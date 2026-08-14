Thành phố Huế nỗ lực "phủ sóng" an sinh xã hội

Với độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt gần 99% dân số cùng hơn 173.500 người tham gia bảo hiểm xã hội, Huế tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu an sinh xã hội năm 2026...

Người dân trên địa bàn thành phố Huế thực hiện các thủ tục liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ảnh: Bảo hiểm xã hội TP Huế

UBND thành phố Huế vừa tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện trong 7 tháng đầu năm và đề ra các giải pháp trọng tâm cho những tháng còn lại của năm 2026.

Theo báo cáo trong cuộc họp ngày 13/8, tính đến cuối tháng 7, toàn thành phố ghi nhận 173.541 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 32,19% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc thu hút 146.299 người, tăng 2.853 người so với thời điểm cuối năm trước; loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 27.242 người, tăng thêm 983 người.

Đối với chính sách bảo hiểm thất nghiệp, toàn thành phố có 138.358 người tham gia, đạt tỷ lệ 25,66% lực lượng lao động.

Đặc biệt, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tiếp tục đạt kết quả ấn tượng với 1.188.321 người tham gia, tương ứng 98,96% dân số thành phố. Kết quả này đang tiệm cận rất gần với mục tiêu đạt 99,3% dân số tham gia bảo hiểm y tế trong cả năm 2026.

Đi đôi với việc mở rộng người tham gia, công tác tài chính và quản lý quỹ bảo hiểm được thực hiện chặt chẽ, đúng tiến độ. Lũy kế đến hết tháng 7, tổng số thu các loại quỹ bảo hiểm đạt 2.872 tỷ đồng, đạt 100,88% kế hoạch tháng.

Ở chiều ngược lại, tổng số chi bảo hiểm đạt hơn 4.442 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn quỹ đã kịp thời chi trả cho công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với kinh phí hơn 2,199,7 tỷ đồng, bảo đảm quyền lợi cho gần 1,5 triệu lượt người dân đến khám và điều trị.

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số ghi nhận nhiều tiến bộ vượt bậc. Đến nay, thành phố đã hoàn thành xác thực dữ liệu bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 1.162.559 người, đạt tỷ lệ xấp xỉ 99,88%.

Toàn bộ 172 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn đã đồng loạt triển khai việc tra cứu thông tin thẻ bằng thẻ Căn cước công dân. Đồng thời, số lượng tài khoản đăng ký và cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VssID đã vượt mốc 413.000 người.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, thành phố Huế tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu an sinh xã hội đề ra. Mục tiêu cụ thể là vận động phát triển thêm ít nhất 1.872 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 4.061 người tham gia bảo hiểm y tế.

Để đạt được mục tiêu này, thành phố sẽ tăng cường đôn đốc, kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm của các đơn vị sử dụng lao động.

Các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo và hộ cận nghèo, đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư và dữ liệu lao động giữa các bên để rà soát chính xác đối tượng thuộc diện tham gia bắt buộc.

Lãnh đạo UBND thành phố Huế yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh việc rà soát kỹ các chỉ tiêu còn đạt thấp để tháo gỡ khó khăn kịp thời, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và đảm bảo chi trả đúng, đủ, kịp thời mọi chế độ cho người dân, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu an sinh xã hội năm 2026.