Các ngân hàng trung ương loay hoay giữa rủi ro tăng trưởng và nguy cơ lạm phát

Nhiều nền kinh tế trên thế giới sẽ có cuộc họp ngân chính sách tiền tệ trong tuần này, gồm Nhật Bản, Anh, Thụy Sỹ, Thụy Điển, Brazil và Indonesia. Trong đó, nhà đầu tư toàn cầu sẽ dành mối quan tâm lớn cho cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE).

Cuộc họp lần này của Fed diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ có nhiều dấu hiệu suy yếu và thị trường chứng khoán nước này điều chỉnh do lo ngại chính sách thuế quan của Tổng thống Donand Trump có thể gây thiệt hại kinh tế. Bởi vậy, tín hiệu mà Fed phát đi sau cuộc họp sẽ có ý nghĩa lớn đối với thị trường tài chính, cho dù các dự báo hiện tại nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25-4,5%.

Các kỳ vọng về việc Fed giảm lãi suất trong năm 2025 đã gia tăng mạnh trong thời gian gần đây. Thị trường lãi suất tương lai đang phản ánh khả năng Fed có 3 lần giảm lãi suất trong cả năm, với lượng giảm mỗi lần là 0,25 điểm phần trăm - theo dữ liệu từ công ty LSEG. Cách đây chưa lâu, thị trường còn cho rằng Fed chỉ giảm lãi suất 1-2 lần trong 2025.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng trong lần họp này, các nhà hoạch định chính sách của Fed sẽ không đưa ra những tín hiệu mang tính chất củng cố những kỳ vọng trên của thị trường. Thay vào đó, Fed có thể sẽ tập trung vào rủi ro lạm phát do thuế quan và các chính sách khác của ông Trump đặt ra cho nền kinh tế.

“Rất có thể Fed sẽ bỏ qua những mối lo mà thị trường đang có về tăng trưởng kinh tế. Chủ tịch Fed Jerome Powell có thể sẽ thừa nhận sự dịch chuyển tâm lý và sự sụt giảm gần đây của thị trường, nhưng sẽ phát tín hiệu sẽ không có chuyện Fed phản ứng quá mức với những chuỷen động đó”, một báo cáo của ngân hàng Bank of America nhận định, đồng thời cho rằng ông Powell có thể sẽ tái khẳng định quan điểm rằng Fed không vội vã trong việc giảm lãi suất.

“Chúng tôi lo ngại rằng thị trường tài sản rủi ro có thể nhận thấy Fed không dành nhiều sự quan tâm cho mối lo về tăng trưởng kinh tế - một yếu tố gây thắt chặt điều kiện tài chính”, báo cáo viết.

Nằm ngoài sự đồng thuận của thị trường, các nhà phân tích của công ty Investec dự báo Fed chỉ giảm lãi suất 1 lần trong năm nay, và lần giảm đó sẽ diễn ra vào tháng 12. Cơ sở của dự báo này là rủi ro lạm phát tăng cao do thuế quan, chính sách siết chặt nhập cư và giảm thuế.

Một vấn đề quan trọng nữa của kinh tế Mỹ trong tuần này là Quốc hội Mỹ đang đương đầu sức ép phải thông qua một dự luật ngân sách để tránh tình trạng đóng cửa chính phủ vào tuần tới. Việc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa do hết ngân sách vào thời điểm này có thể gia tăng rủi ro đối với nền kinh tế.

Trong số các dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng của tuần này có báo cáo doanh thu bán lẻ tháng 2 dự kiến công bố vào ngày thứ Hai. Nhà đầu tư chờ đợi số liệu bán lẻ để có cái nhìn rõ hơn về sức khỏe kinh tế Mỹ vì các cuộc khảo sát gần đây đều cho thấy sự sụt giảm niềm tin của người tiêu dùng - lực lượng giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Sau cuộc họp của Fed, cuộc họp của BOE sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm. Thị trường dự báo BOE sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này sau khi giảm lãi suất vào tháng trước và giữ vững chủ trương việc giảm lãi suất nên diễn ra chậm rãi.

Nhiều nhà phân tích cho rằng mối lo lạm phát còn cao sẽ khiến BOE tránh giảm lãi suất liên tiếp. Dù vậy, mối lo tăng trưởng suy yếu có thể sẽ khiến 2 trong số 9 nhà hoạch định chính sách có quyền bầu của BOE bỏ phiếu ủng hộ giảm lãi suất trong lần họp này, thậm chí ủng hộ mức giảm 0,5 điểm phần trăm. Số liệu công bố gần đây cho thấy kinh tế Anh suy giảm 0,1% trong tháng 1.

Dữ liệu của LSEG cho thấy thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược nhiều vào khả năng đến tháng 6 BOE mới có lần giảm lãi suất tiếp theo. Tuy nhiên, nhà kinh tế trưởng Jack Meaning của ngân hàng Barclays cho rằng BOE có thể giảm lãi suất vào tháng 5.

Cuộc họp của BOJ sẽ bắt đầu vào ngày thứ Ba và kết thúc vào ngày thứ Tư, với dự báo phổ biến trên thị trường hiện tại là lãi suất ngắn hạn sẽ được các nhà hoạch định chính sách tiền tệ ở Tokyo giữ nguyên ở mức 0,5%. Sự tạm dừng này được cho là cần thiết để BOJ đánh giá hiệu ứng của đợt tăng lãi suất hồi tháng 1 đối với nền kinh tế và giá cả. Đối với cuộc họp báo của Thống đốc BOJ Kazuo Ueda sau cuộc họp của BOJ, nhà đầu tư sẽ tìm kiếm dấu hiệu về thời điểm của đợt tăng lãi suất tiếp theo.

“Rất có thể, ông Ueda sẽ tránh đưa ra tín hiệu về sự tăng tốc của lãi suất, xét tới triển vọng còn nhiều bất định của nền kinh tế toàn cầu” - nhà kinh tế Ryutaro Kono của ngân hàng BNP Paribas nhận xét.

Tuy nhiên, thống kê dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu có thể cho thấy áp lực lạm phát ở Nhật còn lớn. Theo dự báo của các nhà kinh tế trong một cuộc khảo sát của công ty cung cấp dữ liệu Quick, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) không bao gồm giá thực phẩm tươi sống ở Nhật tăng 2,9% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này thấp hơn so với mức tăng 3,2% ghi nhận trong tháng 1, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát 2% của BOJ.