Giá bán vàng nhẫn “4 số 9” giảm mạnh hơn so với vàng miếng

Trong 3 phiên liên tiếp (6-8/7), giá bán vàng miếng SJC tại các hệ thống kinh doanh đều giảm tổng cộng 2 triệu đồng/lượng trong khi giá bán vàng nhẫn giảm mạnh hơn, dao động từ 1,9 triệu – 2,6 triệu đồng/lượng với chiều bán, tuỳ doanh nghiệp…

Thị trường vàng miếng ghi nhận 3 phiên lao dốc liên tiếp

Giá giao dịch vàng miếng SJC tiếp tục nằm trong xu hướng giảm trong phiên sáng nay (8/7), ghi nhận 3 phiên lao dốc liên tiếp. Ngay khi mở cửa phiên, các đơn vị kinh doanh đồng loạt giảm phổ biến 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Chốt phiên sáng, giá giao dịch vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết ở ngưỡng 146,5 triệu – 149,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá bán vàng miếng tại Phú Quý cũng niêm yết tại ngưỡng 149,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng niêm yết ở mức 146 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong 3 phiên đầu tuần (6-8/7), giá bán vàng miếng SJC tại các hệ thống kinh doanh đều giảm tổng cộng 2 triệu đồng/lượng còn giá mua giảm từ 1,9 triệu – 2,7 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, mức giảm mạnh hơn, dao động từ 1,9 triệu – 2,6 triệu đồng/lượng với chiều bán và từ 1,9 – 2,7 triệu đồng/lượng với chiều mua.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá bán vàng miếng SJC cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng nhưng giá mua giảm 700 nghìn đồng/lượng. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng chốt phiên sáng tại ngưỡng 144,8 triệu – 149,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật bảng giá niêm yết tại khu vực phía Nam, giá bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn đều neo thấp hơn so với khu vực phía Bắc tới 1,5 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong vòng nửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận 4 nhịp tăng, giảm đan xen.

Đóng cửa phiên sáng, hương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại mức 146,5 triệu – 148 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Ngọc Thẩm là đơn vị điều chỉnh giảm mạnh nhất trong phiên sáng nay, đi kèm giá mua, bán thấp nhất thị trường. Giá giao dịch vàng miếng tại doanh nghiệp này giảm 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết tại 145 triệu – 148 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên 8/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Diễn biến giảm cũng xuất hiện trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”. Tuỳ từng hệ thống kinh doanh, mức giảm dao động từ 500 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng nay. So với giá vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn vẫn thấp hơn từ 300 nghìn – 700 nghìn đồng/lượng với chiều bán và từ 300 nghìn – 1,7 triệu đồng/lượng với chiều mua.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 146,2 triệu – 149,2 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 7/7, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng 8/7, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng cao nhất ở mức 4,7 triệu đồng/lượng, thuộc về Bảo Tín Minh Châu trong khi mức chênh lệch phổ biến vẫn duy trì ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, mức chênh lệch cao nhất ở Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là 4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý duy trì ổn định mức giá giao dịch 146 triệu – 149 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng nay đối với vàng nhẫn tròn 9999. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại doanh nghiệp này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá giao dịch vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm giảm gấp ba lần so với các doanh nghiệp còn lại. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung và thấp hơn vàng miếng SJC tới 13,5 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Ngọc Thẩm neo giá giao vàng nhẫn chốt phiên sáng ở ngưỡng 133 triệu – 136,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Trong khi đó, DOJI là doanh nghiệp duy nhất neo giá vàng nhẫn “4 số 9” ở mức tương đương so với vàng miếng, thuộc nhóm cao nhất trên thị trường.

Doanh nghiệp này niêm yết giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng chốt phiên sáng ở mức 146,5 triệu – 149,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 7/7, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại doanh nghiệp này cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 8/7 so với 7/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi SJC, DOJI, Phú Quý và Ngọc Thẩm giảm giá vàng nhẫn “4 số 9” tương đương so với vàng miếng thì giá vàng nhẫn tại PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức giảm mạnh hơn.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn trơn 9999 chốt phiên sáng giảm 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 145,8 triệu – 148,8 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Đóng cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 700 nghìn đồng/lượng với chiều mua và chiều bán. Giá mua vàng nhẫn tròn trơn tại thương hiệu này được niêm yết ở mức 144,8 triệu đồng/lượng còn giá bán đặt tại ngưỡng 148,8 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch 144,8 triệu – 148,8 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải đối với giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo. So với giá chốt phiên 7/7, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm tới 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.