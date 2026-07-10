Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng cao đột biến tới 5 triệu đồng/lượng

Trong phiên sáng, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC chủ yếu ở mức 3 triệu đồng/lượng. Riêng một đơn vị, mức chênh lệch này nới rộng lên mức 4,9 triệu đồng/lượng cho thấy rủi ro nghiêng hẳn về phía người mua…

Giá vàng miếng SJC đồng loạt tăng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Nối tiếp nhịp tăng trong phiên hôm qua (9/7), giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tiếp đà hồi phục. Ngay khi mở cửa phiên sáng, giá bán vàng miếng SJC phổ biến leo lên ngưỡng 149,9 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết ở ngưỡng 146 triệu đồng/lượng và giá bán là 149 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 9/7, giá vàng miếng tại 4 doanh nghiệp đồng loạt tăng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Phiên sáng 10/7, giá bán tăng gấp đôi giá mua tại Bảo Tín Minh Châu đã kéo chênh lệch giá mua, vàng miếng tại đây lên ngưỡng 4,9 triệu đồng/lượng, cao nhất trong 1 tháng qua. Trong khi đó, khoảng cách này tại Phú Quý và Mi Hồng thu hẹp lần lượt 100 nghìn và 300 nghìn đồng/lượng, xuống còn 3,6 triệu và 1,5 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch phổ biến vẫn ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, doanh nghiệp này cũng niêm yết giá bán vàng miếng ở ngưỡng 149,9 triệu đồng/lượng còn giá mua chỉ ở mức 146,3 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 900 nghìn đồng/lượng với chiều bán và 1 triệu đồng/lượng với chiều mua.

Tương tự, giá mua, bán vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu cũng tăng không đồng đều. Giá mua vàng miếng tại thương hiệu này chốt phiên sáng chỉ tăng 400 nghìn đồng/lượng, trong khi giá bán tăng hơn gấp đôi, lên ngưỡng 900 nghìn đồng/lượng, niêm yết tại 145 triệu – 149,9 triệu đồng/lượng

Ở TP.Hồ Chí Minh, các hệ thống lớn cũng điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng miếng SJC nhưng biên độ tăng chỉ bằng một nửa so với khu vực phía Bắc. So với giá vàng miếng SJC, giá vàng miếng tại khu vực này thấp hơn tới 2 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp. Thương hiệu này neo giá giao dịch vàng miếng tại ngưỡng 147,8 triệu – 149,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng lần lượt 600 nghìn đồng và 300 nghìn đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại Ngọc Thẩm tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đi kèm giá giao dịch thấp nhất thị trường. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng miếng tại ngưỡng 145 triệu – 148 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên 10/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Xu hướng tăng cũng diễn ra trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay. Tuy nhiên, biên độ điều chỉnh tăng nhẹ hơn so với vàng miếng SJC, dao động từ 400 nghìn đến 1,2 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có một doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn so với phiên hôm qua.

Sau khi tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều chốt phiên 9/7, giá vàng nhẫn 9999 tại Ngọc Thẩm bất ngờ đứng im trong suốt phiên sáng nay. Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này vẫn duy trì ổn định ở ngưỡng 134 triệu – 137,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngay khi mở cửa, Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 146,4 triệu – 149,4 triệu đồng/lượng và giữ nguyên trong suốt phiên sáng, tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 9/7.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ chốt phiên sáng cũng tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Doanh nghiệp này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tại ngưỡng 145,7 triệu – 149,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải đều tăng 400 nghìn đồng/lượng với chiều mua và chiều bán. Giá mua vàng nhẫn 9999 tại hai thương hiệu này cùng niêm yết ở mức 145 triệu đồng/lượng còn giá bán đặt tại ngưỡng 149 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá vàng miếng và vàng nhẫn trong phiên sáng 10/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.

Tại Phú Quý, giá mua vàng nhẫn tròn 9999 tăng 1 triệu đồng/lượng và giá bán tăng 800 nghìn đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, Phú Quý đặt giá giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 146 triệu – 149,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó giá bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay thuộc về DOJI.

Doanh nghiệp này đặt giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng chốt phiên sáng ở mức 146 triệu – 149,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 9/7, giá mua vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 1,2 triệu đồng/lượng và chiều bán chỉ tăng 700 nghìn đồng/lượng.

Trong hai phiên liên tiếp (9 – 10/7), giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, giá mua tăng tổng cộng từ 500 nghìn – 1,2 triệu đồng/lượng còn giá bán tăng từ 700 nghìn – 1,3 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp

Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trên thị trường vàng nhẫn vẫn thấp hơn so với vàng miếng SJC. Mức chênh lệch cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay ở mức 4 triệu đồng/lượng, trong đó Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng neo ở ngưỡng này.

Trong khi đó, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI thu hẹp 500 nghìn đồng/lượng, từ 4 triệu đồng/lượng xuống 3,5 triệu đồng/lượng. Biên độ giảm tại Phú Quý khiêm tốn hơn khi thu hẹp từ 3,5 triệu xuống 3,3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách lớn giữa giá mua và giá bán không chỉ làm gia tăng chi phí giao dịch mà còn khiến điểm hòa vốn của nhà đầu tư bị đẩy lên cao. Thực tế ngay khi mua vào, nhà đầu tư đã phải “gánh” phần chênh lệch này.

Chẳng hạn, nếu giá bán ra là 150 triệu đồng/lượng trong khi giá mua vào chỉ ở mức 147 triệu đồng/lượng, thì người mua lập tức chịu khoản “âm” 3 triệu đồng/lượng. Nếu bán lại ngay, khoản lỗ này gần như chắc chắn xảy ra. Do đó, người mua chỉ có thể hoà vốn hoặc bắt đầu có lãi khi giá vàng mua vào cần tăng vượt ngưỡng 150 triệu, thậm chí phải tăng cao hơn để bù đắp các chi phí phát sinh khác.

Cơ chế này khiến lợi nhuận không còn phụ thuộc đơn thuần vào xu hướng tăng, giảm của giá vàng mà bị chi phối đáng kể bởi biên độ niêm yết của doanh nghiệp. Chỉ cần chênh lệch này quá lớn, nhà đầu tư đã phải chấp nhận một khoản lỗ ngay từ thời điểm giao dịch, thậm chí trước cả khi thị trường kịp biến động theo hướng có lợi.

Đặc biệt, khi thị trường bị dẫn dắt bởi đầu cơ, mức giá niêm yết thường phản ứng theo kỳ vọng ngắn hạn hơn là cung - cầu nên giá giao dịch dễ bị “lệch pha” so với thực tế, làm gia tăng rủi ro cho những quyết định mang tính chạy theo tâm lý thị trường. Nhà đầu tư rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy tâm lý mua vào theo đà tăng mà không tính đến rủi ro từ chính cơ chế định giá.

Chính vì vậy, việc chủ động so sánh giá giữa các thương hiệu là cần thiết để giảm thiểu chi phí đầu vào. Trên thị trường, một số doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn “mềm” hơn so với mặt bằng chung do chi phí gia công ít.

Tuy vậy, lợi thế này cũng đi kèm rủi ro cao, nếu độ vàng tinh khiết trong sản phẩm không đồng đều có thể làm giảm tính thanh khoản trên thị trường. Với mục tiêu là tích lũy dài hạn, nhà đầu tư nên ưu tiên những sản phẩm có chứng nhận rõ ràng, nguồn gốc minh bạch để giảm thiểu rủi ro về sau.