Cập nhật lợi nhuận quý 2/2024: Nhóm tài chính dẫn đầu tăng ngoạn mục

Tính đến ngày 21/7/2024, đã có 238 doanh nghiệp đại diện 24% tổng giá trị vốn hóa trên HOSE, HNX và UPCoM đã đưa ra ước tính kết quả kinh doanh hoặc công bố báo cáo tài chính cho quý 2/2024, theo thống kê từ FiinTrade.

Trong đó: Tổng lợi nhuận sau thuế Q2/2024 của 238 doanh nghiệp này tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2023, chững lại so với mức tăng trưởng của quý 1 trước đó 24,6%, chủ yếu do nhóm Phi tài chính.

Tăng trưởng lợi nhuận quý 2 được đóng góp chủ yếu bởi nhóm Ngân hàng (MBB, LPB), Chứng khoán (SSI, VCI, HCM, SHS), Xây dựng (CII, HBC, SBM, NHA), Bất động sản nhà ở (VHM), Thép (TMG, KTL), Vận tải thủy (VOS, VTO), Phân bón (LAS, DDV, BFC)…

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) là ngân hàng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh Quý II/2024. Đáng chú ý, mức tăng trưởng lợi nhuận trong quý vừa qua của nhà băng này lên tới 3 con số.

Cụ thể, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 5.919 tỷ đồng, tăng trưởng 142% so với cùng kỳ. Trước đó, lợi nhuận trước thuế Quý I của ngân hàng này đạt hơn 2.886 tỷ đồng. Với lợi nhuận Quý II ở mức trên 3.033 tỷ đồng, LPBank ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ở 2 Quý liên tiếp và tăng gấp gần 3,5 lần cùng kỳ năm trước.

Techcombank (TCB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ quý 2/2024 đạt 8.122 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 2/2024 là 7.827 tỷ đồng, tăng 38,5% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận kỷ lục theo quý của Techcombank.

MBB cũng ước tính lợi nhuận tăng gần 16% so với cùng kỳ đạt 5.776 tỷ đồng.

Trên thị trường, dòng tiền tập trung và tiếp tục gia tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Ngân hàng, trong khi nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML giảm hấp dẫn dòng tiền. Tổng giá trị giao dịch của các cổ phiếu ngân hàng trong VN30 đã tăng đột biến 56% trong tuần qua, tương ứng tăng thêm 7.000 tỷ. Tổng giá trị giao dịch cán mốc xấp xỉ 20.000 tỷ. Bốn cổ phiếu đặc biệt đột biến dòng tiền là MBB (+242%), CTG (136%), ACB (120%) và BID (115%)

Ngược lại, nhóm ghi nhận lợi nhuận suy giảm so với cùng kỳ là Cảng hàng không (ACV), Khí (GAS), Điện (SBH, NT2, QTP, HND), Ống nhựa (BMP), Dược phẩm (DHG, IMP).

Như vậy, so với con số công bố lần gần nhất, lợi nhuận doanh nghiệp quý 2 đảo chiều tăng mạnh. Trước đó, tính đến ngày 17/7/2024, đã có 53 doanh nghiệp đại diện 7,8% tổng giá trị vốn hóa trên HOSE, HNX và UPCoM đã đưa ra ước tính kết quả kinh doanh hoặc công bố báo cáo tài chính cho quý 2/2024, theo thống kê từ FiinTrade.

Trong đó: Tổng lợi nhuận sau thuế Q2/2024 của 53 doanh nghiệp này giảm -15,4% so với cùng kỳ 2023, đảo chiều so với mức tăng trưởng 16,6% trong quý 1 trước đó.

Nhóm có lợi nhuận suy giảm mạnh so với cùng kỳ là Cảng hàng không (ACV), Khí (GAS), Điện (QTP, HND, PPC, S4A), Ống nhựa (BMP).