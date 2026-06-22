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Quy định về cấp và thu hồi giấy phép xây dựng từ 1/7

T Thanh Xuân

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 217/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. Nghị định quy định rõ điều kiện cấp giấy phép xây dựng, thẩm quyền cấp phép và các trường hợp phải thu hồi giấy phép xây dựng từ 1/7/2026…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nghị định số 217/2026/NĐ-CP quy định việc cấp phép xây dựng phải tuân thủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng năm 2025. 

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Trong đó, một số nội dung được quy định cụ thể như sau: Công trình phải phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai; đồng thời, thiết kế xây dựng tại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phải phù hợp với nội dung tại Điều 44 của Luật Xây dựng năm 2025.

Ngoài ra, cần bảo đảm an toàn về kết cấu chịu lực cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di sản thế giới, cảnh quan văn hóa của di tích, không gian văn hóa liên quan; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh. Tuân thủ quy định về điều kiện để cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá đối với công trình văn hóa.

Đặc biệt, những công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng hoặc dự án có công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, phải được thẩm tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công trình, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và nội dung khác theo thỏa thuận hợp đồng xây dựng. Công trình thuộc diện thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải được thẩm tra thiết kế xây dựng, bảo đảm yêu cầu về thiết kế phòng cháy và chữa cháy.

Thiết kế xây dựng công trình đã được lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Luật Xây dựng năm 2025 và Nghị định này. Riêng việc thiết kế xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân thực hiện theo quy định tại Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại công trình theo quy định tại Điều 57 Nghị định này.

THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

Liên quan đến thẩm quyền cấp phép, Nghị định quy định UBND cấp xã cấp giấy phép xây dựng cho công trình cấp III, cấp IV, công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn do mình quản lý (trừ các công trình quy định tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế);

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp giấy phép xây dựng cho các công trình được đầu tư xây dựng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trong phạm vi được giao quản lý.

Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho các công trình trên địa bàn tỉnh không thuộc nhóm đối tượng trên.

Song song với đó, Nghị định còn hướng dẫn việc xác định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trong một số trường hợp như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi và huỷ giấy phép xây dựng do mình cấp. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp không đúng quy định, thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép xây dựng;

Đối với dự án có nhiều công trình với loại và cấp công trình khác nhau, thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo công trình có cấp cao nhất của dự án;

Khi điều chỉnh thiết kế xây dựng hoặc sửa chữa, cải tạo công trình làm thay đổi cấp của công trình, thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo cấp của công trình sau điều chỉnh thiết kế hoặc công trình sửa chữa, cải tạo;

Đối với công trình được đầu tư xây dựng gắn vào công trình, bộ phận công trình khác, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng xác định theo cấp của công trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Theo Nghị định, giấy phép xây dựng bị thu hồi trong trường hợp giấy phép xây dựng được cấp không đúng quy định của pháp luật; chủ đầu tư không khắc phục việc xây dựng sai với giấy phép xây dựng trong thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

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