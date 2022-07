Các điểm thi tại Hà Nội nghiêm túc, tăng cường công tác an ninh

Ngày 6/7, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo thi TP.Hà Nội cùng các thành viên Ban Chỉ đạo thi thành phố và Ban Chỉ đạo thi quận Ba Đình đã đến kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị tại Điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình).

ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI CÁC PHÒNG THI

Tại Điểm thi THPT Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo thi thành phố, đã kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt quan tâm kiểm tra điều kiện trang thiết bị tại phòng cách ly y tế, phòng y tế, phòng/tủ bảo mật đề thi và công tác học tập quy chế thi.

Báo cáo đoàn kiểm tra, bà Nguyễn Bội Quỳnh, Trưởng điểm thi THPT Phan Đình Phùng cho biết điểm thi THPT Phan Đình Phùng có 22 phòng thi, đối tượng dự thi là học sinh THPT, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên hệ THPT và thí sinh tự do (Công an, bộ đội nghĩa vụ). Do đối tượng đa dạng nên đòi hỏi cán bộ coi thi phải nắm chắc quy chế, nhất là một số điểm mới tại kỳ thi năm nay.

Việc phổ biến quy chế thi cho cán bộ coi thi được Điểm thi thực hiện bài bản, linh hoạt, trong đó có việc quản lý thí sinh tại phòng thi đối với những môn thí sinh không tham gia dự thi. Sau kỳ thi vào lớp 10, trải qua công tác coi thi, chấm thi rất áp lực nên bên cạnh việc hướng dẫn, phổ biến quy chế, Trưởng Điểm thi cũng lưu ý động viên, khích lệ cán bộ làm công tác thi nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nêu ý kiến với đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung nhận xét, Điểm thi THPT Phan Đình Phùng cũng như hầu hết điểm thi khác đã chuẩn bị cơ bản đầy đủ, chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch Covid- 19, tuy nhiên cũng đề nghị các điểm thi rà soát, bổ sung thêm giường tại phòng cách ly y tế để đảm bảo có 2 giường/phòng cách ly.

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thi quận Ba Đình cũng thông tin đến đoàn: Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Ba Đình có 6 điểm thi. Ban Chỉ đạo thi của quận đã thành lập 2 đoàn đi kiểm tra 100% điểm thi, lưu ý đến công tác đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy và phân luồng giao thông tại từng điểm thi.

Đặc biệt cả 6 điểm thi đều bố trí điểm chờ rộng rãi để phụ huynh nghỉ ngơi trong lúc chờ con làm bài thi, không để xảy ra hiện tượng phụ huynh đứng cổng điểm thi, gây ùn tắc giao thông cục bộ. Thêm nữa, 6 điểm thi thuộc quận cũng thành lập 6 tổ công tác do lãnh đạo UBND các phường làm Tổ trưởng chịu trách nhiệm phối hợp vòng ngoài, tạo sự yên tâm cho các điểm thi.

CÁN BỘ COI THI CŨNG PHẢI HỌC QUY CHẾ NGHIÊM TÚC

Tại buổi kiểm tra, về công tác tổ chức kỳ thi tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng nói riêng và các điểm thi trên địa bàn toàn thành phố nói chung, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đề nghị Trưởng các điểm thi tiếp tục quán triệt cán bộ coi thi cho thí sinh học quy chế nghiêm túc, đặc biệt nhắc nhở cán bộ coi thi có biện pháp ngăn chặn, phát hiện sớm thí sinh có dấu hiệu vi phạm quy chế, tăng cường công tác an ninh tại các điểm thi có nhiều đối tượng dự thi.

Để kỳ thi diễn ra thành công, Ban chỉ đạo thi các quận, huyện, thị xã và trường sở tại tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện làm việc cho cán bộ coi thi, thí sinh; tiếp tục rà soát, bổ sung đảm bảo trang thiết bị vật tư y tế, quan tâm môi trường cảnh quan, tạo không khí nghiêm túc tại các Điểm thi.

Về công tác trật tự an ninh, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị các đơn vị chủ động có phương án đề phòng hiện tượng thời tiết mưa ngập hay nắng nóng, tiếp tục nắm bắt thực tế, quan tâm hỗ trợ cha mẹ thí sinh trong việc bố trí điểm chờ rộng rãi để phụ huynh nghỉ ngơi trong thời gian chờ đợi; tăng cường đôn đốc, giữ vững kỷ cương của kỳ thi.

“Nếu giám thị nghiêm túc, làm hết trách nhiệm sẽ hạn chế thấp nhất sai sót có thể xảy ra. Từng điểm thi hoàn thành nhiệm vụ thì Kỳ thi trên toàn TP sẽ đảm bảo an toàn, thành công và chất lượng”- Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh.

Ngoài ra Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng khẳng định, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Hà Nội có quy mô lớn nhất cả nước với 181 điểm thi; đối tượng dự thi phong phú, trong đó thí sinh tự do tại Hội đồng thi Hà Nội cũng chiếm số lượng đông nhất với gần 98.000 thí sinh đăng ký.

Hiện nay theo thông tin mới nhất từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các điểm thi bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an toàn, ánh sáng, khoảng cách tối thiểu giữa hai thí sinh là 1,2m theo hàng ngang; có ít nhất 2 phòng thi dự phòng, sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19 và các tình huống phát sinh; có máy phát điện dự phòng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã huy động khoảng 14.000 cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác coi thi; 64 người tham gia công tác in sao đề thi; hơn 600 cán bộ thanh tra cắm chốt tại các điểm thi. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, đặc biệt là đối với các điểm thi gần nhà dân. Chính quyền địa phương được giao nhiệm vụ vận động các nhà dân ký cam kết bảo đảm an ninh, an toàn cho điểm thi.

Phòng bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi được lắp camera giám sát, ghi hình 24 giờ/ngày và đều bố trí nơi bảo quản vật dụng của thí sinh theo đúng quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.