BST Capsule Xuân - Hè của The North Face: mùa dã ngoại bắt đầu

Sau sự hợp tác thành công với Online Ceramics và Supreme, công ty sản xuất sản phẩm ngoài trời có trụ sở tại San Francisco, The North Face, một lần nữa quay trở lại với cội nguồn thương hiệu của mình bằng việc ra mắt bộ sưu tập Capsule mới nhất của hãng, được đặt tên là The Summer Exploration (Mùa hè khám phá) cho mùa Xuân – Hè 2023. Bộ sưu tập được bán trực tuyến trên trang thương mại điện tử chính thức của hãng, cũng như tại hệ thống các cửa hàng.

Bộ sưu tập mới này có màu sắc phong phú với áo phông, áo sơ mi và quần short mới với các họa tiết vui tươi trong khi vẫn giữ các kiểu dáng thoải mái và vừa vặn. Bộ sưu tập cũng bao gồm các trang phục hiệu suất cao như mũ phớt, áo khoác gió siêu nhẹ, áo khoác chống tia cực tím… phù hợp với nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Đồng thời, The North Face đưa một số thiết kế trang phục nữ giới mới vào bộ sưu tập: những họa tiết hoa lá sống động và đầy màu sắc trên những chiếc áo sơ mi mang đến phong cách thoải mái.

Điểm nổi bật của bộ sưu tập năm nay là chiếc áo khoác nam Cyclone Jacket có sự tương phản khối màu sống động của xanh lá cây, xanh lam và xám. Tạo sự thoải mái cho chiếc áo khoác là mũ trùm có dây rút có thể điều chỉnh và viền dưới. Chiếc áo khoác nữ in Windy Peak Anorak cũng là một sản phẩm mang tính biểu tượng trong bộ sưu tập mùa hè này, được thiết kế với hiệu ứng chuyển màu. Với chất liệu chống thấm nước DWR, những nhà thám hiểm có thể tận hưởng cảm giác đi bộ đường dài mà vẫn được bảo vệ, thoải mái và phong cách.

Cùng với bộ sưu tập quần áo, thương hiệu cũng giới thiệu một chiếc lều cắm trại thời trang Stormbreak 2 mới, rất nhẹ và dễ di chuyển, với cửa lều lớn để dễ dàng người dùng hòa mình vào thiên nhiên. Bộ sưu tập cũng có những chiếc túi đeo vai mới, kết hợp với một chiếc mũ chống nắng FlashDryTM nhẹ được trang bị công nghệ chống thấm nước. Cuối cùng, để hoàn thiện vẻ bề ngoài là một đôi giày EQBC Slides phong cách đường phố unisex với dải nylon ripstop phía trên trong một hỗn hợp lưới mở có giá 43 USD.

Bên cạnh một số mẫu dép hay sandals, bộ sưu tập còn bao gồm giày đi bộ đường dài Flypack Lace được làm từ lưới ripstop, một chất liệu nhẹ và bền lâu. Bề mặt lưới đục lỗ giúp tăng cường khả năng thoáng khí, khiến chúng trở nên hoàn hảo cho thời tiết mùa hè. Đôi giày có giá 100 đô la, với gót và lưỡi của đôi giày cũng được thiết kế để dễ dàng đóng gói siêu gọn và mang theo trong hành lý, trở thành một phần thời trang và tiện dụng cho cả trang phục hàng ngày và những chuyến đi ngắn ngoài trời.

"Cho dù đó là đi bộ đường dài, cắm trại hay khám phá không gian của nước, The North Face đã giúp bạn có được một chuyến dã ngoại hoàn toàn thoải mái, thư giãn trong khi vẫn thời trang," thông cáo của thương hiệu viết. “Công nghệ chống thấm nước DWR và chống gió Windwall tiên phong của The North Face được tích hợp trong vật liệu may mặc sẽ bảo vệ bạn khỏi nhiệt độ cao và độ ẩm, đồng thời với việc bổ sung lớp bảo vệ UPF có nghĩa là những du khách sẽ không cần phải lo lắng về tia UV mạnh khi tiếp xúc dưới ánh nắng mặt trời”.