Các ứng dụng cần thiết cho người dân mùa dịch Covid-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu đẩy mạnh sử dụng công nghệ tiên tiến trong phòng chống dịch.

Ngoài ra để đảm bảo an toàn cho chính bản thân, gia đình, bạn bè, người thân, mỗi người dân bắt buộc phải thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế".

KHAI BÁO Y TẾ

Ông Nguyễn Trường Nam, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Y tế), cho biết: đối với khai báo y tế toàn dân, người dân có thể khai báo qua 3 ứng dụng là NCOVI (CH Play, App Store), Bluezone (CH Play, App Store) và Vietnam Health Declaration – VHD (CH Play, App Store).

Cụ thể, Vietnam Health Declaration là phần mềm của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) nên dữ liệu khai báo được được lưu tại Viettel; Dữ liệu khai báo của người dân trên Bluezone (của Tập đoàn công nghệ Bkav) và NCOVI (của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT) được lưu tập trung tại Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông).

Tại TP.HCM, thông tin chính thống về dịch bệnh; Thực hiện giãn cách, an toàn; Đặt lịch tiêm chủng; Xét nghiệm Covid-19; Hướng dẫn giám sát… đều có tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC). Người dân TP.Thủ Đức, TP.HCM có các triệu chứng nhiễm Covid-19 gọi đến số điện thoại đường dây nóng 0854.38.34.38 để được cơ quan y tế đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm.

Sau khi được thu thập, dữ liệu về bản khai y tế sẽ được Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) tại các tỉnh, cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền. Dữ liệu này được sử dụng để kiểm soát, phân tích và phục vụ công tác truy vết các ca bệnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Với ứng dụng này, thông tin người dân cung cấp được Nhà nước quản lý chặt chẽ và chỉ được sử dụng để chống dịch, tuyệt đối không sử dụng vào các mục đích thương mại, không xâm phạm đời tư của người dân.

Kể từ ngày 17/7/2021, TP.HCM triển khai thí điểm quản lý, giám sát cách ly tại nhà bằng giải pháp phần mềm VHD (CH Play, App Store) cho các trường hợp F1 đủ điều kiện theo hướng dẫn của ngành y tế…

Để đăng ký tiêm chủng vaccine Covid-19 ngay tại nhà, người dân cần cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử (CH Play, App Store) và khai báo theo hướng dẫn.

Ngoài ra, TP.HCM triển khai trả kết quả xét nghiệm bằng QR Code (CH Play, App Store) qua "Y tế HCM". Kết quả xét nghiệm bằng QR code nhận được có giá trị tương tự như Tờ xác nhận kết quả xét nghiệm.

Dành cho lực lượng chống dịch tại nơi cách ly, phần mềm quản lý xét nghiệm CDC Link và BioCovid…

ĐI CHỢ, SIÊU THỊ ONLINE

Chỉ cần cài đặt ứng dụng trên điện thoại hoặc truy cập vào website như Tiki (CH Play, App Store), Shopee (CH Play, App Store), Lazada (CH Play, App Store), Sendo (CH Play, App Store)… người tiêu dùng có thể mua sắm nhanh chóng và thanh toán qua ví điện tử, thẻ visa hoặc trả sau khi nhận hàng.

Người dân TP.HCM cũng đã quen dần việc đặt hàng trên website của các nhãn hàng, sàn thương mại điện tử trong 15 ngày giãn cách xã hội như kênh mua hàng online của siêu thị Co.opmart (CH Play, App Store), MM Mega Market (CH Play, App Store), Bách hóa xanh (CH Play, App Store)...

Sở Công Thương TP.HCM đã lập website https://nongsan.congthuong.hochiminhcity.gov.vn để đưa các mặt hàng nông sản bán trực tuyến phục vụ người dân thành phố trong những ngày giãn cách.

Ngoài ra, chương trình “Thực phẩm bình ổn lưu động” do Sở Công Thương TP.HCM khởi xướng về việc chung tay cùng thành phố cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ người dân trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Sàn thương mại điện tử Vỏ Sò (CH Play, App Store) được bảo trợ bởi Viettel Post vừa công bố triển khai 34 điểm bán hàng bình ổn lưu động trên toàn TP.HCM từ ngày 13/7.

Bên cạnh đó, sàn thương mại điện tử Postmart.vn thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam – Vietnam Post cũng phát triển mạnh mẽ số lượng nhà cung cấp nông sản, hàng tiêu dùng thiết yếu để đáp ứng nhu cầu của người dân TP.HCM.

Nhóm nền tảng "siêu" ứng dụng cung cấp dịch vụ đa dạng như Grab (CH Play, App Store) có dịch vụ Grabmart; Now (CH Play, App Store) đã cung cấp dịch vụ đi chợ hộ với dịch vụ NowFresh - thực phẩm; Be (CH Play, App Store) giao hàng và đi chợ hộ... Hầu hết các ứng dụng này đều kết nối với khá nhiều chuỗi siêu thị, cửa hàng lớn như Aeon, Big C, Farmers’ Market, Vinamilk, FamilyMart, King Fruit - Vua trái cây, Hải sản Hoàng Gia, Homefarm, K-Market, Vinamit Organic... để cung cấp nguồn thực phẩm đa dạng cho khách hàng.