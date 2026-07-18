Trung Quốc sở hữu mô hình AI nguồn mở lớn nhất thế giới

Công ty khởi nghiệp AI Moonshot AI của Trung Quốc vừa giới thiệu Kimi K3, mô hình AI có 2,8 nghìn tỷ tham số, được hãng khẳng định là mô hình AI nguồn mở lớn nhất thế giới hiện nay.

Ảnh: Adobe Stock.

Công ty khởi nghiệp AI Moonshot AI của Trung Quốc vừa giới thiệu Kimi K3, mô hình AI có 2,8 nghìn tỷ tham số, được hãng khẳng định là mô hình AI nguồn mở lớn nhất thế giới hiện nay.

Theo Moonshot, Kimi K3 đạt hiệu năng tiệm cận Fable 5, mô hình AI vừa được Anthropic trình làng cách đây không lâu.

Công ty này cũng cho hay Kimi K3 là mô hình nguồn mở đầu tiên tiến sát ngưỡng 3 nghìn tỷ tham số, được thiết kế cho các tác vụ suy luận phức tạp, lập trình quy mô lớn và xử lý công việc tri thức. Mô hình sở hữu cửa sổ ngữ cảnh lên tới 1 triệu token, cho phép tiếp nhận và ghi nhớ lượng thông tin rất lớn chỉ trong một lần nhập dữ liệu, vượt xa nhiều thế hệ AI trước đây.

Khác với các mô hình nguồn đóng do doanh nghiệp độc quyền vận hành, các mô hình nguồn mở (open-weight) cho phép người dùng tải xuống, triển khai trên hạ tầng riêng và tùy chỉnh theo nhu cầu. Nhờ đó, cộng đồng phát triển có thể dễ dàng tối ưu, mở rộng hoặc xây dựng các ứng dụng AI chuyên biệt trên nền tảng mô hình gốc.

Moonshot cho biết Kimi K3 có hiệu năng cạnh tranh với Fable 5, đồng thời vượt trội so với Claude Opus 4.8 và một số mô hình khác về khả năng tối ưu hóa GPU, tức khai thác hiệu quả phần cứng AI để tăng tốc độ xử lý và giảm độ trễ.

Theo Reuters, bên cạnh các kết quả do Moonshot công bố, Kimi K3 cũng ghi nhận thành tích tích cực trên nhiều bảng xếp hạng độc lập.

Trên nền tảng đánh giá Arena.ai, Kimi K3 đứng đầu bài kiểm tra về khả năng xây dựng giao diện web. Trong khi đó, Vals AI xếp mô hình này ở vị trí thứ hai, chỉ sau Fable 5 và vượt qua GPT-5.6 Sol.

Tổ chức đánh giá Artificial Analysis cũng nhận định Kimi K3 đạt hiệu năng tương đương GPT-5.5 của OpenAI và Claude Opus 4.8 của Anthropic, đặc biệt ở các bài kiểm tra yêu cầu giải quyết những tác vụ phức tạp, nhiều bước.

Theo Moonshot, Kimi K3 được xây dựng với hai cải tiến quan trọng về kiến trúc, giúp nâng cao hiệu quả tính toán và tối ưu việc sử dụng tài nguyên phần cứng. Đồng thời, mô hình có thể xử lý các tác vụ lập trình phức tạp với chuỗi ngữ cảnh dài mà chỉ cần rất ít sự giám sát của con người.

Được hậu thuẫn bởi các tập đoàn công nghệ lớn như Alibaba và Tencent, Moonshot đang tăng tốc đầu tư vào hạ tầng tính toán, nghiên cứu và phát triển nhằm duy trì vị thế trong cuộc đua AI.

Theo Bloomberg, công ty hiện tìm cách huy động thêm 2 tỷ USD với mức định giá khoảng 30 tỷ USD, trước khi xem xét kế hoạch niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông trong thời gian tới.

Hiện nay, không chỉ Moonshot, nhiều startup AI khác của Trung Quốc cũng liên tục công bố các mô hình ngày càng mạnh mẽ, trong khi chi phí phát triển và triển khai thấp hơn đáng kể so với các đối thủ phương Tây.

Chẳng hạn như startup AI Trung Quốc Z.ai đã gây bất ngờ cho giới công nghệ khi giới thiệu GLM-5.2, mô hình đạt kết quả tiệm cận các mô hình AI nguồn đóng hàng đầu của Mỹ trên nhiều bộ tiêu chuẩn đánh giá. Thành tích này đã làm lung lay nhận định phổ biến của nhiều nhà phân tích phương Tây rằng AI Trung Quốc vẫn chậm hơn các đối thủ Mỹ ít nhất sáu tháng.

Trong khi đó, MiniMax, doanh nghiệp đã niêm yết tại Hồng Kông, cũng đang phát triển một mô hình AI quy mô 2,7 nghìn tỷ tham số, dự kiến ra mắt ngay trong quý 3/2026.

Trước khi Kimi K3 được công bố, hai mô hình dẫn đầu ngành AI Trung Quốc về quy mô tham số là LongCat-2.0 của Meituan và V4-Pro của DeepSeek, với khoảng 1,6 nghìn tỷ tham số. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp AI khác tại Trung Quốc cũng đã vượt mốc 1 nghìn tỷ tham số, cho thấy cuộc cạnh tranh tại chính Trung Quốc cũng đang diễn ra hết sức quyết liệt.