Triển khai nhiều siêu dự án, năm 2026 Hà Nội cần rất nhiều lao động

Xu hướng việc làm lao động phổ thông năm 2026 tập trung vào các ngành sản xuất, logistics, và dịch vụ nhờ chuyển đổi số. Nhu cầu tuyển dụng lao động trên toàn TP. Hà Nội là rất lớn, nhất là vừa qua thành phố đã khởi công rất nhiều các dự án có quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động...

Theo ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, năm 2026, Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP là 11%, vì vậy nhu cầu tuyển dụng lao động trên toàn thành phố là rất lớn, nhất là vừa qua thành phố đã khởi công rất nhiều các dự án có quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động.

Vì vậy, thị trường lao động dự báo sẽ tăng trưởng mạnh, nhu cầu việc làm mới tăng nhanh với sự dịch chuyển rõ rệt về yêu cầu kỹ năng và mô hình việc làm.

Mặt khác, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ tự động hóa và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra một cuộc cách mạng thực sự trong cách thức tổ chức công việc. Xu hướng việc làm lao động phổ thông năm 2026 tập trung vào các ngành sản xuất, logistics, và dịch vụ nhờ chuyển đổi số, đòi hỏi người lao động cần thích ứng kỹ năng mới thay vì chỉ ổn định công việc.

Doanh nghiệp cũng có nhu cầu tuyển dụng cao ở lĩnh vực sản xuất kỹ thuật, thương mại điện tử, và các công việc hỗ trợ công nghệ.

Theo kế hoạch, năm 2026, TP. Hà Nội phấn đấu giải quyết việc làm mới cho khoảng 171.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống dưới 3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,8%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 55,5%; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt 7 – 7,5%/năm.

Riêng trong tháng 1 – tháng đầu năm 2026, Sở Nội vụ cho biết toàn TP. Hà Nội giải quyết việc làm cho 17.779 người lao động. Cụ thể, giải quyết việc làm cho 1.349 người lao động từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, với số tiền 116,312 tỷ đồng; 1.448 người lao động nhận được việc làm qua các phiên, sàn giao dịch việc làm và hoạt động giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội; 217 người lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động; 14.765 người lao động được giải quyết việc làm qua các hình thức khác.

Với các kết quả trên, các hoạt động của Sàn giao dịch việc làm được tăng cường thực hiện. Sở Nội vụ Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập 9 sàn giao dịch việc làm vệ tinh thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm với 667 đơn vị, doanh nghiệp và 5.968 người lao động đăng ký tham gia. Kết quả đã có 1.383 người lao động được phỏng vấn và tuyển dụng tại phiên.

Cùng với tạo việc làm mới, công tác đảm bảo quyền lợi cho người lao động thất nghiệp cũng được chú trọng đặc biệt. Sở Nội vụ Hà Nội ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 5.027 người, số tiền được hỗ trợ là 196,85 tỷ đồng; hơn 4.900 người lao động hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề cho 95 người với số tiền 362 triệu đồng.

Để tiếp tục hỗ trợ kết nối thị trường lao động, trong năm 2026, bên cạnh các phiên giao dịch việc làm được tổ chức định kỳ hằng ngày tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, các phiên lưu động được tổ chức liên tục tại các xã, phường hoặc các phiên online kết nối các tỉnh.