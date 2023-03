Bông Bạch Tuyết bị xử phạt và truy thu hơn 5,1 tỷ tiền thuế

Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (mã BBT-UPCoM) công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể: Bông Bạch Tuyết đã có hành vi vi phạm khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Do đó, công ty bị phạt tiền gần 402 triệu đồng.

Đồng thời, Bông Bạch Tuyết còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả gồm truy thu số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước hơn 2,977 tỷ đồng - trong đó gần 2,97 tỷ đồng là số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và 8,5 triệu đồng thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp thuế là 1,7 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền phạt và truy thu thuế mà Bông Bạch Tuyết phải nộp là khoảng 5,122 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2022, BBT ghi nhận doanh thu thuần đạt 150 tỷ, tăng 11% so với cùng kỳ (135 tỷ đồng); Đáng chú ý, công ty ghi nhận chi phí lãi vay tăng mạnh từ 1,3 tỷ lên gần 11 tỷ đồng, do đó, lợi nhuận sau thuế đạt 1,4 tỷ đồng - giảm mạnh so với mức 6,4 tỷ đồng hồi năm ngoái.

Ngoài ra, tại BCTC năm 2022, bên kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến một số công nợ có giá trị sổ sách tính đến cuối năm 2022 hơn 6 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm.

Theo giải trình từ BBT, đây là số dư công nợ phải trả không xác định đối tượng tại số dư đầu năm 2009 đã được giảm dần cho đến nay. Theo kết luận thanh tra toàn diện Công ty CP Bông Bạch Tuyết của Thanh tra thành phố và thông báo của UBND TP Hồ Chí Minh và theo Báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán những công nơ tồn đọng trong giai đoạn từ 2005 đến 2008.

Giai đoạn này tình hình sản xuất trì trệ, hoạt động kinh doanh bị thua lỗ nhiều năm dẫn đến BBT phải ngưng hoạt động sản xuất từ tháng 08/2008 và đến tháng 09/2009 mới bắt đầu hoạt động lại.

Vì hạn chế về việc xác nhận số dư đầu năm 2009 từ các đối tượng phải thu, phải trả (thiếu biên bản xác nhận số dư công nợ đầu năm và cũng như việc không thể xác minh tính đúng đắn của các khoản công nợ nói trên) nên đơn vị kiểm toán độc lập đã đưa ra ý kiến ngoại trừ vẻ các khoản này tại BCTCHN năm 2022.

Bông Bạch Tuyết cho biết dự kiến năm 2023, công ty sẽ tiếp tục đề xuất xử lý dần khoản công nợ trên theo đúng quy định.

Được biết, BBT vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 nhằm đảm bảo thời gian cho công ty chuẩn bị Đại hội, trước ngày 30/6/2023.

Trên thị trường, chốt phiên 30/3, thị giá BBT đạt 8.100 đồng/cổ phiếu.