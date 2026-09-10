CEO Intrepid: Việt Nam là thị trường chiến lược phát triển nội dung cho thương mại điện tử

Trong bối cảnh thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, với việc đầu tư studio hiện đại, Intrepid không chỉ mở rộng quy mô hoạt động mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Dịp này, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy đã phỏng vấn ông Vync Toh, CEO Intrepid Việt Nam kiêm Giám đốc Thương mại điện tử khu vực.

Ông Vync Toh, CEO Intrepid Việt Nam kiêm Giám đốc Thương mại điện tử khu vực.

Thưa ông, việc khai trương studio mới này nằm trong kế hoạch mở rộng thị trường Việt Nam?

Intrepid được thành lập tại Việt Nam vào năm 2017. Từ những ngày đầu, Intrepid đã đặt mục tiêu trở thành một đơn vị hỗ trợ thương mại điện tử hàng đầu trong khu vực. Với sự phát triển nhanh chóng, Intrepid hiện có mặt tại tất cả 6 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, mỗi quốc gia đều có đội ngũ và giám đốc điều hành riêng biệt, tập trung vào việc nâng cao hiệu suất cho các thương hiệu.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Intrepid đạt được thành công là việc đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ. Intrepid không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các giải pháp công nghệ mà còn chú trọng đến việc xây dựng chiến lược thương mại điện tử toàn diện cho các thương hiệu. Công ty đã giúp nhiều thương hiệu lớn như Colgate Palmolive mở rộng thị trường trên các nền tảng như Shopee và TikTok Shop, đạt mức tăng trưởng doanh số từ 50% đến 100% mỗi năm.

Việc khai trương studio mới tại Việt Nam đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của Intrepid. Studio này không chỉ là nơi sản xuất nội dung mà còn là trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) các giải pháp thương mại điện tử tiên tiến. Với sự hỗ trợ của công nghệ AI, Intrepid đang phát triển các công cụ sản xuất nội dung video và livestream AI, giúp các thương hiệu tối ưu hóa chiến lược tiếp thị của mình. Và Việt Nam được xem là thị trường trọng điểm thực hiện chiến lược này.

Vì sao Việt Nam là thị trường trọng điểm trong chiến lược mở rộng của Intrepid tại Đông Nam Á, thưa ông?

Việt Nam là một trong những nền kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, với dân số có mức độ tương tác cao, sử dụng smartphone cao nhất khu vực và đang nhanh chóng đón nhận thương mại xã hội (social commerce). Đây là động lực tăng trưởng quan trọng của Intrepid.

Ngoài ra, việc đầu tư vào các studio hiện đại này tiếp tục củng cố vai trò của Việt Nam như một trung tâm sản xuất và đổi mới quan trọng trong chiến lược khu vực rộng hơn của Intrepid, cho phép công ty thử nghiệm các trải nghiệm thương mại điện tử mới tại đây trước khi mở rộng ra toàn Đông Nam Á. Các thị trường khác cũng đang mở rộng quy mô và năng lực studio. Tuy nhiên, khoản đầu tư lần này tại Việt Nam nổi bật ở việc Intrepid sử dụng toàn bộ một tòa nhà và bổ sung năng lực mega livestream. Các quốc gia khác có nhu cầu mega livestream thấp hơn, trong khi hệ sinh thái nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam cũng tương đối phát triển.

Hơn nữa, nhu cầu từ các đối tác thương hiệu đối với nội dung chất lượng cao, được bản địa hóa và có tính tương tác; đồng thời, Intrepid cũng cần tăng công suất để phục vụ thêm nhiều khách hàng thương hiệu và khối lượng livestream lớn hơn.

Ông Vync Toh - CEO Intrepid Vietnam kiêm Giám đốc Thương mại điện tử (Thứ 4 từ trái sang) cùng các đối tác trong buổi lễ khai trương hệ thống Studio tại Việt Nam.

Thưa ông, đâu là điểm khác biệt của hệ thống studio này so với các nơi khác trên thị trường?

Studio nằm ở vị trí trung tâm, gần khu đô thị mới Thủ Thiêm – khu vực được định hướng trở thành trung tâm thương mại và hành chính thứ hai của TP. Hồ Chí Minh. Vị thế này nhằm tạo thuận lợi cho các nhà sáng tạo nội dung và những host livestream chủ chốt đến tham gia sự kiện cũng như hợp tác sản xuất nội dung.

Về thiết kế, studio có hình khối vuông vức, dễ dàng tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của ngành về diện tích và cách bố trí. Bên cạnh đó, hạ tầng cao cấp, hiện đại nhằm đảm bảo tính ổn định và an ninh. Chẳng hạn như hai đường truyền Internet thuê riêng (chuyên dụng và dự phòng); Hệ thống kiểm soát ra vào tiên tiến như nhận diện khuôn mặt, sinh trắc học; Nguồn điện dự phòng UPS cho máy chủ, các điểm truy cập Internet và giám sát CCTV, máy phát điện diesel nhằm đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn; Khu vực trang điểm và nghỉ ngơi được kết nối với các phòng mid-mega, đảm bảo sự riêng tư cho KOL… toàn bộ được kiểm soát và giám sát tập trung.

Có thể nói, cơ sở mới chắc chắn sẽ giúp Intrepid hỗ trợ được nhiều thương hiệu hơn nhờ số lượng studio lớn hơn, đồng thời rút ngắn thời gian triển khai khi các đội ngũ được tập trung tại cùng một địa điểm. Việc tập trung nhiều studio tại một địa điểm, cùng khả năng linh hoạt trong cấu hình không gian, giúp Intrepid nhanh chóng thích ứng với yêu cầu của từng thương hiệu – chẳng hạn có thể đồng thời tổ chức nhiều phiên mega livestream trong cùng tòa nhà với các phiên livestream BAU.

Ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của nội dung trong thương mại điện tử, thưa ông?

Trong bối cảnh hiện nay, nội dung đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra nhu cầu và thúc đẩy doanh số. TikTok được xem là kênh khám phá sản phẩm hiệu quả, trong khi Shopee là nơi người tiêu dùng thực hiện giao dịch. Intrepid đã giúp các thương hiệu xây dựng chiến lược nội dung phù hợp, từ việc tạo ra các video ngắn, livestream đến việc hợp tác với các KOL và KOC để tăng cường độ tin cậy và sức ảnh hưởng.

Ngoài ra, xu hướng chuyển dịch rộng hơn sang “shoppertainment” trên các nền tảng như TikTok và Shopee đồng nghĩa với việc các tiêu chuẩn sản xuất thông thường không còn đủ để tạo khác biệt. Intrepid đầu tư vào thời điểm này nhằm đảm bảo khách hàng có được cơ sở hạ tầng tốt nhất để nổi bật và nắm bắt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường.

Sự ra mắt của studio mới không chỉ là một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Intrepid mà còn là minh chứng cho cam kết của công ty trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Với tầm nhìn chiến lược và sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, Intrepid đang từng bước khẳng định vị thế của mình như một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam và khu vực.