Giá vàng nhẫn diễn biến trái chiều, vàng miếng SJC tăng mạnh
MMai Nhi
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Đóng cửa phiên 9/7, nương theo giá thế giới, các công ty kinh doanh vàng tăng giá mua, bán vàng miếng 300 – 1,7 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (8/7) trong khi giá bán vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh nhưng giá mua giảm hoặc giữ nguyên...
Sau 3 phiên đầu tuần
(6 – 8/7) giảm liên tiếp tổng cộng gần 3
triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, xu hướng đi ngang tiếp tục được
duy trì trong suốt phiên sáng nay (9/7). Tuy nhiên, giá giao dịch vàng miếng SJC
tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt bật tăng khi bước vào phiên chiều.
GIÁ VÀNG TRONG
NƯỚC ĐỒNG LOẠT TĂNG
TRỞ LẠI
Chốt phiên 9/7, giá
mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm
yết ở ngưỡng 146 triệu – 149 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên
hôm qua (8/7), giá vàng miếng tại 4 doanh nghiệp trên tăng 500 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều.
Trong phiên ngày 9/7, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp phổ biến ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Giá mua tăng mạnh hơn giá bán tại Bảo Tín Minh Châu kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng giảm 1,2 triệu đồng/lượng, từ ngưỡng cao nhất trên thị trường là 4,2 triệu đồng/lượng về mặt bằng chung. Trong khi đó, mức chênh lệch này tại Phú Quý giãn rộng lên 3,7 triệu đồng/lượng, cao nhất trong phiên sáng nay.
Mức giá giao dịch
146 triệu – 149 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu. So với
giá chốt phiên 8/7, giá bán vàng miếng tại thương hiệu này chỉ tăng 500 nghìn đồng/lượng
trong khi giá mua tăng gấp hơn 3 lần giá bán là 1,7 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, doanh
nghiệp này cũng niêm yết giá bán vàng miếng ở ngưỡng 149 triệu đồng/lượng còn giá
mua chỉ ở mức 145,3 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 500 nghìn đồng/lượng với chiều
bán và 300 nghìn đồng/lượng với chiều mua.
Cập nhật bảng
giá niêm yết tại khu vực phía Nam, giá bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn vẫn
thấp hơn so với khu vực phía Bắc tới 1,5 triệu đồng/lượng.
Tính
đến 17 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận tới 6 nhịp điều chỉnh
tăng liên tiếp. Thương hiệu này neo giá giao dịch vàng miếng tại ngưỡng 146,5 triệu
– 148 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng lần lượt 1,5 triệu đồng và 1,4 triệu đồng/lượng.
Trong
khi đó, Ngọc Thẩm là đơn vị duy nhất vẫn duy trì xu hướng đi ngang đối với giá vàng
miếng SJC. Thương hiệu này niêm yết ổn định giá mua, bán vàng miếng ở ngưỡng
144,5 triệu – 147,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên 8/7.
Trên thị trường vàng nhẫn, xu hướng phân hoá thể hiện rõ rệt giữa các đơn vị
kinh doanh. Theo ghi nhận, trong khi một số hệ thống lớn điều chỉnh tăng đồng đều
cả hai chiều mua và bán đối với giá vàng nhẫn 9999 thì nhiều doanh nghiệp chỉ điều
chỉnh tăng giá bán nhưng giảm hoặc giữ nguyên giá mua.
Trong phiên 9/7, chênh lệch giá mua, bán nhẫn tại DOJI, PNJ và Phú Quý đồng loạt nới rộng thêm 500 nghìn đồng/lượng, lên mức 3,5 triệu – 4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch thấp nhất thuộc về SJC với 3 triệu đồng/lượng.
Sau nhịp đi ngang trong phiên sáng, Công ty
SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn ngay khi mở cửa phiên chiều ở mức 145,7
triệu – 148,7 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi, tăng 500 nghìn đồng/lượng
đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 8/7.
Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu tăng 300 nghìn đồng/lượng với
chiều mua và chiều bán. Giá mua vàng nhẫn 9999 tại thương hiệu này niêm yết ở mức 144,6 triệu đồng/lượng còn giá bán đặt tại
ngưỡng 148,6 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao
dịch 144,6 triệu – 148,6 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Mạnh
Hải đối với giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo. So với
giá chốt phiên 8/7, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng tăng 300 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều.
Tại TP. Hồ Chí
Minh, mức điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn 9999 tại Ngọc Thẩm gấp đôi so với mặt bằng
chung. Tuy nhiên, đây vẫn là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn thấp nhất trên
thị trường.
Trong phiên chiều, giá mua, bán vàng nhẫn “4
số 9” tại thương hiệu này tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và
bán. Ngọc Thẩm niêm yết giá giao vàng nhẫn ở ngưỡng 134 triệu – 137,5 triệu
đồng/lượng (mua – bán).
Trong khi đó, DOJI là doanh nghiệp duy nhất neo giá bán vàng nhẫn “4 số 9” cao
nhất trên thị trường trong phiên 9/7. Doanh nghiệp này đặt giá vàng
nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 144,8 triệu – 148,8 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 8/7, giá bán vàng nhẫn
tại thương hiệu này tăng 300 nghìn đồng/lượng nhưng chiều mua giảm 700 nghìn đồng/lượng.
Tương tự, tại
PNJ, giá vàng nhẫn trơn 9999 chốt phiên cũng tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với
chiều bán trong khi giảm 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua. Doanh nghiệp
này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tại ngưỡng 145 triệu – 148,5 triệu
đồng/lượng.
Phú Quý là doanh nghiệp duy nhất điều chỉnh tăng 500 nghìn đồng/lượng với chiều
bán nhưng giữ nguyên chiều mua. Đóng cửa phiên, giá vàng nhẫn tại thương
hiệu này niêm yết ở mức 145 triệu – 148,5 triệu đồng/lượng.
GIÁ TRONG NƯỚC “VÊNH” CAO, LƯỚT SÓNG THÊM RỦI RO
Trong nửa đầu năm 2026, thị trường vàng trong nước và
quốc tế liên tục trải qua những nhịp điều chỉnh mạnh với biên độ lớn, phản ánh
sự giằng co giữa các yếu tố hỗ trợ giá và những lực cản đến từ môi trường kinh
tế vĩ mô.
Riêng trong tháng 6, giá vàng miếng SJC giảm khoảng 12,1 triệu
đồng/lượng, tương đương 7,6%, cho thấy tác động rõ nét từ sự thay đổi trong kỳ
vọng chính sách tiền tệ của Mỹ cũng như diễn biến trên thị trường năng lượng
toàn cầu.
Một trong những nguyên nhân chính khiến vàng suy yếu
trong giai đoạn này là việc giá dầu thế giới hạ nhiệt khi căng thẳng tại Trung
Đông có dấu hiệu được kiểm soát. Thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran cùng khả
năng khơi thông trở lại hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã làm giảm lo
ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.
Hệ quả là giá dầu thô trong tháng 6 giảm mạnh 24,59%, xuống còn 69,5
USD/thùng, mức thấp nhất kể
từ cuối tháng 2/2026. Việc giá năng
lượng hạ nhiệt đồng nghĩa với áp lực lạm phát giảm bớt, khiến nhu cầu tìm kiếm
vàng như một tài sản trú ẩn cũng suy yếu.
Bên cạnh đó, tại cuộc họp tháng 6, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì
lãi suất ở mức 3,5% - 3,75% và phát đi tín hiệu ưu tiên kiểm soát lạm phát thay
vì sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Việc lãi suất được duy trì ở mức cao khiến
chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng gia tăng và làm giảm sức hấp dẫn của loại tài sản này.
Triển
vọng lãi suất vẫn là yếu tố tạo áp lực lên giá vàng. Dữ liệu từ công cụ
FedWatch cho thấy thị trường đang nghiêng về khả năng Fed tiếp tục duy trì
chính sách tiền tệ thắt chặt.
Xác suất lãi suất được nâng lên vùng 3,75% - 4% vào
tháng 12 là 39,1%, trong khi khả năng tăng lên 4% - 4,25% đạt 32,2%; còn kịch
bản giữ nguyên lãi suất chỉ chiếm 16,6%. Trong môi trường lãi suất cao, vàng
thường chịu bất lợi khi dòng vốn có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư
có khả năng tạo lợi suất.
Đối với thị trường trong nước, chênh lệch giữa giá vàng
nội địa và thế giới cùng biên độ mua, bán lớn vẫn là những yếu tố tiềm ẩn rủi
ro đối với nhà đầu tư.
Trong bối cảnh giá vàng biến động nhanh, hoạt động đầu
cơ ngắn hạn, đặc biệt với những người sử dụng đòn bẩy tài chính hoặc tham gia
thị trường theo tâm lý đám đông, có thể đối mặt với nguy cơ thua lỗ lớn.
Thực tế, sau giai đoạn tăng nóng khi giá vàng có thời
điểm tiến sát mốc 191 triệu đồng/lượng, thị trường đã nhanh chóng đảo chiều
mạnh, khiến không ít nhà đầu tư mua vào ở vùng giá cao rơi vào thế bất lợi.
Nếu bán ra ở thời điểm hiện tại, những người mua vàng
tại vùng đỉnh có thể phải chấp nhận khoản lỗ lên tới 47,5 triệu đồng/lượng. Mức
giảm này không chỉ cho thấy sự biến động khó lường của giá vàng mà còn phản ánh
rõ rủi ro khi tham gia thị trường trong những giai đoạn hưng phấn, thiếu đánh
giá đầy đủ về xu hướng dài hạn.
Trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu
tư cần thay đổi cách tiếp cận với vàng thay vì xem đây là kênh đầu tư tạo
lợi nhuận đột biến trong ngắn hạn. Thay vào đó, vàng phù hợp hơn với vai trò bảo vệ danh mục trước những biến động rủi ro địa chính trị và những thay đổi trong chính sách điều hành của các
nền kinh tế lớn.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 17 giờ ngày 9/7 (giờ Việt Nam), hợp
đồng giá vàng giao ngay tăng gần 0,8%, tiến lên ngưỡng 4.106,1 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 16,62 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với
giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 16,12 triệu – 16,42 triệu
đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp.Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch chỉ ở ngưỡng 5,12 triệu đồng/lượng.
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