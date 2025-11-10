Bộ Y tế vào cuộc vụ 235 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Song Hoàng
10/11/2025, 17:12
Liên quan đến vụ nghi ngộ độc làm 235 trường hợp phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại một cửa tiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10/11, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm...
Văn bản của Cục An toàn thực phẩm cho biết, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin ngày 7/11/2025 trên địa bàn phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận một số người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.
Sau bữa ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, sốt cao... và lần lượt được đưa đến bệnh viện để điều trị. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cục An toàn thực phẩm đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu có báo cáo nhanh về diễn biến vụ ngộ độc, theo dõi sát tình hình và triển khai các giải pháp để bảo đảm sức khỏe cho người bị ngộ độc và ngăn ngừa các vụ việc tương tự xảy ra.
Cùng đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng; tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên tiệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.
Để phòng ngừa các vụ việc tương tự xảy ra, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 2633/BYT-ATTP ngày 30/4/2025 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm; Công văn số 7598/BYT-ATTP ngày 20/10/2025 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể và Công văn số 271/ATTP-NĐTT ngày 18/02/2025 của Cục An toàn thực phẩm về việc bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn năm 2025.
Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm; tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người.
Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm này, sáng 10/11, Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đến nay đã ghi nhận 235 trường hợp phải nhập viện cấp cứu tại 13 bệnh viện; trong số đó có 139 trường hợp đã được xuất viện, theo dõi ngoại trú, hiện vẫn còn 96 trường hợp đang tiếp tục điều trị nội trú.
Hầu hết các trường hợp nhập viện cấp cứu đều có dấu hiệu nôn, sốt, đau bụng, tiêu chảy. Sức khỏe các nạn nhân nhập viện hiện đa số ổn định. Kết quả cấy máu của một nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định dương tính với Salmonella - vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiêu hóa.
Từ ngày 1/1/2026, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng, đạt mức cao nhất tại vùng I lên 5.310.000 đồng/tháng, theo Nghị định mới của Chính phủ...
Góp ý vào Dự thảo Luật Dân số, đại biểu Quốc hội đề nghị hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ 2 con ở tất cả các độ tuổi, thay vì chỉ phụ nữ dưới 35 tuổi như dự thảo hiện nay…
Chính sách hỗ trợ đa chiều kết hợp với các mô hình kinh tế trông cây Mắc ca đang hỗ trợ người nông dân Cao Bằng thoát nghèo bền vững.
Bộ Y tế yêu cầu người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát hiện hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ là thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vật tư y tế tại cơ sở...
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị các địa phương nắm bắt hiện tượng này để chấn chỉnh, minh bạch trong việc xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội. Bộ Xây dựng đã dự thảo xong và trình lên Chính phủ Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt mua, bán, cho thuê nhà ở xã hội...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: