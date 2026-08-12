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Askonomy

Mỹ giành lại vị thế tự chủ về dầu mỏ sau 40 năm

Đ Đức Anh

Sau 4 thập kỷ sản lượng trong nước suy giảm và ngày càng phụ thuộc vào nhập khẩu, cuộc cách mạng dầu đá phiến đã giúp Mỹ đảo ngược tình thế, trở thành quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới và chuyển sang xuất khẩu ròng các sản phẩm dầu mỏ...

Năm 1970, sản lượng dầu thô của Mỹ đạt mức cao nhất trước thời kỳ dầu đá phiến, với 9,64 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, sản lượng sau đó liên tục đi xuống và đến năm 2008 chỉ còn 5 triệu thùng/ngày, giảm gần một nửa so với mức đỉnh. Đây cũng là mức sản lượng thấp nhất của Mỹ trong gần 60 năm.

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Sự suy giảm kéo dài 40 năm khiến Mỹ phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung dầu mỏ từ nước ngoài. Lượng dầu nhập khẩu của nước này đạt đỉnh hơn 12,5 triệu thùng/ngày vào năm 2005. Tình trạng phụ thuộc vào dầu nhập khẩu cũng tác động mạnh đến chính sách đối ngoại và chiến lược địa chính trị của Mỹ tại Trung Đông trong nhiều thập kỷ.

Bước ngoặt xuất hiện vào năm 2008, khi công nghệ khoan ngang và nứt vỡ thủy lực giúp khai thác các mỏ dầu đá phiến quy mô lớn tại các lưu vực Permian, Bakken và Eagle Ford. Sự phát triển của ngành dầu đá phiến đã mở ra giai đoạn phục hồi mạnh mẽ của sản lượng dầu thô Mỹ.

Từ năm 2008 đến 2026, sản lượng dầu thô của Mỹ tăng 172%, từ 5 triệu lên mức kỷ lục 13,6 triệu thùng/ngày. Kết quả này giúp Mỹ vượt Saudi Arabia và Nga, trở thành nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới, với mức sản lượng cao nhất từng được ghi nhận.

Cán cân dầu mỏ của Mỹ cũng chuyển từ nhập khẩu ròng sang xuất khẩu ròng. Năm 2005, lượng dầu nhập khẩu của nước này đạt hơn 12,5 triệu thùng/ngày. Đến năm 2026, xuất khẩu đã vượt nhập khẩu khoảng 2,1 triệu thùng/ngày. Cùng với sản lượng trong nước tăng kỷ lục, sự đảo chiều này giúp Mỹ giành lại vị thế tự chủ về dầu mỏ.

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