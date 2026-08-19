Các tổ chức nước ngoài đổ xô phát hành trái phiếu tại châu Á - Thái Bình Dương

Nhu cầu đa dạng hóa nguồn vốn và giảm chi phí vay đang thúc đẩy các tổ chức nước ngoài tăng phát hành trái phiếu bằng các đồng tiền châu Á...

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Trong bối cảnh bất ổn gia tăng và nhu cầu vay vốn toàn cầu lên mức kỷ lục, các doanh nghiệp, ngân hàng và chính phủ nước ngoài đang đổ xô phát hành trái phiếu tại những thị trường từng ít được chú ý ở châu Á - Thái Bình Dương. Xu hướng này cho thấy cuộc đua tìm kiếm nguồn vốn trên toàn cầu không còn chỉ diễn ra trong ngành công nghệ.

Năm nay, ngân hàng Commerzbank của Đức, tập đoàn năng lượng Engie của Pháp, Henkel - chủ sở hữu thương hiệu bột giặt Persil, Singapore Airlines và Chính phủ Bồ Đào Nha đã lần đầu tham gia các thị trường này, khi phát hành trái phiếu bằng đôla Australia hoặc nhân dân tệ ở cả Trung Quốc đại lục lẫn thị trường nước ngoài.

LƯỢNG PHÁT HÀNH LẬP KỶ LỤC

Theo dữ liệu của LSEG về các đợt chào bán ra thị trường quốc tế từ đầu năm đến cuối tháng 7, lượng trái phiếu “kangaroo” - trái phiếu bằng đôla Australia do tổ chức nước ngoài phát hành - đã đạt mức kỷ lục khoảng 60 tỷ đôla Australia, tương đương 42 tỷ USD. Con số này tăng khoảng 40% so với năm 2025. Lượng trái phiếu phát hành bằng đôla Hồng Kông cũng cao chưa từng có.

Tại Trung Quốc, thị trường trái phiếu bằng nhân dân tệ cũng lập kỷ lục. Theo ngân hàng Goldman Sachs, trong nửa đầu năm, lượng trái phiếu “panda” - trái phiếu bằng nhân dân tệ do tổ chức nước ngoài phát hành tại Trung Quốc đại lục - đạt khoảng 160 tỷ nhân dân tệ, tương đương 24 tỷ USD.

Trong khi đó, lượng trái phiếu “dim sum” - trái phiếu bằng nhân dân tệ được phát hành bên ngoài Trung Quốc đại lục - lên tới khoảng 350 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 52,5 tỷ USD. Quy mô phát hành của trái phiếu “panda” và “dimsum” tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó các tổ chức vay vốn quốc tế chiếm khoảng một nửa.

“Các thị trường châu Á -Thái Bình Dương đã đạt đến bước ngoặt và trở nên quan trọng hơn nhiều đối với cả tổ chức phát hành trong nước lẫn quốc tế”, bà Carla Goudge, Giám đốc bộ phận phụ trách phát hành trái phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của HSBC, nhận định với hãng tin Reuters.

Theo bà Goudge, các tổ chức phát hành chưa thể thường xuyên huy động lượng vốn lớn như vậy tại những thị trường này.

Hoạt động huy động vốn bằng đồng yên, vốn đã phổ biến hơn so với các đồng tiền châu Á khác, cũng tăng mạnh. Theo LSEG, lượng trái phiếu bằng đồng yên do các tổ chức nước ngoài phát hành đã tăng gấp đôi từ đầu năm đến nay. Trong đó, thương vụ phát hành trái phiếu bằng đồng yên với quy mô kỷ lục của Alphabet, công ty mẹ Google, đóng góp đáng kể vào mức tăng. Tuy nhiên, ngay cả khi không tính thương vụ này, lượng phát hành vẫn cao nhất trong 7 năm.

Theo giới ngân hàng, xu hướng đổ xô vào thị trường trái phiếu châu Á phản ánh nỗ lực đa dạng hóa nguồn vốn của các tổ chức phát hành. Nhu cầu vay trên thị trường Mỹ và toàn cầu đang tăng mạnh do làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và thâm hụt ngân sách cao tại nhiều quốc gia.

Dữ liệu của LSEG cho thấy, tính từ đầu năm đến cuối tháng 7, lượng trái phiếu quốc tế được phát hành trên toàn cầu đã vượt mức 4 nghìn tỷ USD - một con số kỷ lục và tăng từ khoảng 3.500 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

“Phần lớn tổ chức tìm đến những đồng tiền không phải đồng tiền huy động vốn chủ chốt của họ vì nhu cầu vay đã tăng lên đáng kể”, ông Hampus Falth, Giám đốc bộ phận phụ trách phát hành trên thị trường vốn nợ tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi của Mizuho, cho biết.

Theo ông Falth, các ngân hàng đang khuyến nghị khách hàng huy động vốn sớm và đa dạng hóa nguồn vay. Nguyên nhân là các tập đoàn công nghệ lớn đang ồ ạt phát hành trái phiếu, làm gia tăng cạnh tranh tại những thị trường vốn lâu nay vẫn là kênh huy động chủ chốt của nhiều doanh nghiệp.

CUNG - CẦU CÙNG TẠO ĐÀ

Trong những năm gần đây, hoạt động huy động vốn bằng các đồng tiền châu Á đã gia tăng đáng kể. Theo giới ngân hàng, động lực chính là nhu cầu mua trái phiếu tăng mang tính dài hạn, nhờ khối tài sản tài chính tại châu Á ngày càng lớn và quy mô các quỹ hưu trí Australia tăng nhanh.

Tại Trung Quốc, lượng trái phiếu phát hành tăng còn nhờ nỗ lực quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của Bắc Kinh. Nhà chức trách đang mở rộng nhóm nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu “dim sum”, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức nước ngoài phát hành trái phiếu “panda” và sử dụng nguồn vốn huy động được.

“Khi thị trường phát triển, đà tăng trưởng có thể tự củng cố vì ngày càng có nhiều người hiểu và quen thuộc với thị trường”, ông Christopher Kent, Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Australia, phát biểu tại một sự kiện Reuters NEXT tuần trước.

Theo ông Kent, ngày càng nhiều nhà đầu tư tìm đến thị trường Australia để mua trái phiếu, khiến nơi đây trở nên hấp dẫn hơn với các tổ chức phát hành. Sự tham gia ngày càng lớn của cả bên mua lẫn bên bán tạo đà cho thị trường tiếp tục mở rộng.

Xu hướng này cũng cho thấy các nhà đầu tư muốn giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Theo ông Falth của Mizuho, các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương châu Á trước đây chủ yếu mua trái phiếu bằng USD, nhưng hiện cũng chuyển sang trái phiếu bằng đôla Australia, đôla Hồng Kông và thậm chí euro. Sự chuyển dịch này góp phần làm tăng nhu cầu đối với các đợt phát hành bằng những đồng tiền trên.

Ngoài mục tiêu đa dạng hóa nguồn vốn, chi phí vay thấp tại Trung Quốc và cả Nhật Bản cũng là một lợi thế. Điều này đặc biệt hấp dẫn với những doanh nghiệp hoạt động tại hai thị trường và có thể giữ số tiền huy động được bằng nhân dân tệ hoặc đồng yên để sử dụng tại chỗ.

Ông Clifford Lee, Giám đốc toàn cầu phụ trách ngân hàng đầu tư tại DBS của Singapore, cho biết các hãng ôtô Đức và tổ chức tài chính châu Âu nằm trong nhóm tích cực phát hành trái phiếu panda nhất.

Do quy mô nhỏ hơn đáng kể so với thị trường trái phiếu bằng USD và euro, khả năng hấp thụ các đợt phát hành mới của những thị trường này vẫn có giới hạn. Tuy nhiên, điều đó chưa làm giảm sức hút của thị trường. Brazil dự kiến phát hành trái phiếu "panda" lần đầu tiên vào cuối năm nay, trong khi Kenya cũng đang cân nhắc tham gia thị trường.

Theo ông Falth, với những tổ chức vay bằng đôla Australia hoặc đồng yên rồi hoán đổi khoản tiền này sang đồng nội tệ, chi phí huy động sau hoán đổi trong năm nay ngày càng thường xuyên ngang bằng với phương án vay bằng euro hoặc USD.

Hồi tháng 4, Bồ Đào Nha huy động gần 2 tỷ nhân dân tệ, tương đương 300 triệu USD, qua đợt phát hành trái phiếu dim sum đầu tiên của một chính phủ thuộc khu vực đồng euro. Nước này sau đó hoán đổi số tiền thu được sang euro và tiết kiệm được một khoản nhỏ chi phí vay.

“Hai mục tiêu trực tiếp quan trọng nhất là đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư và tiết kiệm chi phí”, ông Rui Amaral, thành viên ban lãnh đạo cơ quan quản lý nợ công Bồ Đào Nha, nói với Reuters. Ông cho biết đây có thể không phải là lần duy nhất nước này phát hành loại trái phiếu trên.