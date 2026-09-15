Ông Trump bác bỏ cảnh báo an toàn AI

Lãnh đạo Nhà trắng bày tỏ hoài nghi việc các doanh nghiệp AI hàng đầu đồng loạt kêu gọi làm chậm sự phát triển của AI...

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua các bài viết trên mạng xã hội Truth Social đã bác bỏ cảnh báo an toàn AI - Ảnh: Evelyn Hockstein/ REUTERS.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua các bài viết trên mạng xã hội Truth Social đã bác bỏ cảnh báo an toàn AI và cho biết nước này đã có các cơ chế cần thiết để quản lý và xử lý các công ty AI vi phạm.

Theo Reuters, lo ngại của công chúng về những rủi ro AI tiềm ẩn đang gia tăng sau khi nhà nghiên cứu Jacob Coxon của Anthropic tuần trước cho biết từ chức, một phần vì lo ngại "công nghệ này có thể giết chết tất cả chúng ta vào cuối thập kỷ".

Cổ phiếu các doanh nghiệp liên quan đến AI trên toàn cầu đã đồng loạt giảm trong ngày thứ Hai, sau khi lãnh đạo một số công ty lớn nhất trong ngành kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ.

Một số quan chức khác trong chính quyền, trong đó có Phó Tổng thống JD Vance, đã tỏ ra hoài nghi về động cơ đằng sau lời kêu gọi chính phủ tăng cường giám sát của các lãnh đạo doanh nghiệp.

“Tôi thấy hơi kỳ lạ khi rất nhiều công ty đang phát triển các mô hình AI tiên tiến lại tìm đến chính phủ và đề nghị chính phủ quản lý họ”, ông Vance nói.

Tuy nhiên, vị này cũng thừa nhận công nghệ mới luôn đi kèm rủi ro và cho biết ông hy vọng Nhà Trắng và Quốc hội có thể phối hợp để xây dựng các cơ chế bảo đảm an toàn phù hợp.

Tuy nhiên, ông khẳng định: “Tôi không nghĩ người Mỹ nên sợ bất cứ điều gì. Tôi cho rằng chúng ta cần nhận thức rõ rằng mọi thứ đều có rủi ro, đều có mặt trái, và điều đó chắc chắn đúng với AI”.

Ông Trump cũng cho rằng đang có một “âm mưu” nhằm làm suy yếu ngành AI, đồng thời cũng khẳng định chỉ riêng sự giám sát của ông cũng đủ để ngăn các mô hình AI “đi chệch hướng”. Ông cũng gọi lời kêu gọi siết quản lý AI của các doanh nghiệp trong ngành là một “trò lừa bịp” trên mạng xã hội.

Trong khi đó, theo nguồn tin của Reuters, ba thượng nghị sĩ Mỹ cũng đang xây dựng một dự luật yêu cầu các công ty AI chứng minh thực hiện những biện pháp ngăn công nghệ gây ra thiệt hại. Tuy nhiên, các nội dung cụ thể của dự luật vẫn đang được thảo luận.

“Chính quyền Trump đã ngăn chặn những người trong ngành AI làm những điều xấu, hoặc có khả năng gây hại, như Dario (Anthropic), người đang giả vờ là một ‘thiên thần nhỏ hoàn hảo’ và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Ông cũng cho hay: “Rào cản hay ‘hàng rào an toàn’ duy nhất mà AI cần là một Tổng thống mạnh mẽ và thông minh, và nước Mỹ có điều đó".

Trước đó, chính quyền ông Trump đã có tranh chấp với Anthropic liên quan đến vấn đề an toàn AI và sử dụng công nghệ này trong quân sự.

Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã cấm Anthropic tham gia một số hợp đồng quân sự nhất định, sau khi công ty từ chối cho phép chính phủ Mỹ sử dụng các mô hình Claude AI cho hoạt động giám sát trong nước hoặc các hệ thống vũ khí tự động.

Anthropic sau đó khởi kiện tại một tòa án ở California. Ngày 27/8, một thẩm phán Mỹ đã ra phán quyết có lợi cho công ty trong vụ kiện.

Tờ CNN đưa ra nhận định, qua hàng loạt bài đăng trên mạng xã hội trong suốt ngày thứ Hai, ông Trump cho thấy việc vượt qua Trung Quốc trong cuộc đua AI và duy trì những lợi ích kinh tế mà công nghệ này mang lại là ưu tiên cao hơn so với việc giải quyết những lo ngại ngày càng gia tăng trong công chúng.

Thực tế, sự phát triển nhanh chóng của AI đã mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ trên thị trường chứng khoán và thúc đẩy hàng loạt hoạt động sản xuất, trong đó có làn sóng xây dựng các trung tâm dữ liệu. Và ông Trump coi những yếu tố này là bằng chứng cho thấy nền kinh tế Mỹ đang phát triển mạnh dưới sự điều hành của ông.

Tuy nhiên, nỗi lo AI có thể thay thế việc làm, cùng những tác động tiêu cực của các trung tâm dữ liệu đối với đời sống người dân, đang khiến dư luận Mỹ ngày càng hoài nghi về công nghệ này.