lượng kê khai giảm còn 23.658 xe với số thuế tiêu thụ đặc biệt tương ứng là 3.412 tỷ đồng, giảm 472 tỷ đồng so với tháng trước.

Tiếp đó, tháng 12/2022 số thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh là 3.218 tỷ đồng, giảm 194 tỷ đồng so với tháng trước. Tháng 1/2023 số thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh là 1.442 tỷ đồng, giảm 1.776 tỷ đồng so với tháng trước, với sản lượng kê khai tương ứng là 9.766 xe.

Nếu loại trừ yếu tố do nghỉ lễ kéo dài (do tháng 1 là tháng tết Nguyên đán) thì số thuế tiêu thụ đặc biệt kê khai trong tháng 1/2023 cũng giảm khoảng 200 tỷ đồng so với tháng liền kề.

Như vậy, "đối với những khó khăn, thách thức nêu trên thì việc tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh như đề xuất của UBND tỉnh Quảng Nam, Ninh Bình và các hiệp hội, doanh nghiệp là cần thiết", Bộ Tài chính khẳng định.

Hơn nữa, sau khi hết thời gian gia hạn, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô phải nộp đủ số thuế vào ngân sách nhà nước, khác với đề xuất ưu đãi giảm lệ phí trước bạ.

Phân tích nhược điểm của chính sách này, theo Bộ Tài chính, nếu tiếp tục gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có thể tạo ra quan ngại, phản ứng từ các đối tác liên quan các quy định về đối xử quốc gia của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Mức độ phản ứng có thể thấp hơn so với phương án giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, do cuối cùng nghĩa vụ thuế mà các doanh nghiệp vẫn phải thực hiện đầy đủ trong năm.

Do đó, "thời gian áp dụng gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước không nên kéo dài", Bộ Tài chính phân tích.

Đề xuất phương án gia hạn, Bộ Tài chính cho biết, phương án gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo phương án như tại Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 6 đến tháng 9/2023 đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Theo đó, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8 và 9/2023 chậm nhất là ngày 20/11/2023.

Việc đề xuất thống nhất thời gian gia hạn là ngày 20/11/2023 để tránh dồn các khoản phải nộp cho doanh nghiệp vào cuối năm và tránh ảnh hưởng đến việc hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước trong trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính.

BA NĂM LIÊN TIẾP GIA HẠN THUẾ

Dự kiến số thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước bình quân 1 tháng phát sinh trong các tháng tiếp theo năm 2023 là khoảng 2.600 - 2.800 tỷ đồng/tháng.

Do đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được gia hạn trong 4 kỳ tính thuế như phương án đề xuất là khoảng 10.400 tỷ đồng - 11.200 tỷ đồng. Do thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 20/11/2023 nên không ảnh hưởng đến dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Thông tin về kết quả thực hiện việc gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trước đây, Bộ Tài chính cho hay đã trình Chính phủ ban hành 3 nghị định, gồm: Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020, Nghị định số 104/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 và Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 quy định thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, với thời gian gia hạn cụ thể nhằm hỗ trợ và phục hồi sản xuất kinh doanh do chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Kết quả thực hiện việc gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt, lũy kế đến ngày 15/3/2023 tổng số đơn đề nghị gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt là 12 doanh nghiệp với tổng số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được gia hạn theo tờ khai là 9.603 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp vào ngân sách nhà nước là 8.871 tỷ đồng. Số thuế tiêu thụ đặc biệt còn phải nộp vào ngân sách nhà nước là 731 tỷ đồng.

Tính riêng số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp 3 tháng đầu năm 2023 (lũy kế đến ngày 21/4/2023) của 12 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước, tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp là 4.282 tỷ đồng, số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp là 3.624 tỷ đồn. Như vậy, tổng số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt còn phải nộp ngân sách nhà nước là 657 tỷ đồng.

Trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định gia hạn cho năm 2023, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước năm 2023 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Đồng thời, đề nghị giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng phương án ứng phó trong trường hợp bị khởi kiện vi phạm các cam kết quốc tế.