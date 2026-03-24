BSR có 1 năm để khắc phục điều kiện công ty đại chúng

Trong thời gian tới, BSR sẽ tiếp tục báo cáo các cơ quan quản lý về vướng mắc trong điều kiện công ty đại chúng đối với doanh nghiệp cổ phần hóa, chủ động xây dựng phương án tái cơ cấu vốn nhằm đáp ứng các điều kiện công ty đại chúng theo quy định.

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã BSR-HOSE) công bố không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Cụ thể: căn cứ danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại ngày đăng ký cuối cùng 11/03/2026 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, BSR có tổng cộng 56.356 cổ đông - trong đó số cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải cổ đông lớn là 56.355 cổ đông với tỷ lệ nắm giữ là 7,87%.

Như vậy, BSR không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, cụ thể là không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung): “Sau 01 năm kể từ ngày không còn đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này mà công ty vẫn không đáp ứng được điều kiện là công ty đại chúng, công ty phải gửi hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xem xét hủy tư cách công ty đại chúng.”

Do đó, BSR có 01 năm để khắc phục điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật này.



Trong thời gian tới, BSR sẽ tiếp tục báo cáo các cơ quan quản lý về vướng mắc trong điều kiện công ty đại chúng đối với doanh nghiệp cổ phần hóa, chủ động xây dựng phương án tái cơ cấu vốn nhằm đáp ứng các điều kiện công ty đại chúng theo quy định.

Theo phân tích từ VCSC, Ban lãnh đạo BSR cho biết đang chủ động xây dựng phương án tái cấu trúc vốn, bao gồm khả năng giảm tỷ lệ sở hữu của Petrovietnam (PVN). Tuy nhiên, VCSC hiểu rằng quá trình thoái vốn có thể mất thời gian và có thể kéo dài vượt quá thời hạn quy định, thậm chí đến cuối năm 2027 – đầu năm 2028.

Ngoài ra, BSR sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về lộ trình khắc phục tại ĐHCĐ sắp tới vào ngày 13/04/2026.

Trước đó, BSR đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 với doanh thu đạt 37,6 nghìn tỷ đồng (+5% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 3,0 nghìn tỷ đồng (trái với mức lỗ 84 tỷ đồng ghi nhận trong quý 4/2024). Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi đạt 3,0 nghìn tỷ đồng (trái với khoản lỗ 90 tỷ đồng).

Theo VCSC, sự đảo chiều mạnh mẽ này chủ yếu đến từ: mức tăng 5% so với cùng kỳ năm trước của sản lượng thương phẩm, và sự cải thiện đáng kể của biên lợi nhuận, với biên lợi nhuận gộp đạt 9,7% (+9,1 điểm % so với cùng kỳ năm trước), nhờ được hỗ trợ bởi sự phục hồi mạnh mẽ của crack spreads Singapore (crack spreads dầu diesel tăng 65% so với cùng kỳ năm trước, và crack spreads xăng bình quân tăng 83% so với cùng kỳ năm trước). Các yếu tố này cùng nhau bù đắp cho mức giảm 15% so với cùng kỳ năm trước của giá dầu thô Brent.

Trong năm 2025, BSR đã ghi nhận doanh thu đạt 141,6 nghìn tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 5,2 nghìn tỷ đồng (+8,2 lần so với cùng kỳ năm trước). Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi đạt 5,2 nghìn tỷ đồng (+23,7 lần so với cùng kỳ năm trước).



Theo VCSC, sự phục hồi mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi mức tăng 22% so với cùng kỳ năm trước của sản lượng thương phẩm, nhờ việc nhà máy vận hành ổn định trở lại sau đợt bảo dưỡng tổng thể, và sự cải thiện của biên lợi nhuận, với biên lợi nhuận gộp tăng 3,9 điểm % so với cùng kỳ năm trước, do crack spreads dầu diesel Singapore tăng 24% so với cùng kỳ năm trước và crack spreads xăng bình quân tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo ghi nhận đà tăng trưởng chậm hơn do không còn ghi nhận khoản lãi một lần trong quý 2/2024 (390 tỷ đồng từ việc bỏ hợp nhất công ty con nhiên liệu sinh học BSR-BF).

Cũng theo nhận định từ VCSC, kết quả kinh doanh năm 2025 nhìn chung vượt kỳ vọng của VCSC và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi lần lượt hoàn thành 175% và 174% dự báo cả năm của VCSC. Động lực thúc đẩy lợi nhuận vượt dự báo chủ yếu đến từ mức crack spreads cao hơn kỳ vọng trong quý 4/2025 và mức sản lượng sản xuất cao hơn nhẹ so với dự kiến và VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo năm 2026 của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.