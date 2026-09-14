"Ông vua" bán dẫn những năm 1980 tái xuất

Fujitsu (Nhật Bản) sẽ bắt đầu xuất khẩu các loại chip AI được phát triển dựa trên siêu máy tính Fugaku (được phát triển bởi viện nghiên cứu khoa học Riken và Fujitsu), sang Mỹ và các nước châu Á vào đầu năm tới.
Đây là lần đầu tiên Fujitsu có kế hoạch bán các sản phẩm bán dẫn tiên tiến trên quy mô lớn ra thị trường bên ngoài.
Trong số đó có Monaka, dòng CPU dành cho các ứng dụng AI, được sản xuất trên tiến trình 2 nm. Fujitsu chịu trách nhiệm thiết kế, trong khi khâu sản xuất do TSMC của Đài Loan đảm nhiệm.
Fujitsu đã ký hợp đồng cung cấp sản phẩm này cho Supermicro (Mỹ), đồng thời cũng đang thúc đẩy đàm phán để cung cấp cho cả các doanh nghiệp điện toán đám mây lớn khác của Mỹ.
Cho đến nay, các chip AI tiên tiến do Fujitsu phát triển chủ yếu được sử dụng cho các sản phẩm và hệ thống của chính hãng.
Do đó, với kế hoạch đưa CPU ra thị trường bên ngoài, Fujitsu đặt mục tiêu đạt 250 tỷ yên (khoảng 1,643 tỷ USD) doanh thu lũy kế vào năm 2030.
Không chỉ có kế hoạch bán CPU, Fujitsu còn phát triển và cung cấp các máy chủ AI tích hợp Monaka tại thị trường trong nước và quốc tế. Hiện có 24 doanh nghiệp, trong đó có các công ty tài chính và viễn thông, đang tiến hành kiểm chứng hiệu năng MONAKA thông qua các thiết bị thử nghiệm. Bên cạnh đó, Fujitsu được cho là đang thảo luận với hơn 40 doanh nghiệp về khả năng ứng dụng sản phẩm.
Trong những năm 1980, Fujitsu từng cùng Toshiba và các doanh nghiệp Nhật Bản khác dẫn đầu thị trường bán dẫn toàn cầu, góp phần tạo nên thời kỳ hoàng kim của ngành bán dẫn Nhật Bản.
Tuy nhiên, sau đó Fujitsu dần tụt lại trong cuộc cạnh tranh với các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, Mỹ và Đài Loan. Đến những năm 2010, công ty rút khỏi hoạt động tự sản xuất bán dẫn và chuyển trọng tâm sang phát triển công nghệ.
Động thái trở lại thị trường bán dẫn của Fujitsu diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đối với các dòng chip logic tiên tiến tăng mạnh nhờ sự phát triển nhanh chóng của AI.
Theo Hiệp hội Thống kê Thương mại Bán dẫn Thế giới (WSTS), quy mô thị trường bán dẫn toàn cầu được dự báo đạt khoảng 1.577 tỷ USD vào năm 2026, tăng 90% so với năm trước.
iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple, có kiểu dáng cỡ hộ chiếu tương tự Galaxy Z Fold 8…
7 lĩnh vực được Hà Nội ưu tiên hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trong giai đoạn 2026 - 2030, tập trung vào các nhóm công nghệ như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, bán dẫn, công nghệ xanh, y tế thông minh và nông nghiệp công nghệ cao...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2026 phát hành ngày 14/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Các công ty công nghệ đang ngày càng thu thập, liên kết và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ về người dùng để phục vụ quảng cáo và các mô hình kinh doanh số. Vấn đề đáng lo ngại là nhiều thông tin nhạy cảm có thể được suy luận từ dữ liệu tưởng như vô hại và rơi vào tay những bên mà người dùng không hề biết…
Hệ thống bước đầu hội tụ khối lượng lớn dữ liệu, gồm thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ, công bố khoa học, tổ chức khoa học và công nghệ, nhân lực khoa học và công nghệ, thống kê khoa học và công nghệ; cùng hàng triệu dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ các hệ thống nghiệp vụ của Bộ như sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...