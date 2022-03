Cận cảnh mẫu đồng hồ “nhật thực toàn phần” chỉ có 28 chiếc của H.Moser & Cie

Với giới sành đồng hồ, việc nhìn thấy một chiếc H.Moser & Cie đã là điều khó khăn, chưa nói tới việc sở hữu. Lý do là mỗi năm, hãng chỉ sản xuất giới hạn 1.200 chiếc, bằng phần nhỏ so với các thương hiệu cùng phân khúc như A. Lange & Shone, Audemars Piguet hay Patek Philippe.

Với mẫu đồng hồ tối giản sở hữu mặt số Vantablack này cũng vậy, chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 28 chiếc với cả hai phiên bản bằng thép và vàng đỏ 5N trên toàn cầu. Được đặt tên là Endeavour Small Seconds Total Eclipse, đây là mẫu đồng hồ ra đời bởi sự cộng tác của hai thương hiệu đình đám dành cho giới siêu giàu: H. Moser & Cie và thương thiệu trang phục nam giới The Armoury.

The Armoury được Mark Cho và Alan See thành lập tại Hồng Kông vào năm 2010, được coi là thiên đường bán lẻ cho những người đàn ông ăn mặc đẹp. Với các cửa hàng ở Hồng Kông và New York, The Armory cung cấp những bộ vest may sẵn và may đo, áo sơ mi thủ công của vùng Naples, giày kiểu Anh và những sản phẩm tốt nhất có nguồn gốc từ các thương hiệu và nghệ nhân tốt nhất trên khắp thế giới.

Khi Edouard Meylan – CEO của H. Moser & Cie và Mark Cho – nhà đồng sáng lập The Armoury gặp nhau tại New York vào năm 2019, họ nhận ra mình có chung niềm đam mê với lĩnh vực của nhau, và ý tưởng cho một sự hợp tác xuất hiện ngay lập tức. “Khi tôi và Edouard lần đầu tiên nói về ý tưởng làm đồng hồ cùng nhau, yêu cầu chính của tôi là nó phải nhỏ,” Mark Cho kể lại. “Tôi thích những chiếc đồng hồ kín đáo nhưng vẫn gây được sự chú ý”.

Theo yêu cầu trực tiếp từ Mark Cho, kích thước vỏ của Endeavour Small Seconds là loại nhỏ nhất trong bộ sưu tập Endeavour với đường kính 38mm và dày chỉ 9,9mm. Mark Cho và đối tác thiết kế Elliot Hammer cũng gợi ý chủ đề về nhật thực toàn phần, đó là lý do chất liệu Vantablack được lựa chọn.

Mặt số Vantablack – với độ tối đến mức có thể hấp thụ 99,9% ánh sáng – từ lâu đã trở thành một dấu hiệu đặc trưng của Moser, thể hiện tính thẩm mỹ tinh khiết nhất của thương hiệu. Được sử dụng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng (kính thiên văn, camera hồng ngoại, ngụy trang nhiệt), Moser đã sử dụng Vantablack trên mẫu Endeavour Tourbillon Concept và Endeavour Perpetual Moon Concept để tạo hiệu ứng ấn tượng. Khi vật liệu này xuất hiện trên các mặt đồng hồ tối giản tới mức gần như không có các vạch chỉ báo, mặt số hấp thụ ánh sáng màu đen quyến rũ và vô cùng bí ẩn.

Vantablack được sử dụng trên mặt số đồng hồ H. Moser & Cie. Endeavour Small Seconds Total Eclipse x The Armoury đại diện cho hình bóng của mặt trăng, trong khi viền bezel bằng thép sáng lấp lánh và mặt bích bên trong - bằng thép hoặc vàng hồng - đại diện cho vầng hào quang của mặt trời. Khác biệt rõ ràng với các mặt số Vantablack trước đây của Moser được tước bỏ đến mức tối thiểu, Mark Cho và Elliott Hammer đã quyết định rằng mặt số phải có một số chi tiết tinh tế dưới dạng các chỉ số và kim cách điệu. Do đặc tính của Vantablack có thể bị hư hại chỉ bằng một cú chạm nhẹ, nên một kỹ thuật đặc biệt đã được phát triển để khoan vật chất đen tạo ra các điểm đánh dấu thời gian dạng dấu chấm.

Những ai quen thuộc với đồng hồ Breguet sẽ ngay lập tức nhận ra nguồn gốc của kim giờ và kim phút với các vòng tròn ở đầu kim đồng hồ H. Moser & Cie. Endeavour Small Seconds Total Eclipse x The Armoury. Kim giây nhỏ cũng được đặt trên một đối trọng tròn vững chắc ở vị trí 6 giờ.

Lớp vỏ có kích thước rộng 38mm và dày 9,9mm, khiến đây vừa là một chiếc đồng hồ đeo tay có kích thước hoàn hảo vừa là một phụ kiện unisex. Moser đã sử dụng bộ chuyển động HMC 327 lên dây bằng tay – thứ mà hãng mô tả là “nhỏ nhất và tốt nhất” trong các bộ máy của mình – được giới thiệu lần đầu vào năm 2014 và trước đây đã từng xuất hiện trong các mẫu Venturer của thương hiệu, có khả năng dự trữ năng lượng tối thiểu trong 3 ngày và tính năng dừng kim giây.

Đồng hồ H. Moser & Cie. Endeavour Small Seconds Total Eclipse x The Armoury được đeo trên một dây đeo bằng da bê khâu tay màu đen cũng được thiết kế và tạo ra bởi The Armoury, có hai kết cấu khác nhau và một khóa chốt bằng thép truyền thống.

H.Moser & Cie hiện có một hệ thống nhà xưởng trị giá hơn 100 triệu CHF đặt tại Thụy Sĩ. Giám đốc điều hành Edouard Meylan cho rằng, điểm khác biệt lớn nhất của H.Moser & Cie là một hãng đồng hồ độc lập, có thể tự sản xuất ra hầu hết mọi chi tiết trong từng sản phẩm của mình. Toàn bộ đồng hồ được sản xuất in-house tại xưởng của hãng với chất lượng hoàn thiện tuyệt đối. Hàm lượng "Swiss-Made" trên một chiếc đồng hồ H. Moser đạt đến 95%, chỉ riêng dây da là nhập nguyên liệu từ nước khác do Thụy Sĩ không có nguồn da.

Và lần này, Total Eclipse có vẻ là một thiết kế sẽ nằm trong tủ của các nhà sưu tập sành sỏi, đối với những người thích Moser và cả The Armoury – hai thương hiệu có lượng lớn người theo dõi và những khách hàng trung thành. Giới hạn chỉ 28 chiếc đối với cả 2 phiên bản bằng thép và vàng đỏ 5N, đồng hồ Total Eclipse có trị giá 25.900 USD và sẽ đi kèm với một khăn cài túi áo vest từ thương hiệu The Armoury.