Giá vàng quay đầu giảm trước thềm báo cáo CPI Mỹ, SPDR Gold Trust tiếp tục mua

Giá vàng thế giới quay đầu đi xuống sau khi một lần nữa chinh phục bất thành mốc 4.400 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (11/8)...

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, trước thềm báo cáo lạm phát của Mỹ mà thị trường đang “nín thở” chờ đợi, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust vẫn tiếp tục mua ròng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.369 USD/oz, giảm 21 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày hôm trước, tương đương giảm gần 0,5% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 64,81 USD/oz, giảm 1,03 USD/oz, tương đương giảm gần 1,6%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau tăng khoảng 0,5%, đóng cửa ở mức 4.441 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt gần 4.436 USD/oz, cao nhất kể từ hôm 5/6. Đây là lần thứ hai trong tuần, giá vàng giao ngay vượt qua mốc 4.400 USD/oz trong phiên nhưng không duy trì được cho tới cuối phiên. Các nhà đầu cơ vàng giá lên cũng đã nỗ lực đưa giá vàng giao ngay vượt qua ngưỡng trung bình động của 100 ngày là gần 4.390 USD/oz, nhưng cũng không duy trì được cho tới hết phiên.

Những chuyển động này cho thấy thị trường đang trở nên thận trọng hơn trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 vào ngày thứ Tư và báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 7 vào ngày thứ Năm. Các điểm dữ liệu này có thể định hình kỳ vọng của nhà đầu tư về đường đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới.

“Thị trường đang trông vào số liệu lạm phát sắp công bố để có được một sự xác nhận rằng lạm phát vẫn đang trong tầm kiểm soát”, chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters. Ông nói rằng nếu báo cáo sắp tới cho thấy tốc độ tăng CPI hàng năm chậm lại, giá vàng sẽ nhận được lực hỗ trợ.

Báo cáo việc làm yếu hơn kỳ vọng được công bố vào ngày thứ Sáu tuần trước đã hỗ trợ mạnh cho sự bứt phá của giá vàng thông qua việc làm suy giảm đặt cược của thị trường vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

“Giá vàng đang hưởng lợi từ báo cáo việc làm gây thất vọng được công bố vào tuần trước”, ông Grant nhấn mạnh.

Tuy nhiên, với tình hình ở Trung Đông còn bất ổn và giá dầu còn cao, thị trường lãi suất tương lai vẫn đang đặt cược khả năng 50% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 và khả năng 79% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Phát biểu hôm thứ Hai tuần này, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, nói giờ là thời điểm phù hợp để tăng lãi suất để tránh phải tăng lãi suất mạnh hơn về sau. Trước bà Hammack, một số thành viên khác của Fed cũng đã bày tỏ quan điểm tương tự.

Về cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, Tổng thống Donald Trump đã đáp lại yêu cầu của Iran để đi đến một thỏa thuận hòa bình. Theo đó, ông Trump đưa ra các yêu cầu của Mỹ, bao gồm Iran phải bồi thường chiến tranh.

Bên phía Iran, nước này nói eo biển Hormuz sẽ không mở cửa cho tới khi các yêu cầu của họ được đáp ứng. Giá dầu thô đóng cửa phiên ngày thứ Ba với mức tăng hơn 1% và đã tăng hơn 6% trong tuần này.

Cả đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đều ít biến động trong phiên này. Chỉ số Dollar Index duy trì trên ngưỡng 99,8 điểm của phiên ngày hôm trước.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 1,7 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, nâng khối lượng nắm giữ lên gần 1.022,7 tấn vàng. Tuần này, quỹ đã mua ròng 4 tấn vàng, sau khi mua ròng hơn 10 tấn vàng trong tuần trước.

Đầu giờ sáng nay (12/8), giá vàng và giá bạc chưa có nhiều thay đổi so với đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc 7h10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 0,1%, giao dịch ở mức gần 4.375 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng gần 0,3%, đạt 65 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 138,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.910 đồng (mua vào) và 26.320 đồng (bán ra), giảm 30 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.