Các hãng ô tô giành giật nguồn cung nhôm giữa chiến tranh ở Vùng Vịnh

Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang gây ra một làn sóng "mua hoảng loạn" của các hãng sản xuất ô tô lớn trên thế giới trên thị trường nhôm, do các công ty này lo ngại nguồn cung nhôm có thể cạn kiệt trong vài tháng tới nếu chiến tranh tiếp diễn...

Theo tờ báo Financial Times, các nhà sản xuất nhôm tại Vùng Vịnh, bao gồm Aluminium Bahrain và Qatalum, đã phải cắt giảm sản lượng do điện và tắc nghẽn vận chuyển - những vấn đề ảnh hưởng đồng thời đến cả nhập khẩu nguyên liệu thô và xuất khẩu sản phẩm. Nhôm là một kim loại quan trọng được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp từ sản xuất ô tô đến hàng không vũ trụ và xây dựng.

Các nhà điều hành tại các công ty sản xuất phụ tùng ô tô và nhôm cho biết các hãng sản xuất ô tô đang cố gắng tích lũy dự trữ nhôm khi cuộc chiến ở Vùng Vịnh đã kéo dài gần tròn 4 tuần. Một nhà điều hành tại một công ty sản xuất nhôm cho biết: "Nếu tình hình này tiếp diễn, sẽ có nhiều đợt mua hoảng loạn hơn nữa. Chúng tôi đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng trong quá khứ, nhưng lần này rất khác biệt”.

Hiện tại, nhiều hãng sản xuất ô tô phương Tây đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn cung nhôm mới để thay thế cho nguồn cung từ Vùng Vịnh đang trong tình trạng gián đoạn. Nhiều hãng đang rút nhôm từ kho dự trữ dự kiến chỉ đủ dùng trong vài tháng. Một hãng cho biết một lô hàng nhôm lớn mà hãng mua đã xuất cảng Vùng Vịnh ngay trước khi chiến tranh bắt đầu. Một hãng khác cho biết đang sử dụng nhôm phế liệu ở mức nhiều nhất có thể thay cho nhôm mới.

Các nhà giao dịch tại Nhật Bản cho biết các hãng sản xuất ô tô và nhà cung cấp linh kiện ô tô của nước này cũng đang xem xét mua nhôm từ Nga, mặc dù đã chọn tẩy chay nhôm Nga sau khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022. Một nhà giao dịch Nhật Bản cho biết: "Chúng tôi thực sự không muốn lấy nguồn cung từ Nga nhưng không còn lựa chọn nào khác”.

CEO Koji Sato của Toyota cho biết các hãng sản xuất ô tô Nhật Bản đang nỗ lực tìm kiếm các nguồn nhôm thay thế, nhấn mạnh sự phụ thuộc của nước này vào nhôm nhập khẩu từ Trung Đông. Không chỉ Nhật Bản, châu Âu và Mỹ đều là những nhà nhập khẩu lớn nhôm từ Vùng Vịnh - khu vực chiếm gần 10% sản lượng tinh chế toàn cầu. Vùng Vịnh là nguồn cung cấp 14% nhôm nhập khẩu của châu Âu, còn đối với Nhật Bản, tỷ lệ này là 25%.

Nguồn cung nhôm từ Vùng Vịnh đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng gần như đình trệ trong vận chuyển qua eo biển Hormuz, trong khi giá khí đốt tăng vọt đã khiến các nhà sản xuất ở nơi khác cảnh báo về việc giảm sản lượng. Một nhà điều hành tại một nhà cung ứng linh kiện ô tô Nhật Bản vẫn thường mua hàng nghìn tấn nhôm mỗi tháng cho biết có "sự xáo động lớn" trên thị trường và nhà máy của công ty này có thể phải cắt giảm sản lượng trong vòng 4 tháng tới nếu nguồn cung từ Trung Đông vẫn bị gián đoạn.

Một nhà giao dịch kim loại khác cho biết các hãng sản xuất ô tô châu Âu có thể cần bắt đầu cắt giảm sản lượng sớm nhất là vào tháng 6 hoặc tháng 7 trừ khi xung đột xuống thang.

Giá nhôm Sở giao dịch Kim loại London (LME) đã tăng tới 12% sau khi chiến tranh bùng nổ, mặc dù sau đó đã giảm trở lại. Phần bù khu vực trong giá nhôm ở Mỹ, châu Âu và Nhật Bản - phần cộng thêm vào giá tiêu - đã tăng nhiều hơn, theo các nhà phân tích và thương nhân. Một nhà điều hành Nhật Bản cho biết giá nhôm ở nước này đã tăng 30-40%.

Một số sản phẩm nhôm đang thiếu hụt ở mức độ nghiêm trọng, chẳng hạn hợp kim nhôm để làm bánh xe và các bộ phận ô tô khác, cũng như các khối nhôm được sử dụng trong sản xuất ô tô. Một nhà giao dịch ở châu Âu cho biết các hãng sản xuất ô tô đặc biệt dễ bị tổn thương do yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt của họ, có nghĩa là có thể mất tới 18 tháng để đưa vào một nhà cung cấp thay thế.

Ford đã phải đối mặt với sự gián đoạn đáng kể trong sản xuất xe bán tải F-150, dòng xe bán chạy nhất của hãng, từ trước khi chiến tranh xảy ra, sau một vụ cháy tại nhà máy cung cấp nhôm ở New York. Nhưng tại một hội nghị gần đây, Giám đốc hoạt động (COO) của Ford, ông Kumar Galhotra, cho biết chiến tranh chưa ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của hãng.

Ông Dan Hearsch, một chuyên gia mua sắm và chuỗi cung ứng tại công ty tư vấn AlixPartners, cho biết các công ty đang cảnh báo “không thể để chuỗi cung ứng của mình bị gián đoạn nhưng cũng không thể chấp nhận được mức giá nhôm mà họ dự báo sẽ xuất hiện trong 1 tháng tới. Vấn đề lớn hơn là thực tế này còn chồng lên những khó khăn về thuế quan và các gián đoạn khác từ năm ngoái”.