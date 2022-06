BST Resort 2023 của Givenchy: thiết kế từ bản năng

Vào tháng 6/2020, Givenchy đã chính thức công bố bổ nhiệm NTK Matthew M. Williams vào vị trí giám đốc sáng tạo của họ, kế nhiệm Clare Waight Keller ở cả hai mảng trang phục nam và nữ. Giám đốc điều hành của tập đoàn LVMH, đồng thời là chủ sở hữu của Givenchy cho biết, ông tin tưởng với tầm nhìn về vẻ đẹp hiện đại của Williams sẽ giúp thương hiệu thời trang xa xỉ này mở ra một trang mới rực rỡ hơn.

BST đầu tiên Matthew giới thiệu dưới tên tuổi của thương hiệu xa xỉ Pháp chính là Ready-To-Wear Xuân Hè 2021. Kể từ đó tới tận thời điểm hiện tại, chúng ta chưa bao giờ thất vọng trước những màn trình diễn của anh. Bóng dáng thương hiệu cá nhân Alyx của Matthew vẫn ở đó, tuy nhiên, các thiết kế hoàn toàn ăn khớp với tệp khách hàng sang trọng, ưa thích thời trang ứng dụng hay thậm chí Gen Z với gu thẩm mỹ mới lạ, những cá nhân sẵn sàng bỏ tiền cho một đôi Yeezy Foam Runner không giống ai.

Givenchy dưới thời Matthew tiếp tục thể hiện sự sáng tạo rất tốt dựa trên nền tảng “những bộ suits cắt may có phom dáng vừa vặn tuyệt vời”. Matthew cố gắng giữ DNA của thương hiệu – thanh lịch, thông minh, sành điệu. Tuy nhiên, thay vì thể hiện yếu tố thanh lịch trên những chất liệu nhẹ nhàng, tối giản vốn có, Matthew bắt đầu dùng những chất liệu da khá hầm hố và thô cứng; anh không thường thiết kế theo chủ đề mà đặt tính ứng dụng của thiết kế lên hàng đầu; anh đưa một số món đồ streetwear vào bộ sưu tập để tô điểm thêm cho tầm nhìn về tương lai…

Quay trở lại sau đại dịch, vị giám đốc sáng tạo này tung ra BST Resort 2023 cho cả nam và nữ, như một cơ hội thể hiện rõ hơn tầm nhìn của anh ấy đối với từng giới. Mở đầu bộ sưu tập là bộ quần áo dài màu đen dệt kim tinh xảo với quần ống loe tạo ra một dáng vẻ uể oải, chỉ mặc với một chiếc áo lót. Bộ trang phục phản ánh thẩm mỹ của Thế hệ Z – buông thả nhưng gợi cảm, và điều này cũng được phản ánh trong những chiếc áo khoác và áo khoác da được cắt may gọn gàng, chân váy bút chì da bóng, những chiếc đầm dạ hội sang trọng và quần tây hàng hiệu.

BST dành cho nữ làm tăng cảm giác về một tủ quần áo sang trọng, nữ tính hơn bình thường. Hãy nhìn phần eo thon gọn của chiếc áo khoác Perfecto cứng và chiếc áo khoác ban ngày được thiết kế riêng mềm mại; hay chiếc cổ cao trên chiếc áo cánh quý phái in họa tiết da báo, và chiếc quần ống loe ôm và thả thanh lịch với loại vải dệt kim Milano... Sự tương phản là chìa khóa: các đường cắt may sắc nét với chất liệu denim dày dặn, họa tiết in động vật với lớp hoàn thiện bóng bẩy, các trang phục vừa vặn với những đường cut-out trễ nải... Tất cả làm nên sự quyến rũ của giới nữ.

Matthew cho biết anh chủ yếu tham khảo các thiết kế biểu tượng nhà mốt từ cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960, và một chút trang phục từ những năm 1980. Đó là những phác thảo đầu tiên của họa tiết báo gấm, và chiếc áo choàng crêpe de chine một vai từ bộ sưu tập thời trang cao cấp mùa hè năm 1967, và cả dây đeo vai dạng chuỗi với những viên ngọc trai ngoại cỡ được đính trên cổ áo...

Với trang phục nam giới, Matthew Williams nói thẳng rằng bộ sưu tập được tạo ra từ chính anh ấy. “Khi tôi thiết kế đồ nam, đó thực sự là những thứ tôi sẽ mặc, cách tôi ăn mặc. Nó rất cá nhân,”anh nói. Có thể vì thế, cách tiếp cận tủ quần áo dành cho nam giới cũng thịnh hành, trải dài từ những bộ quần áo và áo khoác hơi quá khổ cho đến quần vải denim và bộ đồ thể thao bằng nylon. Giống như trang phục nữ, mọi thứ đều có cảm giác thanh lịch và thoải mái hơn bình thường. Không ồn ào về mọi mặt, những thiết kế đơn giản lột tả được thẩm mỹ Givenchy: những bộ trang phục hiện đại, rõ ràng, hợp lý và khác biệt với những trang phục được sản xuất công nghiệp.

Cách may mới dành cho nam giới tập trung vào sự sang trọng thoải mái và dễ dàng kết hợp nhiều lớp trang phục: áo khoác dài, quần ống rộng và áo dệt kim kết hợp với các loại vải thế hệ mới và các phương pháp xử lý denim mới. Trang phục hàng ngày bao gồm những chiếc áo với dòng chữ varsity, biểu tượng 4G bằng vải dệt kim, bộ đồ thể thao, áo parka có khóa trong khi trang phục cho những dịp lịch sự chủ yếu là bộ suits được cách điệu cho trẻ trung hơn, thậm chí có cả những bộ suits bằng da được cắt may rất vừa vặn.

Williams không hay nói về nguồn cảm hứng hay ý nghĩa đằng sau những bộ quần áo mà anh ấy thiết kế. “Tôi thực sự chỉ thiết kế từ bản năng: những gì tôi nghĩ là tuyệt vời, cái cách tôi thấy phụ nữ và nam giới nên ăn mặc như thế nào,” anh nói. Các phụ kiện như giày thể thao dệt kim TK-360 công nghệ cao, những chiếc túi mới phát triển từ mẫu Antigona và túi cắt G Hobo, kính râm sành điệu hay túi đựng đồ du lịch… dường như đều không quá cầu kỳ, nhưng chắc chắn sẽ làm hài lòng tệp khách hàng của Williams.