Trang chủ Kinh tế số

Chân dung thế hệ dẫn dắt tiếp theo tại Thung lũng Silicon

Hạ Chi

09/02/2026, 14:21

Alexandr Wang, Dario Amodei, Sam Altman, Demis Hassabis, Alex Karp hiện là những nhân vật quan trọng trong tiến trình định hình “bộ não” công nghệ tiếp theo của Thung lũng Silicon…

Chân dung các CEO đang dẫn dắt sự phát triển AI tại Thung lũng Silicon - Ảnh: India Today.
Chân dung các CEO đang dẫn dắt sự phát triển AI tại Thung lũng Silicon - Ảnh: India Today.

Thung lũng Silicon đang chuyển mình. Làn sóng công nghệ mới - trí tuệ nhân tạo đang kéo theo sự xuất hiện của lớp thế hệ dẫn dắt mới. 

Trong số đó, Alexandr Wang được xem là gương mặt tiêu biểu. Tương tự câu chuyện của Mark Zuckerberg hai thập kỷ trước, chàng trai trẻ Wang sáng lập Scale AI khi mới 19 tuổi và rời MIT để theo đuổi con đường khởi nghiệp. Khi AI thực sự trở thành công nghệ then chốt của thế kỷ 21, Scale AI tăng trưởng nhanh chóng, giúp Wang trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 24 vào năm 2021.

Đến năm 2025, Meta đã chi 14,3 tỷ USD cho một thỏa thuận hợp tác với Scale AI, nhưng không phải để thâu tóm, mà nhằm đưa Wang và đội ngũ tham gia xây dựng nền tảng AI cho tập đoàn.

Với nguồn lực lớn từ Meta, Alexandr Wang được kỳ vọng sẽ góp phần tái định hình hệ sinh thái công nghệ, tương tự ảnh hưởng mà Facebook từng tạo ra trong kỷ nguyên mạng xã hội. Mark Zuckerberg, ông chủ Meta đặt niềm tin vào Alexandr Wang lớn đến mức chỉ sau vài tháng hợp tác, đã bổ nhiệm Wang làm Giám đốc khoa học AI, đưa anh trở thành nhân vật chủ chốt đứng sau nhiều sáng kiến và công bố AI quan trọng của Meta.

Cùng với Alexandr Wang, Dario Amodei - đồng sáng lập, CEO Anthropic; Sam Altman - nhà đồng sáng lập, CEO OpenAI; Demis Hassabis - CEO Google DeepMind và Alex Karp - đồng sáng lập kiêm CEO của Palantir Technologies, hiện được xem là những "kiến trúc sư trưởng" của kỷ nguyên công nghệ tiếp theo tại Thung lũng Silicon.

Trong đó, Dario Amodei, đồng sáng lập, CEO Anthropic, thường được xem như đại diện cho tiếng nói thận trọng trong phát triển AI. Ông nhiều lần cảnh báo về những thay đổi sâu rộng của thị trường lao động trong kỷ nguyên AI, đồng thời cho rằng tiến trình phát triển AGI cần đi kèm các cơ chế kiểm soát chặt chẽ. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông cũng nhấn mạnh có thể làm chậm phát triển AGI để nhân loại chuẩn bị tốt hơn.

Quan điểm này cũng nhận được sự đồng thuận từ Demis Hassabis, nhà khoa học từng đoạt giải Nobel, hiện là CEO Google DeepMind, người đứng sau những bước tiến quan trọng của Google trong lĩnh vực AI hiện nay.

Trong khi đó, Sam Altman, nhà đồng sáng lập của ChatGPT lại là gương mặt tiêu biểu cho những phát triển táo bạo của AI, là nhân vật đã đưa AI trở thành sản phẩm đại chúng, góp phần kích hoạt cuộc cách mạng AI và AGI trên toàn cầu.

Trái ngược với độ phủ sóng tên tuổi của những nhân vật trên, Alex Karp, đồng sáng lập kiêm CEO của công ty phân tích dữ liệu và AI Palantir Technologies, lại là nhân vật kín tiếng trong ngành. Công ty Palantir do ông Alex Karp đồng sáng lập cùng Peter Thiel được đánh giá là một trong những doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, dù hoạt động tương đối kín tiếng.

Dù đã có nhiều bài viết tìm cách giải thích hoạt động của Palantir, song công ty này vẫn khá bí ẩn, một phần do các hợp đồng với cơ quan chính phủ và quốc phòng, trong đó có quân đội Mỹ.

Thời gian gần đây, Alex Karp bắt đầu tham gia nhiều hơn diễn đàn kinh tế và công nghệ nhằm định hình các cuộc thảo luận về AI. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông nhận định làn sóng công nghệ đã chuyển từ các sản phẩm tiêu dùng số sang những hệ thống có khả năng phục vụ các nhiệm vụ quy mô quốc gia. Theo ông, AI sẽ trở thành trụ cột của nền kinh tế thực trong tương lai và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế cạnh tranh giữa các quốc gia.

Trong khi thế hệ của các nhà lãnh đạo như Mark Zuckerberg xây dựng các nền tảng số thì thế hệ lãnh đạo mới như Alexandr Wang, Dario Amodei, Sam Altman, Demis Hassabis, Alex Karp đang tạo ra những “động cơ nhận thức” cho tương lai tại Thung lũng Silicon. Liệu cuộc cách mạng công nghệ lần này sẽ mở ra kỷ nguyên khoa học rực rỡ hay gây ra những thách thức chưa từng có cho nhân loại vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Từ khóa:

AGI Alexandr Wang công nghệ mới hệ sinh thái công nghệ kinh tế số meta trí tuệ nhân tạo

