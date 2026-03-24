Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

BSR có 1 năm để khắc phục điều kiện công ty đại chúng

Hà Anh

24/03/2026, 08:19

Trong thời gian tới, BSR sẽ tiếp tục báo cáo các cơ quan quản lý về vướng mắc trong điều kiện công ty đại chúng đối với doanh nghiệp cổ phần hóa, chủ động xây dựng phương án tái cơ cấu vốn nhằm đáp ứng các điều kiện công ty đại chúng theo quy định.

Sơ đồ giá cổ phiếu BSR trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu BSR trên TradingView.

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã BSR-HOSE) công bố không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Cụ thể: căn cứ danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại ngày đăng ký cuối cùng 11/03/2026 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, BSR có tổng cộng 56.356 cổ đông - trong đó số cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải cổ đông lớn là 56.355 cổ đông với tỷ lệ nắm giữ là 7,87%.

Như vậy, BSR không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, cụ thể là không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung): “Sau 01 năm kể từ ngày không còn đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này mà công ty vẫn không đáp ứng được điều kiện là công ty đại chúng, công ty phải gửi hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xem xét hủy tư cách công ty đại chúng.”

Do đó, BSR có 01 năm để khắc phục điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật này. 

Trong thời gian tới, BSR sẽ tiếp tục báo cáo các cơ quan quản lý về vướng mắc trong điều kiện công ty đại chúng đối với doanh nghiệp cổ phần hóa, chủ động xây dựng phương án tái cơ cấu vốn nhằm đáp ứng các điều kiện công ty đại chúng theo quy định.

Theo phân tích từ VCSC, Ban lãnh đạo BSR cho biết đang chủ động xây dựng phương án tái cấu trúc vốn, bao gồm khả năng giảm tỷ lệ sở hữu của Petrovietnam (PVN). Tuy nhiên, VCSC hiểu rằng quá trình thoái vốn có thể mất thời gian và có thể kéo dài vượt quá thời hạn quy định, thậm chí đến cuối năm 2027 – đầu năm 2028.

Ngoài ra, BSR sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về lộ trình khắc phục tại ĐHCĐ sắp tới vào ngày 13/04/2026.

Trước đó, BSR đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 với doanh thu đạt 37,6 nghìn tỷ đồng (+5% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 3,0 nghìn tỷ đồng (trái với mức lỗ 84 tỷ đồng ghi nhận trong quý 4/2024). Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi đạt 3,0 nghìn tỷ đồng (trái với khoản lỗ 90 tỷ đồng).

Theo VCSC, sự đảo chiều mạnh mẽ này chủ yếu đến từ: mức tăng 5% so với cùng kỳ năm trước của sản lượng thương phẩm, và sự cải thiện đáng kể của biên lợi nhuận, với biên lợi nhuận gộp đạt 9,7% (+9,1 điểm % so với cùng kỳ năm trước), nhờ được hỗ trợ bởi sự phục hồi mạnh mẽ của crack spreads Singapore (crack spreads dầu diesel tăng 65% so với cùng kỳ năm trước, và crack spreads xăng bình quân tăng 83% so với cùng kỳ năm trước). Các yếu tố này cùng nhau bù đắp cho mức giảm 15% so với cùng kỳ năm trước của giá dầu thô Brent.

Trong năm 2025, BSR đã ghi nhận doanh thu đạt 141,6 nghìn tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 5,2 nghìn tỷ đồng (+8,2 lần so với cùng kỳ năm trước). Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi đạt 5,2 nghìn tỷ đồng (+23,7 lần so với cùng kỳ năm trước). 

Theo VCSC, sự phục hồi mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi mức tăng 22% so với cùng kỳ năm trước của sản lượng thương phẩm, nhờ việc nhà máy vận hành ổn định trở lại sau đợt bảo dưỡng tổng thể, và sự cải thiện của biên lợi nhuận, với biên lợi nhuận gộp tăng 3,9 điểm % so với cùng kỳ năm trước, do crack spreads dầu diesel Singapore tăng 24% so với cùng kỳ năm trước và crack spreads xăng bình quân tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo ghi nhận đà tăng trưởng chậm hơn do không còn ghi nhận khoản lãi một lần trong quý 2/2024 (390 tỷ đồng từ việc bỏ hợp nhất công ty con nhiên liệu sinh học BSR-BF).

Cũng theo nhận định từ VCSC, kết quả kinh doanh năm 2025 nhìn chung vượt kỳ vọng của VCSC và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi lần lượt hoàn thành 175% và 174% dự báo cả năm của VCSC. Động lực thúc đẩy lợi nhuận vượt dự báo chủ yếu đến từ mức crack spreads cao hơn kỳ vọng trong quý 4/2025 và mức sản lượng sản xuất cao hơn nhẹ so với dự kiến và VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo năm 2026 của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Rà soát tư cách công ty đại chúng đối với các doanh nghiệp nhà nước niêm yết

07:50, 28/02/2026

Rà soát tư cách công ty đại chúng đối với các doanh nghiệp nhà nước niêm yết

Giá cổ phiếu GAS tăng kịch trần dù chưa đạt công ty đại chúng

16:47, 05/01/2026

VCF không còn đáp ứng chuẩn công ty đại chúng

08:59, 04/08/2025

Chủ tịch MBS từ nhiệm trước thềm đại hội cổ đông

Ông Lê Viết Hải cho biết do yêu cầu công tác cùng với việc được phân công nhiệm vụ mới nên ông xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT MBS từ ngày 26/3.

UBND Tp. Hà Nội thoái vốn thành công tại ILS, thu gần 295 tỷ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả đăng ký mua cổ phần CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế - Interserco (mã ILS-UPCoM).

Chủ tịch HAG đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu

Nếu giao dịch thành công, ông Đức sẽ nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu từ gần 310 triệu cổ phiếu, chiếm 24,45% lên gần 314 triệu cổ phiếu, chiếm 24,77% tại HAG.

HAG điều chỉnh ngày đáo hạn trái phiếu nhóm A xuống 26/3/2026

Ngày đáo hạn trái phiếu HAGLBOND16.26 được điều chỉnh từ 30/12/2026 sang ngày 26/03/2026 với kỳ hạn 10 năm, nay rút về còn 3.373 ngày.

Quỹ Vietnam Investment Property Limited bán ra 7,5 triệu cổ phiếu KDH

Theo dữ liệu trên HOSE, ngày 18/3, cổ phiếu KDH có xuất hiện giao dịch thoả thuận 7,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 195 tỷ đồng, tương ứng 26.000 đồng/cổ phiếu.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

