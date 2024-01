Các trường hợp được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí năm 2024

Ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế. Trong đó, bổ sung đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, đó là người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hiện đang cư trú tại các xã an toàn khu cách mạng đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Như vậy, năm 2024, các trường hợp được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí thuộc nhóm: Được cơ quan Bảo hiểm xã hội đóng; được ngân sách nhà nước đóng; do người sử dụng lao động đóng và cơ sở đào tạo đóng.

Nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí do cơ quan Bảo hiểm xã hội đóng

Theo đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ đóng bảo hiểm y tế cho 6 nhóm đối tượng gồm: (1) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; (2) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ.

(3) Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành; (4) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; (5) Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi; (6) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí do ngân sách nhà nước đóng

Nhóm này có 21 nhóm, bao gồm: (1) Quân nhân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu theo quy định tại Điều 2 Nghị định 70/2015/NĐ-CP; (2) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước; (3) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.

(4) Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; (5) Cựu chiến binh theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP; (6) Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh - BHXH Việt Nam.

(7) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm; (8) Trẻ em dưới 6 tuổi; (9) Người thuộc diện hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội.

(10) Người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác.

(11) Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc họ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

(12) Thân nhân của liệt sĩ bao gồm cha đẻ; mẹ đẻ; vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; người có công nuôi liệt sĩ; (13) Thân nhân của người có công (trừ các đối tượng cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ); (14) Thân nhân của quân nhân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.

(15) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến ghép mô tạng; (16) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

(17) Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình theo quy định tại Khoản 16 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP; (18) Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

(19) Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại điểm a khoản 10 Điều 16 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; (20) Người phục vụ người có công đang sống ở gia đình.

(21) Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hiện đang cư trú tại các xã an toàn khu cách mạng, đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí do người sử dụng lao động đóng

(1) Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng; (2) Thân nhân của công nhân Công an đang phục vụ trong Công an nhân dân; (3) Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

Đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí do cơ sở đào tạo đóng

Học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 3 tháng trở lên, chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết năm 2023, cả nước có trên 93,3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 93,35% dân số. Việc giải quyết, chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm y tế đảm bảo đầy đủ tới người tham gia.