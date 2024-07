Cao su Đắk Lắk tiếp tục thoái vốn tại công ty con

CTCP Cao su Đắk Lắk (mã DRG-UPCoM) thông báo tiếp tục thoái vốn tại CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (mã DRI-UPCoM).

Theo đó, DRG thông báo đã bán được hơn 4,2 triệu cổ phiếu DRI của của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk trong tổng số gần 22,4 triệu cổ phiếu đăng ký bán trước đó từ ngày 3/6-2/7.

DRG cho biết lý do không bán hết số cổ phiếu đã đăng ký là vì điều kiện thị trường không thuận lợi. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của DRG tại DRI giảm từ 66,6% xuống còn 60,84%, tương đương hơn 44,5 triệu đơn vị.

Ngay sau đó, DRG tiếp tục đăng ký bán gần 18,2 triệu cổ phiếu DRI trong thời gian từ ngày 10/7-8/8. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của DRG tại DRI sẽ giảm còn 36%.

Việc DRG quyết tâm bán hết gần 22,4 triệu cổ phiếu DRI đã đăng ký là nhằm thực hiện chủ trương chuyển nhượng vốn của công ty. Cụ thể, HĐQT DRG ngày 27/5 đã thông qua mục tiêu chuyển nhượng gần 22,4 triệu cổ phiếu DRI với giá khởi điểm là 14.100 đồng/cp. Theo đó, nếu chuyển nhượng thành công, DRG có thể thu về gần 316 tỷ đồng từ thương vụ này.





Trước đó, DRG công bố thông tin bất thường do nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk về việc khởi tố bị can đối với ông Bùi Quang Ninh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk.

Ông Ninh bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra năm 2002 - 2012 tại Công ty Cao su Đắk Lắk, nay là CTCP Cao su Đắk Lắk”.

Theo thông báo của công ty thì đây là vấn đề của ông Bùi Quang Ninh liên quan đến quá trình công tác tại Dakruco và sẽ được cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật và sự việc này không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến các hoạt động hay lợi ích chung của công ty với các bên liên quan.

Năm 2024, DRG dự kiến tổng doanh thu đạt hơn 532 tỷ đồng - trong đó doanh thu từ cao su đạt 259,32 tỷ; doanh thu từ sản phẩm chỉ thun đạt 129,55 tỷ; dịch vụ khách sạn đạt 23 tỷ và doanh thu sản phẩm trái cây đạt 35,86 tỷ; lợi nhuận trước thuế đạt 13,67 tỷ