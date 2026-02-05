Thứ Sáu, 06/02/2026

Trang chủ Dân sinh

Triển khai nhiều siêu dự án, năm 2026 Hà Nội cần rất nhiều lao động

Nhật Dương

05/02/2026, 10:50

Xu hướng việc làm lao động phổ thông năm 2026 tập trung vào các ngành sản xuất, logistics, và dịch vụ nhờ chuyển đổi số. Nhu cầu tuyển dụng lao động trên toàn TP. Hà Nội là rất lớn, nhất là vừa qua thành phố đã khởi công rất nhiều các dự án có quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động...

Doanh nghiệp tham gia phiên giao dịch việc làm để tuyển lao động. Ảnh: ND.
Doanh nghiệp tham gia phiên giao dịch việc làm để tuyển lao động. Ảnh: ND.

Theo ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, năm 2026, Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP là 11%, vì vậy nhu cầu tuyển dụng lao động trên toàn thành phố là rất lớn, nhất là vừa qua thành phố đã khởi công rất nhiều các dự án có quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động.

Vì vậy, thị trường lao động dự báo sẽ tăng trưởng mạnh, nhu cầu việc làm mới tăng nhanh với sự dịch chuyển rõ rệt về yêu cầu kỹ năng và mô hình việc làm.

Mặt khác, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ tự động hóa và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra một cuộc cách mạng thực sự trong cách thức tổ chức công việc. Xu hướng việc làm lao động phổ thông năm 2026 tập trung vào các ngành sản xuất, logistics, và dịch vụ nhờ chuyển đổi số, đòi hỏi người lao động cần thích ứng kỹ năng mới thay vì chỉ ổn định công việc.

Doanh nghiệp cũng có nhu cầu tuyển dụng cao ở lĩnh vực sản xuất kỹ thuật, thương mại điện tử, và các công việc hỗ trợ công nghệ.

Theo kế hoạch, năm 2026, TP. Hà Nội phấn đấu giải quyết việc làm mới cho khoảng 171.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống dưới 3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,8%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 55,5%; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt 7 – 7,5%/năm.

Riêng trong tháng 1 – tháng đầu năm 2026, Sở Nội vụ cho biết toàn TP. Hà Nội giải quyết việc làm cho 17.779 người lao động. Cụ thể, giải quyết việc làm cho 1.349 người lao động từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, với số tiền 116,312 tỷ đồng; 1.448 người lao động nhận được việc làm qua các phiên, sàn giao dịch việc làm và hoạt động giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội; 217 người lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động; 14.765 người lao động được giải quyết việc làm qua các hình thức khác.

Với các kết quả trên, các hoạt động của Sàn giao dịch việc làm được tăng cường thực hiện. Sở Nội vụ Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập 9 sàn giao dịch việc làm vệ tinh thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm với 667 đơn vị, doanh nghiệp và 5.968 người lao động đăng ký tham gia. Kết quả đã có 1.383 người lao động được phỏng vấn tuyển dụng tại phiên.

Cùng với tạo việc làm mới, công tác đảm bảo quyền lợi cho người lao động thất nghiệp cũng được chú trọng đặc biệt. Sở Nội vụ Hà Nội ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 5.027 người, số tiền được hỗ trợ là 196,85 tỷ đồng; hơn 4.900 người lao động hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề cho 95 người với số tiền 362 triệu đồng.

Để tiếp tục hỗ trợ kết nối thị trường lao động, trong năm 2026, bên cạnh các phiên giao dịch việc làm được tổ chức định kỳ hằng ngày tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, các phiên lưu động được tổ chức liên tục tại các xã, phường hoặc các phiên online kết nối các tỉnh.

Năm 2025, thu nhập của người lao động Việt Nam tăng dưới 10%

12:47, 27/01/2026

12:47, 27/01/2026

Năm 2025, thu nhập của người lao động Việt Nam tăng dưới 10%

Hơn 40% người lao động lo mất việc bởi công nghệ tự động hóa

17:58, 23/01/2026

17:58, 23/01/2026

Hơn 40% người lao động lo mất việc bởi công nghệ tự động hóa

Không để nợ lương, chậm thưởng Tết của người lao động

16:00, 18/01/2026

16:00, 18/01/2026

Không để nợ lương, chậm thưởng Tết của người lao động

Từ khóa:

Hà Nội lao động sàn giao dịch việc làm tuyển dụng việc làm

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Vụ Công ty Hoàng Dân: Các sai phạm nghiêm trọng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng

Vụ Công ty Hoàng Dân: Các sai phạm nghiêm trọng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng

Sai phạm xảy ra tại các gói thầu thủy lợi tại tỉnh Đắk Lắk, Nghệ An, Hòa Bình, Lạng Sơn do Công ty Hoàng Dân thực hiện, khiến nhà nước thiệt hại hơn 251 tỷ đồng.

Hà Nội cơ bản hoàn thành chi gộp lương hưu và quà Tết 2026

Hà Nội cơ bản hoàn thành chi gộp lương hưu và quà Tết 2026

TP. Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác chi trả gộp 2 tháng lương hưu (tháng 2 và tháng 3/2026) vào kỳ chi trả tháng 2, chi quà Tết của thành phố cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động trên địa bàn…

Chợ hoa Tết rực rỡ tại Quảng trường Lam Sơn

Chợ hoa Tết rực rỡ tại Quảng trường Lam Sơn

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, chợ hoa tại Quảng trường Lam Sơn, Thanh Hóa trở nên rực rỡ và nhộn nhịp. Dòng người tấp nập giữa sắc đào, quất, mai, cúc... tạo nên bức tranh xuân sống động giữa lòng đô thị.

Bộ Giáo dục: Không có đề minh hoạ kỳ thi tốt nghiệp 2026

Bộ Giáo dục: Không có đề minh hoạ kỳ thi tốt nghiệp 2026

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 không có thay đổi về định dạng kỹ thuật, cấu trúc hay định hướng đánh giá so với năm 2025, bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy, Bộ không xây dựng và công bố đề minh họa mới...

Có thể dùng sổ bảo hiểm xã hội điện tử để giải quyết các chế độ

Có thể dùng sổ bảo hiểm xã hội điện tử để giải quyết các chế độ

Các cơ quan giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không được yêu cầu người tham gia xuất trình sổ bảo hiểm xã hội bản giấy...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

eMagazine

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

1

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

2

Bán tháo trở lại: Vàng tuột mốc chủ chốt 4.800 USD/oz, giá bạc “bốc hơi” gần 20%

Thế giới

3

Hoa Kỳ áp thuế chống trợ cấp sơ bộ đối với một số sản phẩm gỗ của Việt Nam

Thị trường

4

Lạm phát ở eurozone giảm sâu dưới mục tiêu

Thế giới

5

Cho phép khấu trừ thuế nếu đủ chứng từ thanh toán sau khi điều chỉnh giảm

Tài chính

