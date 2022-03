Bức tranh nông nghiệp quý 1/2022: Sản xuất lúa, chăn nuôi gặp khó, thủy sản và lâm nghiệp tăng trưởng tích cực

Đối với ngành lâm nghiệp, chế biến và xuất khẩu gỗ có nhiều tín hiệu tích cực. Ngành thủy sản, trong khi nuôi trồng thuận lợi, thì đánh bắt lại vô cùng khó khăn. Ngành chăn nuôi đang trong đà hồi phục nhưng gặp khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao.

Theo Tổng cục Thống kê, ngành lâm nghiệp vẫn đang sáng lạn. Tình hình tiêu thụ gỗ những tháng đầu năm 2022 có nhiều tín hiệu tích cực, nhu cầu gỗ và sản phẩm gỗ, đặc biệt là đồ nội thất bằng gỗ trên thị trường thế giới tăng nhanh.

Vì vậy, doanh nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam có nhiều cơ hội tăng thị phần xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy khai thác và tiêu thụ gỗ trong nước.

Ước tính quý 1/2022, diện tích rừng trồng mới tập trung của cả nước đạt 35,4 nghìn ha, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác đạt hơn 3,1 triệu m3, tăng 3,6%.

NĂNG SUẤT cao LÚA GIẢM

Tổng cục Thống kê cho biết, diện tích gieo cấy lúa đông xuân năm nay ở Đồng bằng sông Cửu Long giảm, chủ yếu do chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp, chuyển sang trồng hoa màu và cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao hơn hoặc chuyển sang nuôi trồng thủy sản. Một số địa phương có diện tích giảm nhiều là: Bến Tre giảm 10,2 nghìn ha; Đồng Tháp giảm 6,8 nghìn ha.

Diện tích gieo trồng một số cây hàng năm

(Tính đến trung tuần tháng Ba). Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Đến thời điểm cuối tháng 3/2022, tại vùng đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch 785 nghìn ha lúa đông xuân, chiếm 52,1% diện tích gieo cấy và bằng 114,8% cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do năng suất giảm bình quân 0,5 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước (ước tính chỉ đạt 71,8 tạ/ha), nên sản lượng lúa giảm 165,2 nghìn tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Thu hoạch một số cây công nghiệp chính trong quý 1: sản lượng chè búp đạt 171,3 nghìn tấn (tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước); hồ tiêu đạt 166,1 nghìn tấn (tăng 3,8%); cao su đạt 127 nghìn tấn (tăng 2,4%); điều đạt 210,7 nghìn tấn (giảm 16,6%)...

Tính đến giữa tháng 3/2022, tiến độ gieo trồng nhiều cây rau màu vụ đông xuân nhìn chung giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do hiệu quả kinh tế không cao và gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm.

Hầu hết sản lượng cây ăn quả thu hoạch trong quý đầu năm đều tăng so với cùng kỳ năm trước: Chuối đạt 654,3 nghìn tấn (tăng 3,3%); cam đạt 263 nghìn tấn (tăng 2,1%); dứa đạt 211,2 nghìn tấn (tăng 3,4%); xoài đạt 180,9 nghìn tấn (tăng 2,4%); bưởi đạt 158,2 nghìn tấn (tăng 3,2%); riêng sản lượng thanh long đạt 349,7 nghìn tấn, giảm 3,2% do gặp khó khăn trong xuất khẩu.

CHĂN NUÔI GẶP KHÓ

Đối với ngành chăn nuôi, chăn nuôi trâu, bò trong quý đầu năm bị ảnh hưởng bởi rét đậm, rét hại xảy ra trong tháng Hai. Chăn nuôi lợn và gia cầm đang hồi phục do các doanh nghiệp, trang trại, hộ chăn nuôi chủ động được nguồn giống, liên kết tiêu thụ sản phẩm đầu ra, đảm bảo vệ sinh, an toàn sinh học.

Tốc độ tăng số lượng gia súc, gia cầm cuối tháng 3/2022 so với cùng thời điểm năm trước.Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Cuối tháng 3/2022 so với cùng thời điểm này năm trước, đàn lợn tăng 4,2%; đàn gia cầm tăng 2,4%; đàn bò tăng 1,1%; đàn trâu giảm 2,0%. Trong quý 1/2022, sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng đạt 33,9 nghìn tấn (tăng 1,1%); sản lượng thịt bò hơi đạt 128,9 nghìn tấn, tăng 3,4%; sản lượng thịt lợn đạt 1041 nghìn tấn, tăng 4,3%; sản lượng gia cầm hơi đạt 507,3 nghìn tấn, tăng 5,3%; sản lượng sữa bò tươi thu hoạch đạt 304,4 nghìn tấn, tăng 10,5%.

Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu.Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Ngành chăn nuôi vẫn gặp khó khăn do giá thức ăn ở mức cao trong khi giá sản phẩm chăn nuôi có xu hướng giảm. Nguy cơ tái phát dịch tả lợn châu Phi lớn, dịch cúm gia cầm vẫn xảy ra rải rác tại một số địa phương, người chăn nuôi cần có các biện pháp phòng và xử lý dịch hiệu quả để giảm nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng.

THỦY SẢN: NUÔI TRỒNG “LÊN ĐỈNH”, ĐÁNH BẮT “XUỐNG VỰC”

Trong quý đầu năm nay, hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản khôi phục mạnh mẽ, giá cá tra tăng cao lên mức kỷ lục sau hơn hai năm liên tiếp ở mức thấp, giá tôm cũng có xu hướng tăng. Trong khi đó, sản lượng khai thác thủy sản giảm do giá xăng dầu tăng cao, nhiều tàu cá nằm bờ.

Theo Tổng cục Thống kê, sản lượng thủy sản tháng 3/2022 ước tính đạt 694,2 nghìn tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Cá đạt 517,4 nghìn tấn, tăng 1,9%; tôm đạt 68,2 nghìn tấn, tăng 9,1%; thủy sản khác đạt 108,6 nghìn tấn, giảm 1,6%.

Tính chung quý I năm 2022, sản lượng thủy sản thu hoạch ước tính đạt 1.863,6 nghìn tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, Bao gồm: cá đạt 1.385,2 nghìn tấn, tăng 1,7%; tôm đạt 180,5 nghìn tấn, tăng 5,7%; thủy sản khác đạt 297,9 nghìn tấn, tăng 1,2%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng 3/2022 ước tính đạt 367,8 nghìn tấn, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: cá đạt 268,4 nghìn tấn, tăng 7,1%; tôm đạt 56 nghìn tấn, tăng 11,8%.

Tính chung quý I năm 2022, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước tính đạt 988 nghìn tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.Trong đó: Cá đạt 716,5 nghìn tấn, tăng 4,6%; tôm đạt 148,1 nghìn tấn, tăng 7,1%.

Giá cá tra tăng cao do nguồn cung cá tra trong nước và toàn cầu thấp. Giá cá tra nguyên liệu tại vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh sau hơn hai năm liên tiếp ở mức thấp.

Tháng 1/2022, giá cá tra nguyên liệu loại 0,9 kg/con tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ dao động ở mức 23,5-24 nghìn đồng/kg, tăng 3,5-4,0 nghìn đồng so với thời điểm cùng kỳ năm trước. Mức giá này được duy trì đến đầu tháng 2/2022 Trung tuần tháng Hai, giá cá tra lên mức 26-28 nghìn đồng/kg và tuần đầu tháng 3/2022 đạt mức 32 nghìn đồng/kg.

Sản lượng cá tra tháng 3/2022 ước tính đạt 140,7 nghìn tấn, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả quý đầu năm, sản lượng cá tra đạt 342,6 nghìn tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Giá tôm có xu hướng tăng, các địa phương tiếp tục phát triển tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh công nghệ cao song song với quy trình nuôi mới, ao lót bạt đáy, chủ động trong việc kiểm soát môi trường ngày càng tốt hơn.

Sản lượng tôm sú tháng 3/2022 ước đạt 17,1 nghìn tấn, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 35,2 nghìn tấn, tăng 23,1%.

Ước tính cả quý đầu năm, sản lượng tôm sú đạt 47 nghìn tấn, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 89,1 nghìn tấn, tăng 12,9%.

Đối với lĩnh vực khai thác hải sản, tình cảnh lại vô cùng ảm đạm, do giá xăng dầu tăng cao làm tăng chi phí đầu vào trong khi giá hải sản có chiều hướng giảm nên ngư dân hạn chế ra khơi, nhiều tàu thuyền phải nằm bờ.

Vì vậy, sản lượng thủy sản khai thác tháng 3/2022 ước tính đạt 326,4 nghìn tấn, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: cá đạt 249 nghìn tấn, giảm 3,1%; tôm đạt 12,2 nghìn tấn, giảm 1,6%. Sản lượng thủy sản khai thác biển trong tháng ước đạt 313,6 nghìn tấn, giảm 3,9%

Tính chung cả quý đầu năm 2022, sản lượng thủy sản khai thác ước tính đạt 875,6 nghìn tấn, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: cá đạt 668,7 nghìn tấn, giảm 1,1%; tôm đạt 32,4 nghìn tấn, giảm 0,3%. Sản lượng thủy sản khai thác biển quý I năm 2022 ước đạt 835,3 nghìn tấn, giảm 1,3%.