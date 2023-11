Cần cẩn trọng với tin tuyển dụng lừa đảo, giả mạo thương hiệu dầu khí trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng giả mạo, lợi dụng uy tín thương hiệu của ngành dầu khí, đặc biệt là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và các đơn vị thành viên đang ngày càng có dấu hiệu gia tăng.

Đầu năm 2023, Petrovietnam và các đơn vị thành viên như Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã liên tiếp nhận được thông tin tố cáo: một số đối tượng đã mạo danh cán bộ dầu khí lừa đảo người dân chuyển tiền qua hình thức đầu tư dự án, thông qua một số trang web giả có tên miền gần giống website thật.

Vài tháng gần đây, thủ đoạn giả mạo tên tuổi, thương hiệu Petrovietnam lại xuất hiện trong vỏ bọc mới. Trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số đối tượng giả mạo thương hiệu các đơn vị dầu khí như: Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Tổng công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí (PVFCCo),… đăng thông tin tuyển dụng trên các fanpage giả mạo nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người ứng tuyển.

Các fanpage giả mạo này được các đối tượng lập ra nhằm thu thập thông tin cá nhân của những người có nhu cầu tìm việc làm, sau đó kết nối các nạn nhân vào một nhóm đã lập sẵn trên Facebook.

Trong nhóm này, các đối tượng lừa đảo (đứng vị trí admin nhóm) lần lượt đưa ra các đầu việc để các ứng viên lựa chọn thực hiện theo khả năng. Theo lý giải của các đối tượng, đây là yêu cầu của “vòng sơ khảo”, khi hoàn thành đúng yêu cầu mới được nhận việc chính thức tại các đơn vị.

Điểm chung của tất các các công việc này đều nhằm “tăng doanh số” cho một công ty liên kết thứ 3 nào đó được gọi là “đối tác” của PVOIL/ PV GAS/ PVFCCo.

Người ứng tuyển được hướng dẫn vào đường link để đăng ký tài khoản và nộp tiền để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu, kèm theo lời hứa sẽ nhận lại được tiền gốc và có lãi suất khi tham gia nhiều lần.

Hiện trên các website và fanpage chính thức của PVOIL, PVFCCo, PV GAS đã có thông báo về việc các trang mạng xã hội lấy hình ảnh, thương hiệu, logo các đơn vị để tuyển dụng lao động.

Đại diện PV GAS khẳng định các trang fanpage này đều là giả mạo; đơn vị không liên quan và không chịu trách nhiệm cho hoạt động của các fanpage này.

Khi có kế hoạch tuyển dụng, PV GAS sẽ đăng tin chính thức qua kênh tuyển dụng của các đơn vị cung ứng dịch vụ hoặc website chính thức (không đăng tuyển qua các trang mạng xã hội).

Không chỉ riêng đối với các đơn vị dầu khí, hiện nay trên mạng xã hội đang phổ biến tình trạng mạo danh các tổng công ty, công ty lớn để lợi dụng uy tín, thương hiệu của các đơn vị này, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gần đây, trên mạng xuất hiện các trang web, fanpage mạo danh Tập đoàn Vingroup như: www.facebook.com/vinpearlrnew, www.8thwonders.vn, www.8thwondesr.com ..., đăng tải các bài viết quảng cáo bán vé tham dự chương trình Siêu nhạc hội quốc tế mùa thứ 2 - 8 Wonder Winter Festival sẽ diễn ra tại Quảng trường biển, Grand World Phú Quốc vào ngày 16/12/2023.

Tuy nhiên, theo khẳng định của Công ty cổ phần Vinpearl, công ty không bán vé thông qua các trang web, fanpage ở trên cho sự kiện chương trình siêu nhạc hội quốc tế mùa thứ 2 - 8 Wonder Winter Festival sẽ diễn ra tại quảng trường biển, Grand World Phú Quốc vào ngày 16/12 tới đây. Các bài viết trên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi khách hàng chuyển tiền mua vé, các đối tượng sẽ chặn liên lạc để chiếm đoạt.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội cũng đã đề nghị người dân cảnh giác tìm hiểu kĩ các bài viết quảng cáo bán vé tham dự chương trình siêu nhạc hội quốc tế mùa thứ 2 - 8 Wonder Winter Festival.

Khi có nhu cầu mua vé tham dự chương trình nêu trên thì liên hệ các kênh bán vé chính thức của ban tổ chức. Trường hợp người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hình thức trên thì đến cơ quan Công an nơi gần nhất trình báo để giải quyết theo quy định của pháp luật.