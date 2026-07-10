Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng cao đột biến tới 5 triệu đồng/lượng
MMai Nhi
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Trong phiên sáng, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC chủ yếu ở mức 3 triệu đồng/lượng. Riêng một đơn vị, mức chênh lệch này nới rộng lên mức 4,9 triệu đồng/lượng cho thấy rủi ro nghiêng hẳn về phía người mua…
Nối tiếp nhịp tăng trong phiên hôm qua (9/7), giá vàng miếng SJC tại các
đơn vị kinh doanh tiếp đà hồi phục. Ngay khi mở cửa phiên sáng, giá bán vàng miếng
SJC phổ biến leo lên ngưỡng 149,9 triệu đồng/lượng.
Đóng cửa phiên giao
dịch sáng, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đều
niêm yết ở ngưỡng 146 triệu đồng/lượng và giá bán là 149 triệu đồng/lượng (mua
– bán). So với giá chốt phiên 9/7, giá vàng miếng tại 4 doanh nghiệp đồng loạt
tăng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Phiên sáng 10/7, giá bán tăng gấp đôi giá mua tại Bảo Tín Minh Châu đã kéo chênh lệch giá mua, vàng miếng tại đây lên ngưỡng 4,9 triệu đồng/lượng, cao nhất trong 1 tháng qua. Trong khi đó, khoảng cách này tại Phú Quý và Mi Hồng thu hẹp lần lượt 100 nghìn và 300 nghìn đồng/lượng, xuống còn 3,6 triệu và 1,5 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch phổ biến vẫn ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý,
doanh nghiệp này cũng niêm yết giá bán vàng miếng ở ngưỡng 149,9 triệu
đồng/lượng còn giá mua chỉ ở mức 146,3 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 900
nghìn đồng/lượng với chiều bán và 1 triệu đồng/lượng với chiều mua.
Tương tự, giá mua,
bán vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu cũng tăng không đồng đều. Giá
mua vàng miếng tại thương hiệu này chốt phiên sáng chỉ tăng 400 nghìn đồng/lượng,
trong khi giá bán tăng hơn gấp đôi, lên ngưỡng 900 nghìn đồng/lượng, niêm yết tại 145 triệu – 149,9 triệu đồng/lượng
Ở TP.Hồ Chí Minh,
các hệ thống lớn cũng điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng miếng SJC nhưng biên độ
tăng chỉ bằng một nửa so với khu vực phía Bắc. So với giá vàng miếng SJC, giá vàng
miếng tại khu vực này thấp hơn tới 2 triệu đồng/lượng.
Đóng
cửa phiên sáng, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng
liên tiếp. Thương hiệu này neo giá giao dịch vàng miếng tại ngưỡng 147,8 triệu
– 149,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng lần lượt 600 nghìn đồng và 300 nghìn
đồng/lượng.
Giá
mua, bán vàng miếng tại Ngọc Thẩm tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đi kèm giá
giao dịch thấp nhất thị trường. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng miếng
tại ngưỡng 145 triệu – 148 triệu đồng/lượng.
Xu hướng tăng cũng diễn ra trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng
nay. Tuy nhiên, biên độ điều chỉnh tăng nhẹ hơn so với vàng miếng SJC, dao động
từ 400 nghìn đến 1,2 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có một doanh nghiệp
vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn so với phiên hôm qua.
Sau khi tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều chốt phiên 9/7, giá vàng nhẫn
9999 tại Ngọc Thẩm bất ngờ đứng im trong suốt phiên sáng nay. Đóng cửa phiên sáng,
giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này vẫn duy trì ổn định ở ngưỡng
134 triệu – 137,5 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, ngay khi mở cửa, Công ty
SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 146,4 triệu – 149,4 triệu đồng/lượng và giữ nguyên trong suốt phiên sáng,
tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên
9/7.
Tương tự, giá vàng
nhẫn trơn 9999 tại PNJ chốt phiên sáng cũng tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Doanh nghiệp này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tại ngưỡng
145,7 triệu – 149,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải đều tăng 400 nghìn đồng/lượng với
chiều mua và chiều bán. Giá mua vàng nhẫn 9999 tại hai thương hiệu này cùng niêm yết ở mức 145 triệu đồng/lượng còn giá bán đặt tại
ngưỡng 149 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, giá mua vàng nhẫn tròn 9999 tăng 1 triệu đồng/lượng và giá bán
tăng 800 nghìn đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, Phú Quý đặt giá giao dịch vàng nhẫn
9999 ở mức 146 triệu – 149,3 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó giá bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trên thị trường trong
phiên sáng nay thuộc về DOJI.
Doanh nghiệp này đặt giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng chốt phiên sáng ở mức 146 triệu
– 149,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 9/7, giá mua vàng nhẫn tại thương hiệu
này tăng 1,2 triệu đồng/lượng và chiều bán chỉ tăng 700 nghìn đồng/lượng.
Trong hai phiên liên tiếp (9 – 10/7), giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, giá mua tăng tổng cộng từ 500 nghìn – 1,2 triệu đồng/lượng còn giá bán tăng từ 700 nghìn – 1,3 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp
Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trên thị trường vàng nhẫn vẫn thấp
hơn so với vàng miếng SJC. Mức chênh lệch cao nhất trên thị trường trong phiên sáng
nay ở mức 4 triệu đồng/lượng, trong đó Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng
neo ở ngưỡng này.
Trong khi đó, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI thu hẹp 500 nghìn đồng/lượng,
từ 4 triệu đồng/lượng xuống 3,5 triệu đồng/lượng. Biên độ giảm tại Phú Quý khiêm
tốn hơn khi thu hẹp từ 3,5 triệu xuống 3,3 triệu đồng/lượng.
Khoảng cách lớn giữa giá mua và giá bán không chỉ làm
gia tăng chi phí giao dịch mà còn khiến điểm hòa vốn của nhà đầu tư bị đẩy lên
cao. Thực tế ngay khi mua vào, nhà đầu tư đã phải “gánh” phần chênh lệch này.
Chẳng hạn, nếu giá bán ra là 150 triệu đồng/lượng trong khi giá
mua vào chỉ ở mức 147
triệu đồng/lượng, thì người mua lập tức chịu khoản “âm” 3 triệu đồng/lượng. Nếu bán lại ngay, khoản lỗ này gần
như chắc chắn xảy ra. Do đó, người mua chỉ có thể hoà vốn hoặc bắt
đầu có lãi khi giá vàng mua vào cần tăng vượt ngưỡng 150 triệu, thậm chí phải tăng cao hơn để bù đắpcác
chi phí phát sinh khác.
Cơ chế này khiến lợi nhuận không còn phụ thuộc đơn
thuần vào xu hướng tăng, giảm của giá vàng mà bị chi phối đáng kể bởi biên độ
niêm yết của doanh nghiệp. Chỉ cần chênh lệch này quá lớn, nhà đầu tư đã phải
chấp nhận một khoản lỗ ngay từ thời điểm giao dịch, thậm chí trước cả khi thị trường kịp biến
động theo hướng có lợi.
Đặc biệt, khi thị trường bị dẫn dắt bởi đầu cơ,
mức giá niêm yết thường phản ứng theo kỳ vọng ngắn hạn hơn là cung - cầu nên giá giao dịch dễ bị “lệch pha” so với thực tế, làm gia tăng rủi ro cho những quyết định mang tính
chạy theo tâm lý thị trường. Nhà đầu tư rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy tâm lý mua vào theo đà tăng
mà không tính đến rủi ro từ chính cơ chế định giá.
Chính vì vậy, việc
chủ động so sánh giá giữa các thương hiệu là cần thiết để giảm thiểu chi phí đầu vào. Trên thị trường, một số doanh nghiệp
niêm yết giá vàng nhẫn “mềm” hơn so với mặt bằng chung do chi phí gia công ít.
Tuy vậy, lợi thế này cũng đi kèm rủi ro cao, nếu độ vàng tinh khiết trong sản phẩm không đồng
đều có thể làm giảm
tính thanh khoản trên thị trường. Với mục tiêu là tích lũy dài hạn, nhà
đầu tư nên ưu tiên những sản phẩm có chứng nhận rõ ràng, nguồn gốc minh bạch để
giảm thiểu rủi ro về sau.
Trên thị trường
thế giới, tính đến 12 giờ 30 phút ngày 10/7 (giờ Việt Nam), hợp
đồng giá vàng giao ngay giảm hơn 0,3%, lùi xuống ngưỡng 4.110 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 17,37 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với
giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 16,47 triệu – 16,97 triệu
đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp.Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này là 4,97 triệu đồng/lượng.
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