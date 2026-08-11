Chi tiết mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên Hà Nội năm học 2026 - 2027

Để đảm bảo 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, Bảo hiểm xã hội Hà Nội yêu cầu Bảo hiểm xã hội các cơ sở phối hợp với các xã, phường và các cơ sở giáo dục tổ chức thu, cấp thẻ bảo hiểm y tế năm học 2026 - 2027, đồng thời hoàn thiện việc thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trước ngày 20/8/2026.
Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Hà Nội, căn cứ Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026-2027 (12 tháng) là 2.530.000 x 4,5% x 12 = 1.366.200 đồng.
Trong đó, học sinh, sinh viên đóng 683.100 đồng; ngân sách nhà nước hỗ trợ 683.100 đồng. Như vậy, phần đóng của học sinh, sinh viên tương ứng 50% mức đóng, 50% còn lại do ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Trong quá trình lập danh sách tham gia, các cơ sở giáo dục được cơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn kê khai đầy đủ thông tin cá nhân của học sinh, sinh viên (theo mẫu).
Trong đó, cần lưu ý các thông tin về mã số bảo hiểm xã hội, số căn cước công dân/số định danh cá nhân để phục vụ xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Thông tin tài khoản nhận tiền hoàn trả của người tham gia cũng cần được kê khai để cơ quan Bảo hiểm xã hội cập nhật báo tăng kịp thời, và thực hiện hoàn trả tiền đóng cho người tham gia trong trường hợp phát sinh.
Hồ sơ kê khai, đăng ký và đóng tiền cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 366/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
Các cơ sở giáo dục thực hiện nộp hồ sơ và đóng tiền bảo hiểm y tế theo phương thức đăng ký, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội lập đầy đủ biên bản về cấp thẻ bảo hiểm y tế và hồ sơ hoàn trả (nếu có).
Theo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027 không chỉ tập trung vào việc thu và cấp thẻ, mà còn gắn với hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục.
Bảo hiểm xã hội Hà Nội yêu cầu thực hiện việc trích, chuyển, quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục kịp thời, đúng quy định tại Nghị định số 188/2025/NĐ-CP về điều kiện, nội dung chi và thanh quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Đây là một trong những nội dung gắn trực tiếp quyền lợi bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên với công tác y tế học đường tại nhà trường. Từ đó, hỗ trợ các cơ sở giáo dục thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên.
Để tổ chức thực hiện thống nhất, Bảo hiểm xã hội các cơ sở được giao phối hợp với các xã, phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong công tác thu, cấp thẻ và quản lý đối tượng tham gia.
Căn cứ bản đăng ký chỉ tiêu thu tiền đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục, các bên phối hợp ký thỏa thuận thu tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại Quyết định số 458/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trường hợp có thay đổi thông tin trong thỏa thuận, các bên phối hợp rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật.
Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội các cơ sở phối hợp với cơ sở giáo dục thống kê số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế và báo cáo về Bảo hiểm xã hội Hà Nội trước ngày 15 của tháng đầu quý để tổng hợp. Riêng quý 4, thời hạn báo cáo là trước ngày 15/12 hằng năm.
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