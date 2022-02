BST Kenzo Thu Đông 2022: Bản Remix lịch sử

Sau 8 năm chuyển đổi định hướng sang phong cách streetwear trẻ trung dưới bàn tay của bộ đôi Humberto Leon và Carol Lim, thương hiệu Kenzo tiếp tục duy trì phong cách này với sự tiếp quản của Nigo, một trong những biểu tượng của dòng thời trang đường phố Nhật Bản, đồng thời là cha đẻ của các thương hiệu BAPE và Human Made đình đám.

BST Kenzo Thu Đông 2022 gồm 60 bộ trang phục, mang trọn vẹn tầm nhìn thuở ban đầu xây dựng nên nhà mốt của nhà sáng lập Takada. Chẳng hạn như họa tiết hoa anh túc biểu tượng được biến tấu lại trở nên mới mẻ hơn trên các mẫu áo sơ mi oversized, áo khoác, ghi lê cũng như trên các mẫu chân váy maxi và đầm. Hay những thiết kế túi xách đính hình động vật vui nhộn cũng là cách Nigo muốn tôn vinh di sản của Kenzo.

Là người sáng lập A Bathing Ape, đồng thời là người đồng sáng lập của Human Made and Billionaire Boys Club, cũng là thành viên nhóm nhạc nam Nhật Bản – Teriyaki Boyz và sở hữu một hãng thu âm ở Tokyo... Nigo quả là một nhà tiên phong địa hạt thời trang đường phố.

Show diễn giới thiệu BST Thu Đông 2022 được tổ chức tại hành lang Galerie Vivienne (Pháp), nơi mà cố NTK Kenzo Takada đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng nên nhà mốt vào năm 1970. Bên cạnh bối cảnh mang yếu tố lịch sử, hàng ghế đầu của show diễn còn có sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu: Pharrell Williams xuất hiện cùng chiếc kính râm lạ mắt do chính nam ca sĩ thiết kế cùng Tiffany & Co.; Kanye West sánh đôi cùng nữ diễn viên Julia Fox trong chiếc áo denim đến từ Schiaparelli và quần Carhatt trong chính tủ đồ của Daniel Roseberry; J Balvin, Gunna, Tyler the Creator và rất nhiều ngôi sao khác đã tụ họp vào ngày 23/1 vừa qua để cùng nhau chiêm ngưỡng sự hồi sinh của Kenzo.

Kể từ khi nhà mốt Kenzo được thành lập, NTK Kenzo Takada đã xây dựng tầm nhìn rõ ràng cho thương hiệu thời trang mang tên mình. Theo đó, ông mong muốn mang lối thiết kế trên trang phục truyền thống của người Á Đông nói chung và Nhật Bản nói riêng vào thời trang Âu châu. Tuy nhiên, sau khi nhà sáng lập rời khỏi Kenzo từ năm 1999, nhà mốt dường như đã đánh mất sự đồng nhất trong phong cách thiết kế và không còn thể hiện rõ bản sắc riêng nữa. Giờ đây, dưới sự dẫn dắt của NTK được mệnh danh là “cha đỡ đầu của nền streetwear Nhật Bản”, Nigo đã không khiến giới mộ điệu phải thất vọng với BST đầu tiên của mình tại ngôi nhà thời trang này.

Xét về tổng thể, BST tạo nên những xu hướng mới trong giới trẻ cho mùa mốt Thu Đông 2022 tới. Trong đó phải kể đến những gam màu hứa hẹn sẽ thống trị làng mốt năm 2022 như vàng, hồng, xanh kelly… Bên cạnh motif hoa anh túc, Nigo còn lồng ghép họa tiết tartan, sọc dọc… vào các thiết kế của mình theo nhiều kiểu khác nhau. Màu sắc tràn ngập sàn diễn, những chiếc mũ không thể thú vị hơn cùng một tập hợp gợi ý phối đồ hiệu quả. Lạc giữa Harajuku ngay tại Paris qua lăng kính thời trang 2022 có lẽ sẽ là cụm từ phù hợp để miêu tả toàn bộ bầu không khí bao trùm BST. Đúng như những gì đã được dự đoán, Nigo đã mang đến BST Kenzo Thu-Đông 2022 những lựa chọn mang đậm chất đường phố, thời thượng, dễ mặc và chất lượng cao.

Nigo thuộc thế hệ các NTK lớn lên trong giai đoạn Nhật Bản phát triển như vũ bão với tinh thần học hỏi, kế thừa và phát triển theo cách riêng của Nhật Bản. Văn hóa phương tây bao gồm giải trí, thể thao và thời trang đã len lỏi vào đời sống của mọi người dân. Nổi bật nhất trong BST này là những trang phục “workwear” denim. Mặc dù là đặc sản được du nhập vào Nhật sau Thế chiến II nhưng ngày nay, denim Nhật Bản lại đứng hàng top của thế giới. Niềm tự hào và cũng là thế mạnh của Nigo thể hiện rõ nét qua các trang phục denim dày dặn được cắt may phẳng phiu và hoàn hảo đến từng chi tiết.

Nói đến thời trang đường phố Nhật, phải kể đến chiếc áo khoác Sukajan trứ danh. Một chiếc áo Sukajan chất lượng cao phải có hai mặt đều mặc được. Tại BST này, Nigo mang đến thiết kế khá “tinh tế” với mặt vải lụa thêu bản đồ Nhật Bản còn mặt vải nỉ thêu bản đồ Pháp. Ngoài ra, loạt áo khoác được dân chơi streetwear ưa chuộng như áo bomber phi công, áo parka và áo varsity cũng lần lượt được xuất hiện.

Ngoài ra, để sự lựa chọn mix & match thêm phong phú, Nigo cũng đưa vào BST những chiếc áo khoác kimono bằng vải sợi len ấm áp. Cách phối màu phóng khoáng và sặc sỡ, tinh thần vui nhộn của Kenzo được Nigo kế thừa vào những mẫu họa tiết hoa và chú hổ được vẽ bằng bút pháp trang trí của nghệ thuật gốm Aka-e, hay những sọc màu và họa tiết ngẫu hứng đặt trên trang phục dệt kim.

BST đánh dấu màn chào sân hoàn hảo của Nigo với tư cách là tân Giám đốc Nghệ thuật của Kenzo sau khi được bổ nhiệm hồi tháng 9/2021. Show diễn debut lần này tại Kenzo cũng là dịp để anh ra mắt album “I Know Nigo” tiếp tục quay lại với âm nhạc.