Nhiều công ty đa quốc gia Nhật Bản hưởng lợi từ đồng yên yếu

Nhiều công ty đa quốc gia của Nhật Bản đang hưởng lợi lớn từ tình trạng mất giá của đồng yên, trong đó có nhiều doanh nghiệp nâng dự báo lợi nhuận trong mùa báo cáo tài chính này...

Ảnh minh họa - Ảnh: Nikkei Asia.

Gần đây, Chính phủ Nhật Bản đã có những động thái can thiệp nhằm củng cố tỷ giá đồng nội tệ, nhưng áp lực giảm giá đồng yên vẫn hiện hữu. Trong bối cảnh như vậy, các công ty có nhiều hoạt động ở nước ngoài như Toyota Motor, Honda Motor, Sony và Ryohin Keikaku - chủ sở hữu thương hiệu Muji - đang chứng kiến doanh thu từ nước ngoài tăng mạnh khi chuyển đổi sang yên.

Một báo cáo của công ty Okasan Securities được tờ báo Nikkei Asia trích dẫn cho thấy từ ngày 1/7 tới nay, trong số khoảng 1.600 công ty niêm yết thuộc chỉ số Topix của thị trường chứng khoán Tokyo, có tới 159 công ty đã nâng dự báo về doanh thu và lợi nhuận của năm tài chính hiện tại, trong khi chỉ có 12 công ty giảm triển vọng. Việc điều chỉnh diễn ra khi nhiều doanh nghiệp công bố kết quả quý tài chính đầu tiên. Tỷ lệ điều chỉnh tăng là 86%, mức cao nhất kể từ năm tài chính 2016.

Đồng thời, tại thời điểm ngày 7/8, tỷ giá hối đoái USD/yên trung vị theo giả định của các công ty thuộc Topix (có năm tài chính kết thúc vào tháng 2 hoặc tháng 3) đưa ra để làm căn cứ dự báo doanh thu và lợi nhuận là 153,73 yên/USD, từ mức 150 yên/USD vào cuối tháng 5, phản ánh kỳ vọng về một đồng yên tiếp tục yếu.

Việc điều chỉnh tăng dự báo này nổi bật hơn cả trong các ngành thiết bị điện, máy móc, hóa chất, vận tải biển và thương mại bán buôn. Mặc dù một phần động lực đến từ nhu cầu mạnh mẽ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và giá dầu cao, đồng yên yếu rõ ràng là một "yếu tố thúc đẩy, đặc biệt đối với các công ty phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường nước ngoài”, theo chiến lược gia Ryudai Hattori của Okasan.

Ông Daniel Hurley, nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty T. Rowe Price, nhấn mạnh rằng lý do cơ bản cho sự yếu kém của đồng yên vẫn là "lãi suất thực âm sâu của Nhật Bản". Điều này có nghĩa là những nỗ lực can thiệp từ chính phủ, như việc các nhà chức trách Nhật Bản và Mỹ phối hợp mua vào đồng yên từ ngày 30/7-3/8 vừa qua, cũng chỉ có tác dụng mang tính tạm thời. Ông Hurley khẳng định rằng can thiệp tiền tệ "có thể làm chậm hoặc làm dịu sự mất giá đồng yên, nhưng không thể đảo ngược sự mất giá một cách bền vững".

Ngành ô tô Nhật Bản là một trong những lĩnh vực hưởng lợi rõ rệt nhất từ sự mất giá của đồng yên. Doanh thu bán hàng bằng ngoại tệ của các nhà sản xuất ô tô ngày càng mang lại lợi nhuận cao hơn khi được chuyển đổi về yên.

Toyota, một trong những gã khổng lồ của ngành, đã điều chỉnh tỷ giá hối đoái giả định đồng yên cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2027 về mức 160 yên/USD, từ mức 150 yên vào đầu năm tài chính. Việc điều chỉnh giả định tỷ giá hối đoái này có thể sẽ làm tăng dự báo lợi nhuận hoạt động của hãng thêm 480 tỷ yên, tương đương 3 tỷ USD, so với dự báo trước đó.

Honda cũng không nằm ngoài xu hướng này, khi điều chỉnh tỷ giá hối đoái giả định về 155 yên/USD từ mức thận trọng 145 yên/USD mà hãng đã dự kiến ban đầu. Đồng tiền yếu hơn được kỳ vọng sẽ mang lại một khoản tăng thêm 170 tỷ yên cho lợi nhuận hoạt động của Honda. Tuy nhiên, ông Masao Kawaguchi, Giám đốc tài chính của Honda, cũng lưu ý rằng công ty có nhiều nhà cung cấp ở Mỹ mà họ phải thanh toán bằng USD, đồng nghĩa rằng "có những lĩnh vực hưởng lợi và những lĩnh vực khác chịu thiệt hại”.

Nissan Motor duy trì tỷ giá giả định 150 yên/USD, nhưng Giám đốc tài chính George Leondis cho biết "cũng có thể có một số lợi thế từ tỷ giá hối đoái nếu đồng yên duy trì ở mức hiện tại”.

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp từ các ngành khác cũng cho thấy tác động tích cực của đồng yên yếu.

Sony đã điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận hoạt động cả năm, viện dẫn đồng yên yếu và các khoản hoàn thuế quan của Mỹ là những yếu tố chính.

Trong lĩnh vực bán lẻ, Ryohin Keikaku, công ty điều hành chuỗi cửa hàng Muji, đã nâng dự báo lợi nhuận ròng cho năm tài chính kết thúc vào tháng 8/2026 thêm 32%. Công ty này duy trì giả định tỷ giá yên cho quý từ tháng 6 đến tháng 8 ở mức 153,69 yên/USD.

Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty Nhật Bản đều hưởng lợi từ đồng yên yếu. Theo nhà quản lý danh mục Hurley của T. Rowe Price, các công ty Nhật Bản đã trở nên ít nhạy cảm hơn về mặt cấu trúc đối với sự mất giá của đồng yên so với trước đây, do nhiều công ty đã chuyển sản xuất ra nước ngoài và giữ một phần lớn lợi nhuận ở nước ngoài.

Một số công ty bị ảnh hưởng nặng nề hơn những công ty khác, đặc biệt là những doanh nghiệp phụ thuộc vào nhập khẩu.

Fast Retailing, chủ sở hữu thương hiệu Uniqlo, đã nâng triển vọng lợi nhuận cho năm tài chính kết thúc vào tháng 8, nhưng đồng thời nhấn mạnh tác động tiêu cực của đồng yên yếu. Giám đốc tài chính Takeshi Okazaki của Fast Retailing thừa nhận rằng "đồng yên yếu đã có tác động đáng kể đến chúng tôi khi chúng tôi nhập khẩu sản phẩm và bán những sản phẩm đó tại thị trường trong nước”.

Mặc dù Fast Retailing có các biện pháp phòng ngừa rủi ro tiền tệ cho năm tài chính hiện tại, nhưng nếu các biện pháp phòng ngừa này không đủ, công ty sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc mua ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay, dẫn tới trực tiếp làm tăng giá bán hàng.

Trong lĩnh vực hàng không, Japan Airlines (JAL) cũng là một ví dụ điển hình về những thách thức mà đồng yên yếu gây ra. Giám đốc tài chính Yuji Saito của JAL cho biết sự gia tăng chi phí hoạt động mà hãng đang phải đương đầu là do "các yếu tố cấu trúc" bao gồm chi phí nhiên liệu cao và đồng yên yếu. Ông Saito khẳng định rằng một đồng yên mạnh hơn "sẽ cải thiện lợi nhuận”, vì sẽ giúp giảm chi phí thiết bị và nhiên liệu.

Trong mùa báo cáo tài chính này, JAL giữ nguyên dự báo lợi nhuận, đặt giả định tỷ giá ở mức 150 yên/USD cho đến tháng 3/2027.