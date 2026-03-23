Các hãng xe toàn cầu đồng loạt giảm tham vọng ô tô điện

Ít nhất 12 nhà sản xuất ô tô lớn của thế giới đã quyết định cắt giảm kế hoạch phát triển xe điện, khi họ phải đối mặt với một thực tế là nhu cầu đối với xe động cơ đốt trong vẫn còn mạnh và các chính sách hỗ trợ xe điện tại Mỹ và châu Âu đang bị thu hẹp - tờ báo Financial Times cho hay.

Gần đây, hãng xe Nhật Bản Honda đã từ bỏ kế hoạch ngừng sản xuất xe động cơ đốt trong vào năm 2040 và dự báo khoản lỗ lên tới 16 tỷ USD trong hai năm tới do việc tái cấu trúc chiến lược xe điện. Các hãng xe lớn khác như Mercedes-Benz, Ford, Stellantis và Volvo Cars cũng đã điều chỉnh mục tiêu phát triển xe chạy điện hoàn toàn của mỗi hãng.

Trong phân khúc xe sang, Rolls-Royce thuộc sở hữu của BMW là hãng mới nhất thay đổi hướng đi, khi tuyên bố sẽ tiếp tục sản xuất xe động cơ xăng sau năm 2030. Các thương hiệu khác như Bentley, Lotus, Audi và Porsche đã giảm bớt kế hoạch chuyển đổi hoàn toàn hoặc 80% sang xe điện trong thập kỷ tới, thay vào đó là mở rộng dòng xe hybrid sạc điện.

Lamborghini, thuộc sở hữu của Volkswagen, đã từ bỏ kế hoạch ra mắt mẫu xe điện hoàn toàn đầu tiên có tên Lanzador vào năm 2030. Thay vào đó, mẫu xe này sẽ là một chiếc hybrid sạc điện.

CEO Stephan Winkelmann của Lamborghini cho biết ngày càng nhiều khách hàng của hãng từ chối xe chạy điện hoàn toàn, với lý do chính là thiếu âm thanh động cơ - một yếu tố quan trọng tạo nên cảm giác lái của những chiếc Lamborghini.

Ferrari - dù đã giảm một nửa mục tiêu sản xuất xe điện vào năm 2030 - vẫn tiếp tục phát triển mẫu xe chạy điện đầu tiên của hãng, với mục tiêu mang lại cảm giác lái không thay đổi dù là xe xăng, hybrid hay chạy pin. CEO Benedetto Vigna đã nhiều lần khẳng định Ferrari sẽ không bắt người dùng phải chấp nhận từ bỏ tiếng động cơ quen thuộc của những chiếc Ferrari.

Bentley, cũng thuộc sở hữu của Volkswagen, đã tuyên bố sẽ tiếp tục bán xe hybrid sạc điện sau năm 2035, từ bỏ mục tiêu chỉ sản xuất xe điện sau mốc thời gian đó.

Có thể thấy, quá trình chuyển đổi sang xe điện đã diễn ra chậm hơn ở các dòng xe sang.

Năm 2023, Rolls-Royce trở thành một trong những thương hiệu xe sang đầu tiên ra mắt xe chạy hoàn toàn bằng điện, mẫu Spectre. Ferrari sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho mẫu xe điện Luce vào tháng 5, trong khi Bentley sẽ ra mắt mẫu xe điện đầu tiên vào năm tới - chậm hơn hai năm so với mục tiêu ban đầu.

CEO Chris Brownridge của Rolls-Royce Motor Cars cho biết kể từ khi Spectre ra mắt, thế giới đã thay đổi. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã chấm dứt các khoản tín dụng thuế liên bang cho người mua xe điện, cắt giảm chi tiêu cho cơ sở hạ tầng sạc và nới lỏng các mục tiêu phát thải xe. Liên minh châu Âu (EU) cũng đã cắt giảm mục tiêu phát thải của khu vực.

Ông Brownridge nhấn mạnh rằng Rolls-Royce sẽ tiếp tục thúc đẩy các mẫu xe điện song song với việc bán các xe động cơ xăng V12 truyền thống.

Theo ước tính của Financial Times, những thay đổi trong chiến lược xe điện, bao gồm việc hủy bỏ các mẫu xe và kế hoạch đầu tư, đã khiến ngành công nghiệp ô tô toàn cầu thiệt hại ít nhất 75 tỷ USD trong năm qua.

Những động thái này cho thấy sự thận trọng của các hãng xe trong việc chuyển đổi sang xe điện, khi thị trường vẫn còn nhiều biến động và chưa có sự đồng thuận rõ ràng về tương lai của ngành công nghiệp này.