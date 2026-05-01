Cắt giảm, đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực y tế

Thu Hằng

01/05/2026, 11:30

Theo Nghị quyết mới ban hành, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế như phòng bệnh; cấp giấy phép hành nghề, hoạt động khám bệnh, chữa bệnh được phân cấp thẩm quyền thực hiện. Bên cạnh đó, cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực y tế…

Ảnh minh họa.

Nội dung được đề cập tại Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 29/4/2026 đến ngày 1/1/2028, trừ một số trường hợp được quy định riêng.

Nghị quyết này quy định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Theo Nghị quyết, việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe; đề nghị nhập khẩu mẫu bệnh phẩm, thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp thay đổi thời gian làm việc, hoặc thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở khám chữa bệnh nhưng không thay đổi địa điểm cho bệnh viện tư nhân được quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

Các quy định về phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2026.

Nghị quyết cũng cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực y tế. Cụ thể, không quy định điều kiện kinh doanh liên quan đến an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm; dịch vụ tiêm chủng; tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe; cung cấp dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Các quy định về cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh nêu trên có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

Bên cạnh đó, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, Nghị quyết quy định cắt giảm thời gian thực hiện đối với thủ tục công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành được quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP.

Cắt giảm thời gian thực hiện đối với thủ tục đề nghị xem xét thừa nhận giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp được quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; cắt giảm thời gian thực hiện đối với thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP...

Trong đó, cắt giảm thời gian thực hiện đối với thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP như sau:

Nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp mới và nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp cho cơ sở đề nghị phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu.

Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, cơ quan cấp giấy tổ chức thẩm định điều kiện hoạt động và danh mục kỹ thuật thực hiện tại cơ sở đề nghị, và lập biên bản thẩm định trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải cấp mới giấy phép hoạt động và ban hành quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật thực hiện tại cơ sở trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành biên bản thẩm định.

Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải nêu rõ trong nội dung của biên bản thẩm định.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy phép hoạt động, cơ quan cấp giấy phép công bố trên cổng thông tin điện tử của mình và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh các thông tin sau: tên, địa chỉ cơ sở được cấp giấy phép; họ, tên và số giấy phép hành nghề người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật; số giấy phép; phạm vi hoạt động chuyên môn và thời gian hoạt động chuyên môn.

Giấy phép hoạt động được lập thành 2 bản theo quy định, trong đó 1 bản cấp cho cơ sở đề nghị và 1 bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép, trừ trường hợp đã trả kết quả trên môi trường điện tử.

Trường hợp cơ sở được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện, thì khi cấp giấy phép hoạt động, cơ quan cấp giấy phép hành văn bản tạm xếp bệnh viện đó vào cấp cơ bản. Thời gian tạm xếp cấp là 2 năm kể từ ngày ghi trên văn bản tạm xếp cấp.

Trong thời gian 60 ngày trước khi hết thời hạn tạm xếp cấp, bệnh viện phải nộp hồ sơ để thực hiện thủ tục xếp cấp chuyên môn kỹ thuật theo quy định.

