Các hãng xe toàn cầu đồng loạt giảm tham vọng ô tô điện

Điệp Vũ

23/03/2026, 15:24

Những thay đổi trong chiến lược xe điện, bao gồm việc hủy bỏ các mẫu xe và kế hoạch đầu tư, đã khiến ngành công nghiệp ô tô toàn cầu thiệt hại ít nhất 75 tỷ USD trong năm qua...

Mẫu xe điện Rolls-Royce Spectre - Ảnh: Bloomberg.

Ít nhất 12 nhà sản xuất ô tô lớn của thế giới đã quyết định cắt giảm kế hoạch phát triển xe điện, khi họ phải đối mặt với một thực tế là nhu cầu đối với xe động cơ đốt trong vẫn còn mạnh và các chính sách hỗ trợ xe điện tại Mỹ và châu Âu đang bị thu hẹp - tờ báo Financial Times cho hay.

Gần đây, hãng xe Nhật Bản Honda đã từ bỏ kế hoạch ngừng sản xuất xe động cơ đốt trong vào năm 2040 và dự báo khoản lỗ lên tới 16 tỷ USD trong hai năm tới do việc tái cấu trúc chiến lược xe điện. Các hãng xe lớn khác như Mercedes-Benz, Ford, Stellantis và Volvo Cars cũng đã điều chỉnh mục tiêu phát triển xe chạy điện hoàn toàn của mỗi hãng.

Trong phân khúc xe sang, Rolls-Royce thuộc sở hữu của BMW là hãng mới nhất thay đổi hướng đi, khi tuyên bố sẽ tiếp tục sản xuất xe động cơ xăng sau năm 2030. Các thương hiệu khác như Bentley, Lotus, Audi và Porsche đã giảm bớt kế hoạch chuyển đổi hoàn toàn hoặc 80% sang xe điện trong thập kỷ tới, thay vào đó là mở rộng dòng xe hybrid sạc điện.

Lamborghini, thuộc sở hữu của Volkswagen, đã từ bỏ kế hoạch ra mắt mẫu xe điện hoàn toàn đầu tiên có tên Lanzador vào năm 2030. Thay vào đó, mẫu xe này sẽ là một chiếc hybrid sạc điện.

CEO Stephan Winkelmann của Lamborghini cho biết ngày càng nhiều khách hàng của hãng từ chối xe chạy điện hoàn toàn, với lý do chính là thiếu âm thanh động cơ - một yếu tố quan trọng tạo nên cảm giác lái của những chiếc Lamborghini.

Ferrari - dù đã giảm một nửa mục tiêu sản xuất xe điện vào năm 2030 - vẫn tiếp tục phát triển mẫu xe chạy điện đầu tiên của hãng, với mục tiêu mang lại cảm giác lái không thay đổi dù là xe xăng, hybrid hay chạy pin. CEO Benedetto Vigna đã nhiều lần khẳng định Ferrari sẽ không bắt người dùng phải chấp nhận từ bỏ tiếng động cơ quen thuộc của những chiếc Ferrari.

Bentley, cũng thuộc sở hữu của Volkswagen, đã tuyên bố sẽ tiếp tục bán xe hybrid sạc điện sau năm 2035, từ bỏ mục tiêu chỉ sản xuất xe điện sau mốc thời gian đó.

Có thể thấy, quá trình chuyển đổi sang xe điện đã diễn ra chậm hơn ở các dòng xe sang.

Năm 2023, Rolls-Royce trở thành một trong những thương hiệu xe sang đầu tiên ra mắt xe chạy hoàn toàn bằng điện, mẫu Spectre. Ferrari sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho mẫu xe điện Luce vào tháng 5, trong khi Bentley sẽ ra mắt mẫu xe điện đầu tiên vào năm tới - chậm hơn hai năm so với mục tiêu ban đầu.

CEO Chris Brownridge của Rolls-Royce Motor Cars cho biết kể từ khi Spectre ra mắt, thế giới đã thay đổi. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã chấm dứt các khoản tín dụng thuế liên bang cho người mua xe điện, cắt giảm chi tiêu cho cơ sở hạ tầng sạc và nới lỏng các mục tiêu phát thải xe. Liên minh châu Âu (EU) cũng đã cắt giảm mục tiêu phát thải của khu vực.

Ông Brownridge nhấn mạnh rằng Rolls-Royce sẽ tiếp tục thúc đẩy các mẫu xe điện song song với việc bán các xe động cơ xăng V12 truyền thống.

Theo ước tính của Financial Times, những thay đổi trong chiến lược xe điện, bao gồm việc hủy bỏ các mẫu xe và kế hoạch đầu tư, đã khiến ngành công nghiệp ô tô toàn cầu thiệt hại ít nhất 75 tỷ USD trong năm qua.

Những động thái này cho thấy sự thận trọng của các hãng xe trong việc chuyển đổi sang xe điện, khi thị trường vẫn còn nhiều biến động và chưa có sự đồng thuận rõ ràng về tương lai của ngành công nghiệp này.

Các thị trường chứng khoán chủ chốt của thế giới cũng chuyển từ trạng thái "đỏ" trước đó sang xanh rực, giá kim loại quý đồng loạt thoát xa khỏi đáy...

Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đang đẩy chi phí của việc mua nhà ở Mỹ tăng lên - theo trang CNN Business...

Thế giới đang đang đứng trước một "bờ vực" đứt đoạn nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Vùng Vịnh, vì chỉ trong vòng 10 ngày tới, dòng chảy LNG từ khu vực này sẽ dừng hoàn toàn sau khi những tàu chở LNG cuối cùng từ Vùng Vịnh cập cảng các nước nhập khẩu...

Theo hãng tin Bloomberg, người chăn nuôi lợn tại Trung Quốc ngày càng lỗ nặng do giá giảm sâu, nhu cầu tiêu thụ thịt lợn trong nước suy yếu, còn chi phí đầu vào tăng lên vì chiến sự tại Iran...

Vào ngày 22/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cam kết nước này sẽ tiếp tục mở cửa nền kinh tế cho các công ty nước ngoài và theo đuổi quan hệ thương mại cân bằng hơn với các đối tác toàn cầu...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

