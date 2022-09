Byredo tăng cường sự hiện diện bán lẻ ở châu Á

Gorham lấy cảm hứng ngay từ ký ức của chính mình với triết lý làm sạch sự hỗn tạp của nước hoa. Anh cắt giảm tất cả những yếu tố có thể làm xao nhãng khách hàng trong việc thưởng thức mùi hương. Các hương nước hoa được chế tác riêng và chứa trong các chai thủy tinh nắp đen với nhãn trơn. Chiến thuật này thành công đến mức vào tháng 2 năm 2013, doanh số toàn cầu của Byredo Parfums là khoảng 30 triệu đô la Mỹ.

Byredo được biết đến nhiều nhất với dòng nước hoa Bal d'Afrique với mức giá 140 Euro/chai 50ml. Về mặt tiếp thị, Byredo không có câu slogan, gương mặt đại diện nổi tiếng và gần như không áp dụng bất kỳ một biện pháp tiếp thị nào ngoài niềm tin vào một mô hình kinh doanh chậm. Kỳ diệu thay, nó vẫn hiệu quả vô cùng.

Dưới sự dẫn dắt sau này của Quỹ Manzanita Capital vào năm 2013, Byredo đã mở rộng danh mục sản phẩm của mình sang cả đồ da và đồ trang điểm vào từ năm 2020. Với các sản phẩm có sẵn trong các mạng lưới boutique nước hoa và trung tâm thương mại chọn lọc, Byredo còn sở hữu một cửa hàng ở Paris trên đường Rue Saint-Honoré, cũng như ở Thụy Điển, London và Trung Quốc. Doanh thu của thương hiệu ước tính là 180 triệu euro.

Hồi tháng 5/2022, tập đoàn làm đẹp toàn cầu L'Oréal đã mở rộng danh mục các thương hiệu nước hoa sang trọng của mình bằng cách hoàn tất việc mua lại thương hiệu Byredo. Theo một báo cáo từ tờ Le Figaro của Pháp, số tiền của giao dịch không được tiết lộ, nhưng sẽ dựa trên định giá một tỷ Euro.

Dưới sự quản lý của L'Oréal, Byredo tiếp tục mở rộng hệ thống cửa hàng. Mới đây nhất, chuyển hướng tập trung vào việc tăng cường sự hiện diện bán lẻ ở châu Á, Byredo đã mở cửa hàng đầu tiên tại Hồng Kông. Nằm trên khu vực Fashion Walk ở Vịnh Causeway, một trong những khu vực bán lẻ và phong cách sống nổi bật của thành phố, vị trí mới này được công bố là sẽ bao gồm “toàn bộ vũ trụ Byredo”.

Phản ánh sự năng động của Hồng Kông, ngoại thất của cửa hàng mới thể hiện mặt tiền bằng gạch màu xám đậm, chịu ảnh hưởng của kiến ​​trúc sư người Thụy Điển Sigurd Lewerentz. Chiều sâu và sự sang trọng tối giản của ngoại thất tương phản với những nét nổi bật táo bạo từ nội thất bên trong cửa hàng như bàn cơ khí sơn mài, tủ kim loại mạ kẽm, đi văng da bò, kệ đựng túi linh sam douglas … tất cả đều do Halleroed và Byredo thiết kế. Phong cách nội thất đương đại được giới thiệu thông qua bức tường aluzinc ở phía sau, sàn gạch terrazzo của Ý, những bức tường trắng mờ và hệ thống đèn trần nổi bật.

Byredo Fashion Walk cung cấp đầy đủ các loại nước hoa, đồ trang điểm, chăm sóc cơ thể, tinh dầu, kính mắt và cũng như danh mục “Byproduct”. Danh mục mở rộng này của nhãn có số lượng sản phẩm rất hạn chế, tập trung vào tay nghề thủ công bên ngoài ngành công nghiệp làm đẹp. Một số sản phẩm thuộc danh mục “Byproduct” trước đây bao gồm đồ trang sức cao cấp và áo khoác unisex. Ngoài ra, cửa hàng flagship tại Hồng Kông sẽ cung cấp dịch vụ tùy chỉnh cho các sản phẩm đặt làm riêng, cũng như dịch vụ giao hàng.

Trước đó, thương hiệu nước hoa cũng đã bước vào một lãnh địa kinh doanh mới, hợp tác cùng một công ty Pháp, Le Laboureur, để ra mắt sản phẩm thời trang đầu tiên của riêng mình. Nhờ đó, bổ sung vào danh mục sản phẩm bên cạnh nước hoa, đồ trang điểm và chăm sóc cơ thể, dự án mới này của thương hiệu Byredo đã cho ra mắt mẫu áo khoác Chore Jacket phiên bản giới hạn.

Được làm thủ công tại nhà máy của Le Laboureur ở Burgundy, Pháp, thiết kế áo khoác unisex được làm từ vải lanh và bông tự nhiên. Kết hợp thẩm mỹ hiện đại của thương hiệu Byredo và tay nghề cao từ đội ngũ Le Laboureur, chiếc áo sở hữu gam màu đen nhánh với các nút kim loại và logo chữ B đặc trưng của thương hiệu Byredo ở mặt sau. Đặc biệt, chất liệu vải chưa qua xử lý của chiếc áo sẽ mang đến những hiệu ứng khác nhau sau khi được mặc và giặt theo thời gian.

Những năm gần đây, châu Á chính thức trở thành miền đất hứa mới mẻ của mùi hương. Trước kia, chúng ta quen thuộc với hình ảnh những người nổi tiếng – KOL tóc vàng mắt xanh thân mật bên những lọ nước hoa quý phái. Hiện giờ, có thể thường xuyên thấy G-Dragon “khoe” mùi hương chữ ký của mình là Frederic Malle Musc Ravageur, hay nam diễn viên Hyun Bin hay chụp ảnh cùng nước hoa Tom Ford song lại đặc biệt yêu thích Creed Millesime Imperial thơm tươi tắn hào sảng...

Trong khi đó, “thư ký Kim” và Chanyeol EXO cùng chung niềm yêu thích với nước hoa Byredo Blanche chủ điểm đàn hương sạch sáng tối giản. Nữ ca sĩ cựu thành viên Wonder Girls Sunmi yêu thích Ex Nihilo In Paradise Riviera thơm mơn man hương vải chín quyện hoa mẫu đơn…

Trong khi châu Âu dần hờ hững bão hòa với mùi hương, châu Á đón nhận nhiệt liệt. Theo tập đoàn hương liệu Takasago, những quốc gia châu Á đặc biệt quan tâm tới nước hoa trong vòng 5 năm qua phải kể đến như Trung Quốc tăng trưởng 15%, Ấn Độ 15%, Việt Nam 19%, Indonesia 44%, Hàn Quốc 12%... Trong đó, Trung Quốc đang từng bước trở thành thị trường tiêu thụ nước hoa lớn thứ 2 toàn cầu.