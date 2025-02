Chỉ trong 2 ngày, mức tăng của giá vàng bán ra cao gấp 6 lần giá mua vào

Ngày 5/2, giá vàng bán ra trong nước chạm mốc 91 triệu đồng/lượng trong đó nhiều đơn vị kinh doanh đẩy giá vàng nhẫn “4 số 9” lên ngang bằng giá vàng miếng SJC.

Trong 2 ngày (từ 3/2 -5/2), giá mua vào vàng miếng SJC chỉ tăng nhẹ 200.000 đồng/lượng (từ 87,8 triệu đồng/lượng lên 88 triệu đồng/lượng). Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra nhảy vọt thêm 1,2 triệu đồng/lượng (từ 89,8 triệu đồng/lượng lên 91 triệu đồng/lượng). Như vậy, đà tăng của giá vàng miếng SJC bán ra cao gấp 6 lần giá mua vào. Giới phân tích đánh giá thời điểm này rủi ro rất cao đối với người mua.

CHÊNH LỆCH MUA - BÁN LIÊN TỤC NỚI RỘNG

Lúc 9h sáng nay (5/2), Công ty SJC niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 88 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 91 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá niêm yết tại các thương hiệu khác như PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải. So với ngày hôm qua (4/2), giá mua/bán vàng miếng tại công ty SJC đã điều chỉnh tăng thêm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1.000.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Công ty Bảo Tín Minh Châu hiện đang niêm yết giá mua/bán vàng miếng ở mức 88,4 triệu đồng/lượng và 90,95 triệu đồng/lượng. So với mức giá niêm yết tại SJC, giá mua vào vàng miếng tại Bảo tín Minh Châu cao hơn 400.000 đồng/lượng, trong khi giá bán thấp hơn khoảng 50.000 đồng/lượng. Như vậy, biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng miếng SJC trên thị trường tiếp tục nới rộng lên 2,5 – 3 triệu đồng/lượng.

Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV niêm giá bán vàng miếng ở mức 91 triệu đồng/lượng. Các đơn vị này chỉ bán ra mà không mua vào.

Diễn biến giá vàng miếng SJC 2 tháng qua. Đơn vị: triệu đồng/lượng (VnEconomy tổng hợp từ SJC)

Đối với thị trường vàng nhẫn, giá mua/bán vàng nhẫn "4 số 9" trong ngày 5/2 của Công ty SJC được giao dịch ở mức 88 – 90,5 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 900.000 đồng/lượng ở chiều bán so với ngày hôm qua. Mức giá mua/bán 88,4 – 91 triệu đồng/lượng cũng là mức giá được niêm yết tại DOJI, Bảo tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu.

Ngân hàng Nhà nước cho biết thị trường vàng trong nước hiện vẫn chịu tác động lớn bởi yếu tố tâm lý, kỳ vọng, tiềm ẩn rủi ro đối với thị trường tiền tệ, ngoại hối.

Như vậy, so với giá niêm yết tại công ty SJC, giá vàng nhẫn được các thương hiệu lớn như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… niêm yết giá mua vào cao hơn 400.000 đồng/lượng và 500.000 đồng/lượng đối với chiều bán ra. Chênh lệch mua – bán của vàng nhẫn so với ngày hôm qua (4/2) đã tăng lên khoảng 2,5 triệu đồng.

Ngoài ra, tuỳ từng thương hiệu kinh doanh, giá mua vào của vàng miếng ghi nhận ở mức thấp hơn so với vàng nhẫn từ 100.000 – 400.000 đồng/lượng. Ngoại trừ DOJI, Bảo tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu, giá bán ra của vàng nhẫn tại SJC thấp hơn so với giá miếng 500.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục duy trì đà tăng vững trên mốc kỷ lục 2.800 USD/oz trong phiên giao dịch ngày hôm qua (4/2). Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 27,1 USD/oz so với mức chốt của phiên hôm qua, tương đương mức tăng 0,96%, lên mức 2.840,9 USD/oz.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz (Nguồn: Trading Economics)

Gần 8h sáng nay, tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng khoảng 6 USD/oz so với mức chốt phiên hôm qua, tương đương với mức tăng 0,2%, giao dịch ở mức 2846,9 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 87,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn từ 2-4 triệu đồng/lượng so với giá niêm yết vàng miếng và vàng nhẫn trong sáng nay.

NGƯỜI MUA MẮC KẸT KHI GIÁ VÀNG LẬP ĐỈNH

Diễn biến giá vàng bán ra trong nước chạm mốc 91 triệu đồng/lượng, nhiều đơn vị kinh doanh đẩy giá vàng nhẫn “4 số 9” lên ngang bằng giá vàng miếng khiến nhiều người băn khoăn "thời điểm này nên chốt lời hay tiếp tục giữ vàng".

Có mặt tại một cửa hàng vàng lớn trên Phố Trần Nhân Tông, TP. Hà Nội ngày 5/2, Phóng viên VnEconomy ghi nhận nhiều người xếp hàng mua vàng lấy may nhân ngày Vía Thần Tài (10 tháng Giêng âm lịch) theo quan niệm dân gian với giá trị nhỏ từ 1-2 chỉ.

“Bán không lãi đâu vì chênh giá cao giữa mua và bán”, chị Lan, một người dân sống ở Phố Trần Nhân Tông, TP. Hà Nội nói với phóng viên.

Nhiều người dân cũng cho rằng chênh lệch mua – bán quá cao nên nếu bây giờ bán vàng thì họ cũng không lãi được bao nhiêu.

“Nói chung là giá vàng tăng hay giảm thì tiệm vàng vẫn hời”, bác Thìn ở Long Biên, TP. Hà Nội nói với phóng viên.

Người dân mua vàng lấy may ngày Vía Thần Tài tại một cửa hàng trên Phố Trần Nhân Tông, TP. Hà Nội.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết hiện nay, vàng tiêu thụ trong nước chủ yếu từ nguồn nhập khẩu, do đó, giá vàng trong nước phụ thuộc vào diễn biến giá vàng thế giới. Thời gian gần đây, giá vàng thế giới liên tục biến động, chủ yếu theo xu hướng tăng, do căng thẳng địa chính trị, thương mại tại nhiều quốc gia trên thế giới leo thang khiến nhu cầu tiêu thụ vàng vật chất ở một số nước và dự trữ vàng của nhiều ngân hàng trung ương tăng mạnh…

Sự bất ổn xoay quanh chính sách thuế quan của Mỹ đối với ba đối tác thương mại lớn nhất của nước này gồm Mexico, Canada và Trung Quốc vẫn là chất xúc tác quan trọng hỗ trợ giá vàng trong những ngày gần đây. Theo sắc lệnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ký cuối tuần trước, Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu 10% với toàn bộ hàng hóa Trung Quốc, 25% lên hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico từ 5/2 theo giờ Việt Nam.

Tuy nhiên, sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Canada và Tổng thống Mexico, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tạm dừng áp thuế đối với 2 quốc gia này trong 1 tháng sau khi các bên đạt được thỏa thuận. Ngược lại, đối với Trung Quốc, kế hoạch áp thuế quan của ông Trump không thay đổi. Do đó Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ như một động thái “ăn miếng trả miếng” đối với đòn thuế 10% mà Mỹ áp với hàng hóa nước này.

Lời tuyên bố này này làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới ngay cả khi Tổng thống Mỹ đề nghị hoãn áp thuế đối với Mexico và Canada.

Trang Reuters trích lời Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết: "Việc tạm dừng áp thuế của Mexico và Canada không thể xóa bỏ được thực tế là thị trường toàn cầu đang gặp khó khăn khi rủi ro chiến tranh thương mại có thể làm tăng giá cả trong khi triển vọng kinh tế suy yếu".

Bên cạnh mối đe doạ căng thẳng thương mại leo thang, thị trường lao động Mỹ hạ nhiệt cũng là nguyên nhân kéo chỉ số Dollar index đi xuống, thúc đẩy giá vàng tăng. Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết số cơ hội việc làm mới (JOLTS) của Mỹ trong tháng 12 đạt 7,6 triệu, thấp hơn nhiều so với mức dự báo của giới chuyên gia là 8 triệu và mức 8,2 triệu trong tháng 11. Chỉ số Dollar Index chốt phiên còn 107,96 điểm, giảm gần 1% so với phiên hôm qua.

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures cho biết: "Tôi nghĩ rằng hiện tại tin tức về thuế quan là động lực chính đối với giá vàng. Ngay cả khi có bất kỳ dữ liệu nào khác được công bố trong ngày hôm nay thì tôi nghĩ nó rằng nó sẽ bị lu mờ bởi tin tức về thuế quan". "Đồng USD mặc dù đã mạnh lên vào đâu tuần này, nhưng khi đồng USD giảm, điều đó chắc chắn cũng giúp giá vàng được hưởng lợi" – theo nguồn tin từ trang Reuters.