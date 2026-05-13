Các chủ cây xăng ở Mỹ điêu đứng vì giá xăng tăng cao

Điệp Vũ

13/05/2026, 07:38

Vấn đề nằm ở chỗ giá xăng bán buôn tăng cao không phải là nguồn áp lực chi phí duy nhất đang đè nặng lên các chủ trạm xăng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá xăng tăng cao đang trở thành một thách thức lớn đối với các chủ cây xăng nhỏ lẻ tại Mỹ, đặc biệt là ở những khu vực như Sonoma Valley, California.

Gia đình ông Chris Bambury đã kinh doanh xăng dầu tại Sonoma Valley hơn 100 năm, nhưng chưa bao giờ họ phải đối mặt với mức giá xăng cao như hiện nay.

Không chỉ gây khó khăn đối với người tiêu dùng Mỹ, giá xăng tăng cao còn là thách thức đối với cả các chủ cây xăng như ông Bambury. Theo hãng tin CNN, phần lớn các trạm xăng tại Mỹ là các doanh nghiệp nhỏ, không phải là các công ty xăng dầu lớn mà các trạm xăng mua thương hiệu để hoạt động.

Tại hai trạm xăng của ông Bambury, giá xăng thường là 6,29 USD/gallon, thấp hơn một chút so với mức trung bình 6,36 USD của cả hạt - theo số liệu của AAA.

Vấn đề nằm ở chỗ giá xăng bán buôn tăng cao không phải là nguồn áp lực chi phí duy nhất đang đè nặng lên các chủ trạm xăng. Phí thẻ tín dụng và chi phí vận chuyển nhiên liệu cũng cao hơn so với đầu năm nay, trong khi chi phí lao động vẫn tăng từ đợt tăng giá xăng trước đó vào năm 2022.

Ông Bambury - người đã bắt đầu làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu của gia đình từ khi còn là thiếu niên - hiện có 37 nhân viên tại hai cửa hàng và một địa điểm thứ ba không bán xăng. Ông nhớ lại thời điểm trước khi chiến tranh ở Iran bắt đầu vào cuối tháng 2 năm nay, khi giá xăng ông bán còn ở mức 4,79 USD/gallon và các trạm xăng của ông vẫn kinh doanh ổn.

Phần lớn khách hàng của ông Bambury đều hiểu rằng tình hình chiến tranh và căng thẳng tại eo biển Hormuz đã ảnh hưởng đến giá xăng, nên họ không phàn nàn gì khi tới đổ xăng. Tuy nhiên, nhà Bambury vẫn cần đảm bảo lợi nhuận từ việc bán xăng để duy trì hoạt động kinh doanh. Ông chia sẻ rằng doanh nghiệp của ông không thể tồn tại nếu rơi vào thua lỗ.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận ở Nutley, New Jersey, nơi ông Harry Singh, chủ một trạm xăng từ năm 2009, đang cân nhắc việc ngừng bán xăng và chỉ giữ lại dịch vụ sửa chữa ô tô. Ông Singh cho biết nếu giá xăng tiếp tục duy trì ở mức cao trong hai hoặc ba tháng nữa, ông sẽ bắt đầu thua lỗ từ việc bán nhiên liệu.

Mặc dù trạm xăng của Singh bán dưới giá trung bình tại thị trường địa phương, ông vẫn mất khách hàng vào tay một cửa hàng Costco gần đó, nơi bán xăng rẻ hơn. Ngay cả những khách hàng thường xuyên cũng không mua nhiều như trước khi chiến tranh Iran nổ ra. Họ chỉ đổ xăng với số tiền 20 hoặc 30 USD thay vì đổ đầy bình như trước.

Theo ông Jeff Lenard, phát ngôn viên của Hiệp hội Các cửa hàng tiện lợi quốc gia, khoảng cách trung bình giữa giá bán buôn và giá bán lẻ xăng hiện nay là khoảng 22 cent mỗi gallon. Mặc dù nghe có vẻ ổn, nhưng số tiền này phải trang trải tất cả các chi phí khác, khiến các chủ trạm xăng chỉ có thể hòa vốn là cùng. Trong khi đó, biên lợi nhuận gộp trung bình của hoạt động kinh doanh xăng trong 5 năm qua là 38,3 cent mỗi gallon.

Ngay cả khi giá xăng bán buôn bắt đầu giảm, phải mất một thời gian để giá bán lẻ theo kịp. Đó là do các chủ trạm xăng cần giảm giá từ từ để bù đắp lợi nhuận đã mất trong thời gian giá tăng. Ông Bambury cho biết ngay cả khi họ biết giá bán buôn đang giảm, họ vẫn phải bán xăng đã mua với giá cao hơn, dẫn tới làm chậm quá trình giảm giá bán lẻ.

Tại Minneapolis, ông chủ trạm xăng Lonnie McQuirter đã chứng kiến sự sụt giảm doanh số khi nhà chức trách tăng cường thực thi luật nhập cư và hải quan khiến hoạt động lái xe giảm. Điều này đã gây ra một cú sốc lớn cho lợi nhuận của ông.

Ông McQuirter, người đã mua trạm xăng của mình khi mới 19 tuổi và sẽ kỷ niệm 21 năm kinh doanh vào tháng tới, cho biết: "Chúng tôi đã có những ngày trong tuần qua khi giá nhập xăng tăng hơn 20 cent mỗi gallon, và điều đó đã gây khó khăn trong việc quản lý dòng tiền”.

Ông cố gắng cân bằng chi phí của mình với mức giá bán lẻ mà ông tin rằng khách hàng của mình có thể và sẵn sàng chi trả. "Bạn hiểu rằng mọi người đang phải vật lộn để duy trì cuộc sống và có thể sống được”, ông nói.

CME Group, tập đoàn vận hành các sàn giao dịch phái sinh lớn của Mỹ, đang lên kế hoạch ra mắt hợp đồng tương lai gắn với năng lực tính toán - sản phẩm được CME mô tả là “đầu tiên thuộc loại này”...

Indonesia đã vươn lên vị trí thứ 6 trong nhóm nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc trong quý 1/2026. Riêng trong tháng 3, lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu từ Indonesia tăng hơn 100 lần so với cùng kỳ năm 2025...

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy yếu của kinh tế 3 nghìn tỷ USD của Nga là chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài...

Giới chức Nhật Bản vốn tin rằng một sự ủng hộ từ ông Bessent sẽ giúp củng cố tác dụng của việc họ can thiệp vào thị trường tiền tệ, theo đó cản lại áp lực mất giá đồng yên...

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày thứ Ba (12/5) cho biết chi phí ước tính cho chiến sự Iran đã tăng lên 29 tỷ USD, tăng 4 tỷ USD chỉ sau 2 tuần...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

