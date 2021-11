Chi sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng RON95-III tiến sát mốc 25.000 đồng/lít

Chiều ngày 10/11/2021, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần.

Trong kỳ điều chỉnh này, liên Bộ thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá đối với dầu hỏa ở mức 150 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg, không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu hỏa, dầu diesel.

Đồng thời chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 800 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, dầu diesel ở mức 8 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 44 đồng/lít, dầu mazut không chi.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã chi liên tục với mức chi từ 100-2.000 đồng/lít/kg. Kỳ điều hành lần này, nếu không thực hiện tăng chi Quỹ bình ổn đối với xăng E5RON92 và không chi Quỹ bình ổn đối với xăng RON95 thì giá các mặt hàng xăng sẽ tăng từ 758 đồng/lít đến 1.359 đồng/lít.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5RON92 không cao hơn 23.669 đồng/lít (tăng 559 đồng/lít so với giá hiện hành, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ bình ổn giá 800 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.359 đồng/lít và giá bán là 24.469 đồng/lít).

Xăng RON95-III không cao hơn 24.996 đồng/lít (tăng 658 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ bình ổn giá 100 đồng/lít thì giá sẽ tăng 758 đồng/lít và giá bán là 25.096 đồng/lít).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.716 đồng/lít (ổn định so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu hỏa không cao hơn 17.637 đồng/lít (ổn định so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.821 đồng/kg (giảm 389 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Biến động giá bán lẻ xăng dầu trong nước tháng 01/2021-10/2021

Phân tích nguyên nhân tăng giá xăng trong nước, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới thời gian vừa qua chịu ảnh hưởng của việc nhu cầu tăng khi các nước chuyển đổi chiến lược ứng phó với dịch bệnh Covid-19 theo hướng sống chung với dịch bệnh.

Bên cạnh đó, việc thiếu nguồn cung về than và khí đốt tại một số khu vực và việc Hoa Kỳ phê duyệt gói đầu tư hạ tầng hơn 1.000 tỷ USD; Ả Rập Xê Út tăng lượng bán dầu thô cho khu vực Châu Á… đã gây áp lực làm tăng giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong giai đoạn vừa qua.

Giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 10/11/2021 cụ thể như sau: 99,032 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,665 USD/thùng, tương đương tăng 1,71% so với kỳ trước); 102,497 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,112 USD/thùng, tương đương tăng 2,10% so với kỳ trước); 94,458 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 0,743 USD/thùng, tương đương giảm 0,78% so với kỳ trước); 93,305 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,256 USD/thùng, tương đương giảm 1,33% so với kỳ trước); 465,717 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 31,380 USD/tấn, tương đương giảm 6,31% so với kỳ trước).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới26/10/2021 – 10/11/2021

Nhằm hỗ trợ cho đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp còn nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Liên Bộ quyết định điều chỉnh mức trích lập và chi Quỹ bình ổn đối với các mặt hàng một cách hợp lý để giá xăng dầu trong nước theo xu hướng diễn biến của giá xăng dầu thế giới và bảo đảm duy trì công cụ Quỹ bình ổn giá.

Việc điều hành giá xăng dầu nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường năm 2021, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đang gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.

Kể từ 15 giờ 00 ngày 10/11/2021, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.