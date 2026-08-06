Tiếp tục sắp xếp, giảm 17.102 cơ sở giáo dục công lập ở 34 địa phương

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc giảm đầu mối chủ yếu được thực hiện thông qua tổ chức trường nhiều cấp học, chuyển cơ sở cũ thành phân hiệu, điểm trường và sắp xếp lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.
Các địa điểm dạy học cần thiết cơ bản được duy trì, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo, nhằm bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của học sinh.
Mô hình mới cần bảo đảm một pháp nhân, một hệ thống quản trị và trách nhiệm giải trình; phân công rõ người phụ trách từng phân hiệu, điểm trường; tổ chức chuyên môn liên thông và thống nhất quy trình quản lí nhân sự, tài chính, tài sản, dữ liệu, bán trú, nội trú, an toàn thực phẩm và phòng cháy, chữa cháy.
Trọng tâm sau sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối mà phải bảo đảm các cơ sở giáo dục vận hành ổn định, hiệu quả và không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh.
Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông Thái Văn Tài, các địa phương đã nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Chính phủ, chủ động rà soát mạng lưới và xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tế.
Việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục dự kiến sẽ có những tác động đến tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ quản lí, nhân viên trường học tại các địa phương.
Phương án xử lí đội ngũ cơ bản được các địa phương xây dựng theo hướng tiếp nhận, sử dụng tối đa nhân sự hiện có, bảo đảm ổn định hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, quyền, lợi ích hợp pháp của đội ngũ chịu tác động.
Các địa phương ưu tiên bố trí tại trường chính, phân hiệu, điểm trường; điều động đến cơ sở giáo dục còn thiếu; chuyển người đủ điều kiện trở lại giảng dạy hoặc bố trí công tác khác phù hợp với năng lực, chuyên môn. Trường hợp không còn phương án bố trí thì thực hiện chế độ, chính sách theo quy định.
Đối với nhân viên trường học, xu hướng chung là duy trì các vị trí gắn trực tiếp với việc bảo đảm chất lượng giáo dục và chăm sóc học sinh tại từng địa điểm học như thư viện, thiết bị thí nghiệm và y tế trường học. Đồng thời, tổ chức lại các vị trí hành chính như kế toán, văn thư, thủ quỹ, theo hướng tinh gọn, bố trí dùng chung trong cùng một pháp nhân.
Các địa phương cũng tiếp tục rà soát đến từng người, từng vị trí; ưu tiên bố trí lại trong ngành, điều động đến đơn vị còn thiếu hoặc chuyển sang vị trí việc làm phù hợp; chỉ giải quyết chế độ, chính sách khi không còn khả năng bố trí.
Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, sắp xếp, tinh gọn tổ chức cơ sở giáo dục công lập được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm cơ hội học tập cho mọi học sinh, lấy người học là trung tâm.
Trong quá trình sắp xếp, tinh gọn không tránh khỏi những tác động đối với đội ngũ nhà giáo. Do vậy, việc triển khai, tổ chức, quản trị mô hình trường học sau sáp nhập phải được đánh giá qua thực tiễn, dự báo những việc phát sinh trong quá trình triển khai, đánh giá tác động đầy đủ, có lộ trình, rút kinh nghiệm, bảo đảm tính ổn định, đúng tiến độ.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, cho thấy sau sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai chính quyền địa phương hai cấp, quy mô quản lý giáo dục tăng, trong khi chênh lệch vùng miền còn lớn.
Do đó, cần phân cấp, phân quyền và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục bảo đảm thống nhất, đồng thời phù hợp thực tiễn từng địa phương.
Việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục cần gắn với rà soát, bố trí và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phù hợp với quy mô trường lớp, vị trí việc làm và đặc thù địa bàn.
Đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, việc giữ hay giải thể điểm trường cần cân nhắc kỹ, không chỉ theo hiệu quả sử dụng mà còn tính đến khoảng cách, giao thông, điều kiện bán trú, nội trú và đặc thù dân cư.
Định hướng trong thời gian tới là tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục phù hợp với điều kiện địa phương và khả năng tiếp cận giáo dục của người học; không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên.
Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng tiêu chí làm căn cứ sắp xếp điểm trường; bảo đảm tinh gọn, hiệu quả nhưng không làm giảm cơ hội học tập của học sinh, nhất là ở vùng khó khăn. Cùng với đó, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, trường bán trú, nội trú tại miền núi, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục cũng cần gắn với rà soát, quy hoạch và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, nhà đất, tài sản công, đồng thời bảo đảm điều kiện dạy học và tránh lãng phí.
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