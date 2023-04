Ca mắc Covid-19 tại Hà Nội tuần qua tăng 7 lần

Ngày 17/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết trong tuần qua, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tiếp tục gia tăng.

Trong tuần qua, tại Hà Nội ghi nhận 493 ca mắc Covid-19 (tăng hơn 7 lần so với tuần trước đó). Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố có 756 ca mắc Covid-19.

Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, hiện tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến khó lường, virus biến đổi liên tục tạo các biến thể mới tăng khả năng lây nhiễm.

Riêng tại Hà Nội, trong tuần qua, số mắc Covid-19 ghi nhận tăng so với tuần trước và có thể gia tăng trong thời gian tới. Do đó, các đơn vị cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình dịch để xử lý kịp thời, không để dịch bùng phát.

Cũng trong tuần qua, thành phố đã tiến hành gửi 10 mẫu bệnh phẩm có kết quả test nhanh dương tính với Covid-19 tại 6 quận, huyện, thị xã gồm: Hoàng Mai, Thường Tín, Sơn Tây, Ba Vì, Ứng Hòa, Thanh Oai đến Bệnh viện Bạch Mai để thực hiện giải trình tự gen.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội yêu cầu các đơn vị trong ngành tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 trên thế giới và Việt Nam để kịp thời đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Ngành Y tế thành phố cũng tiếp tục triền khai tiêm chủng vaccine Covid-19 cho các nhóm đối tượng: Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và người từ 18 tuổi trở lên có chỉ định tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Còn theo thống kê của Bộ Y tế, trong 7 ngày qua, cả nước đã ghi nhận 2.653 ca mắc Covid-19 mới, trung bình 379 ca mắc mới/ngày. Tuần qua cũng có số ca mắc cao nhất kể từ đầu năm 2023 đến thời điểm này ở nước ta, có 2 ngày liên tiếp số ca mắc ở con số 780 và 775 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 11,5 triệu ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.523 ca nhiễm).

Tổng số người mắc Covid-19 ở nước ta đã khỏi là hơn 10,6 triệu, còn 10 ca đang thở oxy. Đến nay, đã hơn 3,5 tháng liên tiếp, Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tuần trước, khi trao đổi về tình hình dịch Covid-19 tại nước ta, đại diện Bộ Y tế, GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng thông tin, số ca mắc Covid-19 trong thời gian tới có thể có sự gia tăng. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta đang ở cấp độ dịch 1 - tất cả đều màu xanh (nguy cơ thấp). Cấp độ này không chỉ đánh giá trên số mắc mà còn dựa trên ca nặng, độ bao phủ vaccine và đáp ứng đảm bảo thu dung điều trị.

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cũng cho biết, theo dự báo của các nhà khoa học và Tổ chức Y tế thế giới, virus SARS-CoV-2 vẫn tồn tại. Vì vậy, mục tiêu giai đoạn tới là giảm nhập viện, trở nặng, tử vong, tránh quá tải hệ thống y tế, giữ vững thành quả phòng, chống dịch.

Theo khuyến nghị mới, một trong những nhiệm vụ hiện nay là cần tập trung ưu tiên tiêm chủng và bảo vệ nhóm nguy cơ cao (người cao tuổi, người mắc bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai), bởi nếu miễn dịch của các đối tượng trên giảm dễ dẫn đến tình trạng tăng nặng, nhập viện, tử vong.

Để giảm bớt sự lây nhiễm, Bộ Y tế khuyến cáo, đối với người dân, cộng đồng xã hội cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Thông điệp 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + vaccine + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác. Người dân cũng được khuyến cáo đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, phương tiện giao thông, tại không gian kín và các địa điểm bắt buộc; khử khuẩn nhất là vệ sinh tay; tiêm phòng vaccine đầy đủ.