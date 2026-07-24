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Bộ Y tế ký kết dự án "Ứng dụng công nghệ số trong phòng chống dịch bệnh" với Ngân hàng Tái thiết Đức

N Nhật Dương

Dự án được Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ không hoàn lại thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức, với tổng vốn 15 triệu Euro. Thời gian triển khai đến 30/12/2030...

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận và ông Daniel Plankermann, Giám đốc Quốc gia KfW phụ trách khu vực Việt Nam, Lào và Campuchia thực hiện nghi thức ký kết. Ảnh: Bộ Y tế.
Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận và ông Daniel Plankermann, Giám đốc Quốc gia KfW phụ trách khu vực Việt Nam, Lào và Campuchia thực hiện nghi thức ký kết. Ảnh: Bộ Y tế.

Lễ ký kết thỏa thuận viện trợ Dự án "Ứng dụng công nghệ số trong phòng chống dịch bệnh" giữa Bộ Y tế Việt Nam với Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), đã diễn ra ngày 23/7 tại trụ sở Bộ Y tế.

Tại lễ ký kết, TS.Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết những năm gần đây, đặc biệt sau đại dịch Covid-19, yêu cầu nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo sớm, phân tích và dự báo dịch bệnh trên nền tảng công nghệ số ngày càng trở nên cấp thiết.

Tuy nhiên, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin trong lĩnh phòng bệnh vẫn cần tiếp tục được đầu tư và hoàn thiện.

Nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, Dự án được Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ không hoàn lại thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức, với tổng vốn 15 triệu Euro.

Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu tích hợp, tăng cường kết nối và chia sẻ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích, mô hình hóa và dự báo dịch bệnh. Đồng thời, nâng cao năng lực đáp ứng các sự kiện y tế công cộng từ Trung ương đến địa phương.

Thứ trưởng Lê Đức Luận nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực phòng bệnh, nâng cao năng lực của hệ thống y tế và tăng cường khả năng chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đồng thời nêu rõ, lễ ký kết Thỏa thuận viện trợ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức trong lĩnh vực y tế, mở ra giai đoạn mới trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa hệ thống y tế dự phòng của Việt Nam.

Bộ Y tế cam kết chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Tái thiết Đức để triển khai Dự án đúng tiến độ, đúng mục tiêu, bảo đảm hiệu quả, minh bạch và phát huy tối đa giá trị của nguồn vốn viện trợ.

Thay mặt Chính phủ Đức, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam, bà Helga Margarete Barth, cũng nhấn mạnh trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức trong lĩnh vực y tế không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần nâng cao năng lực của hệ thống y tế, đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh.

Sự hợp tác quốc tế rất quan trọng góp phần phòng ngừa dịch bệnh có hiệu quả, góp phần cho công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả hơn.

Tại chương trình, Thứ trưởng Lê Đức Luận và ông Daniel Plankermann, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Tái thiết Đức phụ trách khu vực Việt Nam, Lào và Campuchia đã ký kết thỏa thuận Dự án được Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ không hoàn lại thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức với tổng vốn 15 triệu Euro; thời gian triển khai đến 30/12/2030.

Lễ ký kết mở đầu cho quá trình triển khai Dự án, nhằm tăng cường năng lực giám sát, cảnh báo sớm, phân tích, dự báo và ứng dụng công nghệ số trong phòng, chống dịch bệnh tại Việt Nam.

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