Trong phiên sáng 6/7, giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn còn "chần chừ" sau khi khép tuần trước với mức tăng mạnh lên tới 4 triệu. Tuy nhiên, tính đến 15 giờ, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm sâu, mất tới cả triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra…

Giá vàng trong nước giảm sâu sau nhịp đi ngang

Khép lại tuần giao dịch đầu tháng 7 (29/6 – 4/7), thị trường vàng ghi nhận sự phục hồi rõ nét khi giá vàng miếng SJC đồng loạt tăng mạnh với mức tăng 3 – 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và từ 3 – 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Diễn biến này chính thức chấm dứt chuỗi giảm kéo dài 5 tuần liên tiếp.

Động lực tăng giá chủ yếu đến từ thông điệp cứng rắn của Chủ tịch FED về cam kết kiểm soát lạm phát và đưa mức giá trở lại mục tiêu trong bối cảnh áp lực lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt. Đồng thời, các số liệu việc làm kém tích cực cũng làm suy giảm kỳ vọng về việc FED sẽ sớm nâng lãi suất, qua đó kéo đồng USD đi xuống và tạo lực đỡ cho giá vàng.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (6/7), giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vị kinh bất ngờ chững lại. Cập nhật thị trường, Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 148,4 triệu đồng/lượng và giá bán là 151,4 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.

Tính đến 15 giờ ngày 6/7, giá giao dịch vàng miếng tại 4 doanh nghiệp nghiệp trên giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên cuối tuần trước (4/7), neo tại 148 triệu – 151 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và Mi Hồng ghi nhận mức điều chỉnh giảm không đồng đều giữa hai chiều mua và chiều bán.

Giá mua giảm mạnh hơn giá bán kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng tăng thêm lần lượt 600 nghìn đồng/lượng và 200 nghìn đồng/lượng, lên ngưỡng 4,5 triệu đồng/lượng và 1,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tại Phú Quý, khoảng cách này giảm 100 nghìn đồng/lượng, về mốc 3,3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng neo giá bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 151 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng tại hai doanh nghiệp này niêm yết lần lượt ở mức 146,5 triệu và 147,7 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 4/7, giá bán vàng miếng tại hai doanh nghiệp này cùng giảm 400 nghìn đồng/lượng, trong khi giá mua tại Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng/lượng còn tại Phú Quý giảm 300 nghìn đồng/lượng

Tại Mi Hồng, giá mua vàng miếng SJC giảm 500 nghìn đồng/lượng trong khi giá bán giảm 300 nghìn đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại 148,5 triệu – 150,2 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Riêng tại Ngọc Thẩm, sau khi tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng khi chốt phiên 4/7, giá vàng miếng tại đơn vị này đứng im trong suốt phiên hôm nay. Thương hiệu này vẫn niêm yết ổn định giá giao dịch vàng miếng SJC tại 147 triệu – 150 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên 6/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, sau nhịp đi ngang trong phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn tại các hệ thống lớn cũng đồng loạt đi xuống. Mức điều chỉnh giảm tương đối đồng đều giữa cả hai chiều mua và bán, dao động từ 300 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Đóng cửa phiên sáng, công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 148,3 triệu – 151,3 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 4/7. Mở cửa phiên chiều, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 147,9 triệu – 150,9 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Tính đến 15 giờ, Tập đoàn DOJI và PNJ đều niêm yết giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và bán vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 148 triệu – 151 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 4/7, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại cả hai doanh nghiệp này cùng giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều nhưng vẫn thuộc nhóm niêm yết giá cao nhất trên thị trường.

Mở cửa phiên, Phú Quý vẫn duy trì ổn định giá vàng nhẫn Phú Quý 9999 ở mức 148 triệu – 151 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 4/7. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt phiên sáng nhưng giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều khi bước sang phiên chiều. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại 147,7 triệu – 150,7 triệu đồng/lượng.

Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 6/7 so với 4/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá giao dịch vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại thương hiệu này neo ở ngưỡng 135 triệu – 138,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm mạnh nhất trong phiên 6/7.

Tính đến 15 giờ, cả hai doanh nghiệp này cùng giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo đều neo ở mức 146,5 triệu – 150 triệu đồng/lượng.