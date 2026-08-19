Cần chủ động tra cứu hạn thẻ bảo hiểm y tế trước năm học mới

Chuẩn bị bước vào năm học mới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị phụ huynh, học sinh, sinh viên chủ động kiểm tra giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế sau khi hoàn tất tham gia bảo hiểm y tế. Qua đó, nhằm kịp thời phát hiện và phản ánh nếu thông tin chưa được cập nhật hoặc chưa chính xác…

Thông tin về việc tham gia bảo hiểm y tế với học sinh. Ảnh: Duy Nguyễn.

Theo thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, kể cả sinh viên hệ dân sự tại các trường Quân đội, Công an nhân dân, thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, trừ trường hợp đã tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng khác.

CHỦ ĐỘNG RÀ SOÁT, CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI

Theo kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 1/9/2026, hệ thống Bảo hiểm xã hội bắt đầu giai đoạn chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội trên các phần mềm nghiệp vụ.

Đây là thay đổi về phương thức định danh trên hệ thống, không làm thay đổi quá trình tham gia, dữ liệu đóng - hưởng, giá trị sử dụng thẻ cũng như quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm xã hội của người tham gia, trong đó có học sinh, sinh viên.

Quá trình chuyển đổi được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm dữ liệu lịch sử giao dịch, quá trình tham gia, hưởng chế độ và hồ sơ điện tử đã phát sinh được kế thừa đầy đủ; không làm phát sinh thủ tục hành chính chỉ do thay đổi mã định danh.

Đối với trường hợp thông tin định danh cá nhân/căn cước công dân đã đầy đủ, chính xác và được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống thực hiện chuyển đổi theo lộ trình.

Đối với chức năng tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan Bảo hiểm xã hội thông tin, phụ huynh và học sinh, sinh viên có thể chủ động tra cứu thông tin tham gia và thời hạn/giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại baohiemxahoi.gov.vn, chọn “Tra cứu trực tuyến” → “Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT”.

Bước 2: Nhập đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu của hệ thống. Tại trường “Mã số BHXH/thẻ BHYT”, người dùng có thể nhập mã số bảo hiểm xã hội/thẻ bảo hiểm y tế hoặc số định danh cá nhân/căn cước công dân để tra cứu.

Đối với trường hợp sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân, thông tin cần được đồng bộ, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tiếp đó, nhập họ tên, ngày/năm sinh theo thông tin đã đăng ký.

Bước 3: Tích chọn ô “Tôi không phải là người máy”, sau đó chọn “Tra cứu”. Nếu thông tin nhập chính xác, hệ thống sẽ trả kết quả tra cứu.

Bước 4: Kiểm tra kết quả hiển thị, trong đó có các thông tin chính như mã thẻ, họ tên, ngày sinh, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, hạn thẻ/giá trị sử dụng và thời điểm đủ 5 năm liên tục.

Cách tra cứu thẻ bảo hiểm y tế. Ảnh: BHXH Việt Nam.

Sau khi nhà trường đã hoàn tất việc đóng bảo hiểm y tế cho năm học mới, phụ huynh và học sinh, sinh viên nên kiểm tra lại giá trị sử dụng thẻ; nếu thông tin chưa được cập nhật hoặc chưa chính xác, liên hệ nhà trường hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội để được kiểm tra, hỗ trợ.

LINH HOẠT PHƯƠNG THỨC ĐÓNG

Để kiểm tra, sử dụng thông tin bảo hiểm y tế, phụ huynh, học sinh, sinh viên cũng có thể sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID. Cách thực hiện là đăng nhập ứng dụng VssID, chọn “Thẻ BHYT” để kiểm tra thông tin, giá trị sử dụng và quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế.

Hoặc qua ứng dụng VNeID: Trường hợp thông tin bảo hiểm y tế đã được tích hợp, người dùng đăng nhập VNeID, vào “Ví giấy tờ”, chọn “Thẻ BHYT” để xem thông tin.

Qua Tổng đài Chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Gọi số 1900 9068 và cung cấp thông tin theo hướng dẫn để được hỗ trợ tra cứu.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị phụ huynh và học sinh, sinh viên chủ động tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, nhất là sau khi hoàn tất việc đóng bảo hiểm y tế cho năm học mới.

Đồng thời, bảo đảm thông tin định danh cá nhân/căn cước công dân được kê khai đầy đủ, chính xác. Việc chuyển đổi mã định danh được thực hiện theo lộ trình trên hệ thống, theo nguyên tắc không làm gián đoạn giao dịch và không ảnh hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế của người tham gia.

Năm 2026, nhiều quy định mới của Luật Bảo hiểm y tế được triển khai, góp phần mở rộng và bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia.

Một trong những điểm đáng chú ý đối với học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế là mức đóng được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50%. Theo quy định hiện hành được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức tham chiếu. Hiện mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng.

Theo đó, mức đóng bảo hiểm y tế là 113.850 đồng/tháng, tương đương 1.366.200 đồng/người/năm. Trong tổng số tiền này, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50%, tương đương 56.925 đồng/tháng. Phần học sinh, sinh viên đóng là 683.100 đồng/người/năm.

Học sinh, sinh viên được lựa chọn phương thức đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Với phương thức đóng 3 tháng, số tiền học sinh, sinh viên phải đóng là 170.775 đồng; 6 tháng là 341.550 đồng và 12 tháng là 683.100 đồng.

Bên cạnh phần ngân sách nhà nước hỗ trợ, tùy tình hình thực tế, các địa phương có thể hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên.

Hiện nay, học sinh, sinh viên có thể đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tại cơ sở giáo dục, hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp nơi đang theo học.