Giá bán vàng nhẫn “4 số 9” giảm mạnh hơn so với vàng miếng
MMai Nhi
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Trong 3 phiên liên tiếp (6-8/7), giá bán vàng miếng SJC tại các hệ thống kinh doanh đều giảm tổng cộng 2 triệu đồng/lượng trong khi giá bán vàng nhẫn giảm mạnh hơn, dao động từ 1,9 triệu – 2,6 triệu đồng/lượng với chiều bán, tuỳ doanh nghiệp…
Giá giao dịch vàng
miếng SJC tiếp tục nằm trong xu hướng giảm trong phiên sáng nay (8/7), ghi nhận 3 phiên lao dốc liên tiếp. Ngay khi mở cửa phiên, các đơn vị
kinh doanh đồng loạt giảm phổ biến 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều
bán.
Chốt phiên sáng,
giá giao dịch vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm
yết ở ngưỡng 146,5 triệu – 149,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Cùng chung mức
điều chỉnh trên, giá bán vàng miếng tại Phú Quý cũng niêm yết tại ngưỡng 149,5
triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng niêm yết ở mức 146 triệu
đồng/lượng.
Chỉ trong 3 phiên đầu tuần (6-8/7), giá bán vàng miếng SJC tại các hệ thống kinh doanh đều giảm tổng cộng 2 triệu đồng/lượng còn giá mua giảm từ 1,9 triệu – 2,7 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, mức giảm mạnh hơn, dao động từ 1,9 triệu – 2,6 triệu đồng/lượng với chiều bán và từ 1,9 – 2,7 triệu đồng/lượng với chiều mua.
Tại Bảo Tín Minh
Châu, giá bán vàng miếng SJC cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng nhưng giá mua giảm
700 nghìn đồng/lượng. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng chốt phiên sáng
tại ngưỡng 144,8 triệu – 149,5 triệu đồng/lượng.
Cập nhật bảng giá
niêm yết tại khu vực phía Nam, giá bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn đều neo
thấp hơn so với khu vực phía Bắc tới 1,5 triệu đồng/lượng.
Chỉ
trong vòng nửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận 4 nhịp tăng,
giảm đan xen.
Đóng cửa phiên sáng, hương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại mức
146,5 triệu – 148 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Ngọc Thẩm là đơn
vị điều chỉnh giảm mạnh nhất trong phiên sáng nay, đi kèm giá mua, bán thấp nhất
thị trường. Giá giao dịch vàng miếng tại doanh nghiệp này giảm 1,5 triệu đồng/lượng
đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết tại 145
triệu – 148 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Diễn biến giảm cũng
xuất hiện trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”. Tuỳ từng hệ thống kinh doanh, mức
giảm dao động từ 500 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng nay.
So với giá vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn vẫn thấp hơn từ 300 nghìn – 700 nghìn đồng/lượng
với chiều bán và từ 300 nghìn – 1,7 triệu đồng/lượng với chiều mua.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt
giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 146,2 triệu – 149,2 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng. So với giá
chốt phiên 7/7, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 500 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều.
Trong phiên sáng 8/7, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng cao nhất ở mức 4,7 triệu đồng/lượng, thuộc về Bảo Tín Minh Châu trong khi mức chênh lệch phổ biến vẫn duy trì ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, mức chênh lệch cao nhất ở Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là 4 triệu đồng/lượng.
Phú Quý duy trì ổn định mức giá giao dịch 146 triệu – 149 triệu đồng/lượng trong
suốt phiên sáng nay đối với vàng nhẫn tròn 9999. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số
9” tại doanh nghiệp này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tại TP. Hồ Chí
Minh, giá giao dịch vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm giảm gấp ba lần so với các doanh nghiệp
còn lại. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn thấp hơn hẳn
so với mặt bằng chung và thấp hơn vàng miếng SJC tới 13,5 triệu đồng/lượng.
Giá mua, bán
vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai
chiều mua và bán. Ngọc Thẩm neo giá giao vàng nhẫn chốt phiên sáng ở ngưỡng 133
triệu – 136,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Trong khi đó, DOJI là doanh nghiệp duy nhất neo giá vàng nhẫn “4 số 9” ở mức
tương đương so với vàng miếng, thuộc nhóm cao nhất trên thị trường.
Doanh nghiệp này niêm yết giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng chốt phiên sáng ở mức 146,5 triệu
– 149,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 7/7, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại doanh
nghiệp này cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Trong khi SJC, DOJI,
Phú Quý và Ngọc Thẩm giảm giá vàng nhẫn “4 số 9” tương đương so với vàng miếng thì
giá vàng nhẫn tại PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức giảm mạnh
hơn.
Tại PNJ, giá vàng
nhẫn trơn 9999 chốt phiên sáng giảm 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua
và bán. Doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 145,8 triệu –
148,8 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Đóng cửa phiên sáng,
Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 700 nghìn đồng/lượng với chiều mua và chiều bán. Giá
mua vàng nhẫn tròn trơn tại thương hiệu này được niêm yết ở mức 144,8 triệu đồng/lượng còn giá
bán đặt tại ngưỡng 148,8 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao dịch
144,8 triệu – 148,8 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải đối
với giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo. So với giá chốt
phiên 7/7, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm tới 1,2 triệu đồng/lượng
mỗi chiều.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 12 giờ ngày 8/7 (giờ Việt Nam), hợp
đồng giá vàng giao ngay tăng gần 0,6%, tiến lên ngưỡng 4.128,6 USD/oz. Như vậy,
diễn biến giá vàng trong nước ngược chiều giá vàng thế giới.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 16,42 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với
giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 15,72 triệu – 16,42 triệu
đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp.Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch chỉ bằng 20% so với các doanh
nghiệp trên thị trường, ở ngưỡng 3,42 triệu đồng/lượng.
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