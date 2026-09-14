"Ông vua" bán dẫn những năm 1980 tái xuất

Fujitsu từng góp phần tạo nên thời kỳ hoàng kim của ngành bán dẫn Nhật Bản những năm 1980, sau đó rút khỏi hoạt động tự sản xuất bán dẫn những năm 2010, nay đang quay trở lại thị trường...

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Fujitsu (Nhật Bản) sẽ bắt đầu xuất khẩu các loại chip AI được phát triển dựa trên siêu máy tính Fugaku (được phát triển bởi viện nghiên cứu khoa học Riken và Fujitsu), sang Mỹ và các nước châu Á vào đầu năm tới.

Đây là lần đầu tiên Fujitsu có kế hoạch bán các sản phẩm bán dẫn tiên tiến trên quy mô lớn ra thị trường bên ngoài.

Trong số đó có Monaka, dòng CPU dành cho các ứng dụng AI, được sản xuất trên tiến trình 2 nm. Fujitsu chịu trách nhiệm thiết kế, trong khi khâu sản xuất do TSMC của Đài Loan đảm nhiệm.

Fujitsu đã ký hợp đồng cung cấp sản phẩm này cho Supermicro (Mỹ), đồng thời cũng đang thúc đẩy đàm phán để cung cấp cho cả các doanh nghiệp điện toán đám mây lớn khác của Mỹ.

Cho đến nay, các chip AI tiên tiến do Fujitsu phát triển chủ yếu được sử dụng cho các sản phẩm và hệ thống của chính hãng.

Do đó, với kế hoạch đưa CPU ra thị trường bên ngoài, Fujitsu đặt mục tiêu đạt 250 tỷ yên (khoảng 1,643 tỷ USD) doanh thu lũy kế vào năm 2030.

Không chỉ có kế hoạch bán CPU, Fujitsu còn phát triển và cung cấp các máy chủ AI tích hợp Monaka tại thị trường trong nước và quốc tế. Hiện có 24 doanh nghiệp, trong đó có các công ty tài chính và viễn thông, đang tiến hành kiểm chứng hiệu năng MONAKA thông qua các thiết bị thử nghiệm. Bên cạnh đó, Fujitsu được cho là đang thảo luận với hơn 40 doanh nghiệp về khả năng ứng dụng sản phẩm.

Trong những năm 1980, Fujitsu từng cùng Toshiba và các doanh nghiệp Nhật Bản khác dẫn đầu thị trường bán dẫn toàn cầu, góp phần tạo nên thời kỳ hoàng kim của ngành bán dẫn Nhật Bản.

Tuy nhiên, sau đó Fujitsu dần tụt lại trong cuộc cạnh tranh với các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, Mỹ và Đài Loan. Đến những năm 2010, công ty rút khỏi hoạt động tự sản xuất bán dẫn và chuyển trọng tâm sang phát triển công nghệ.

Động thái trở lại thị trường bán dẫn của Fujitsu diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đối với các dòng chip logic tiên tiến tăng mạnh nhờ sự phát triển nhanh chóng của AI.

Theo Hiệp hội Thống kê Thương mại Bán dẫn Thế giới (WSTS), quy mô thị trường bán dẫn toàn cầu được dự báo đạt khoảng 1.577 tỷ USD vào năm 2026, tăng 90% so với năm trước.