Cắt giảm, đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực y tế

Nội dung được đề cập tại Nghị quyết số
21/2026/NQ-CP của Chính
phủ về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh
doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính
trong lĩnh vực y tế. Nghị
quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 29/4/2026 đến
ngày 1/1/2028, trừ một số trường hợp được quy định riêng.
Nghị quyết này quy định cắt giảm,
đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực
hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền của Chính phủ.
Theo Nghị quyết, việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực
phẩm bảo vệ sức khỏe; đề nghị nhập khẩu
mẫu bệnh phẩm, thuộc thẩm
quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
cũng có thẩm quyền cấp
giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi
giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối
với trường hợp thay đổi thời gian làm việc, hoặc thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở
khám chữa bệnh nhưng không thay đổi địa điểm cho bệnh viện tư nhân được
quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.
Các quy định về phân cấp thẩm quyền
thực hiện thủ tục hành chính nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2026.
Nghị quyết cũng cắt giảm, đơn giản hóa các điều
kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực y tế. Cụ thể, không quy định điều kiện kinh doanh liên quan đến an
toàn sinh học tại phòng xét nghiệm; dịch vụ tiêm chủng; tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe; cung cấp dịch vụ điều trị
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm
HIV; cung cấp dịch vụ
khám bệnh, chữa bệnh.
Các quy định về cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh nêu trên có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.
Bên cạnh đó, nhằm đơn giản hóa thủ tục
hành chính thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, Nghị quyết quy định cắt giảm thời
gian thực hiện đối với thủ tục công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu
là cơ sở hướng dẫn thực hành được quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP.
Cắt giảm thời gian thực hiện đối với thủ
tục đề nghị xem xét thừa nhận giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của nước ngoài cấp được quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; cắt giảm
thời gian thực hiện đối với thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa
bệnh quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP...
Trong đó, cắt giảm thời gian thực
hiện đối với thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh quy định
tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP như sau:
Nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp mới và
nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí cho cơ quan có thẩm quyền cấp
giấy phép hoạt động. Sau
khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp cho cơ sở đề nghị phiếu tiếp
nhận hồ sơ theo mẫu.
Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi,
bổ sung hồ sơ, cơ quan
cấp giấy tổ chức thẩm định điều kiện hoạt động và danh mục kỹ thuật thực hiện tại
cơ sở đề nghị, và lập
biên bản thẩm định trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận
hồ sơ.
Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi,
bổ sung phải cấp mới giấy phép hoạt động và ban hành quyết định phê duyệt danh
mục kỹ thuật thực hiện tại cơ sở trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày
ban hành biên bản thẩm định.
Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ
sung phải nêu rõ trong nội dung của biên bản thẩm định.
Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể
từ ngày cấp giấy phép hoạt động, cơ quan cấp giấy phép công bố trên cổng thông
tin điện tử của mình và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh,
chữa bệnh các thông tin sau: tên, địa chỉ cơ sở được cấp giấy phép; họ, tên và
số giấy phép hành nghề người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật; số giấy phép;
phạm vi hoạt động chuyên môn và thời gian hoạt động chuyên môn.
Giấy phép hoạt động được lập
thành 2 bản theo quy định,
trong đó 1 bản cấp cho cơ sở đề nghị và 1 bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép, trừ trường hợp đã trả kết
quả trên môi trường điện tử.
Trường hợp cơ sở được cấp giấy
phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện, thì khi cấp giấy phép hoạt động, cơ
quan cấp giấy phép hành văn bản tạm xếp bệnh viện đó vào cấp cơ bản. Thời gian
tạm xếp cấp là 2 năm kể từ ngày ghi trên văn bản tạm xếp cấp.
Trong thời gian
60 ngày trước khi hết thời hạn tạm xếp cấp, bệnh viện phải nộp hồ sơ để thực hiện
thủ tục xếp cấp chuyên môn kỹ thuật theo quy định.